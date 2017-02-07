الشطي: الحكومة خطت في استكمال المنظومة التشريعية الالكترونية التي يحتاجها التعامل الالكتروني في الكويت أسامة أبو السعود

اكد المدير العام للجهـاز المركـزي لتكنولوجيـــا المعلومات قصي الشطي أن الكويت قطعت خطوات ملموسة لاستكمال المنظومة التشريعية الإلكترونية اللازمة لاطلاق الأعمال الإلكترونية في البلاد لافتا إلى إضافة نحو 253 خدمة إلكترونية على البوابة الرسمية للدولة ومواقع الجهات الحكومية.

واضاف الشطي في كلمته خلال افتتاح «مؤتمر ومعرض التشريعات الإلكترونية» ممثلا عن راعي المؤتمر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن الجهات المعنية أنجزت بعض التشريعات الالكترونية بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منذ صدور قانون المعاملات الالكترونية.

وأوضح أن المبالغ المحصلة لخدمة الدفع الإلكتروني خلال عام 2016 بلغت نحو 51 مليون دينار بزيادة قدرها 25% مقارنة بعام 2015 والتي بلغت انذاك 40 مليون دينار مشيرا إلى اصدار نحو 60 ألف شهادة توقيع الكتروني من الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

وشدد على أهمية مؤتمر ومعرض التشريعات الإلكترونية في تعزيز دور الإهتمام التشريعي بالتطور الإلكتروني والذي يلقي بظلاله على كثير من الأفكار والأنظمة والمبادئ القانونية لافتا إلى ان الأفكار والأنظمة والمبادئ القانونية أحدثت تغييرا حقيقيا بعد انتقالها للواقع الإلكتروني وإرساء الإجراءات والقواعد الإلكترونية.

وذكر أن المؤتمر يهدف الى مراجعة التشريعات في مجال تكنولوجيا الاتصال للوصول للحكومة الإلكترونية وتبادل التجارب والخبرات المختلفة للمسؤولين وصناع القرار وخبراء القانون والتكنولوجيا ونقل المعرفة لواقع ومستقبل الفضاء الإلكتروني الحكومي.

وبيّن أن المؤتمر يسعى أيضا إلى تحديث المنظومة التشريعية لتطبيق قواعد الحماية المطلوبة لجميع الأنشطة الإلكترونية الفردية والعامة من خلال خلق ثقافة تشريعية تكفل ضمان مشروعية نظام الحكومة الإلكترونية ونظام الإدارة الإلكترونية والتطبيقات المرتبطة بها.

وأضاف أن المؤتمر يستهدف تسليط الضوء على استخدام تقنيات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم اتخاذ القرار وبناء المجتمع المعلوماتي من خلال نشر ثقافة الخدمات الإلكترونية.

بدوره قال رئيس مؤتمر ومعرض التشريعـــات الإلكترونية عصام العصيمي ان المؤتمر يستهدف المساعدة على ضمان وجود تنظيم قانوني قادر على الاستجابة لتحديات ومخاطر الواقع الإلكتروني وحدود الاستفادة منه عند اللجوء إليه لتنفيذ الأنشطة والمعاملات الالكترونية.

واضاف العصيمي في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض التشريعات الإلكترونية الذي ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات اليوم أن المجتمعات تشهد ثورة حقيقية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث أوجدت تطورا الكترونيا كبيرا متصلا بجميع جوانب الحياة. وذكر ان هذه الثورة الجديدة أثرت في سلوك الأفراد وأنشطتهم على اختلاف أنواعها كما اثرت في النشاط العام للدولة مشيرا الى ان التطورات المتلاحقة في التكنولوجيا ومن أهمها الإنترنت أدت إلى تغيير طبيعة المجال العام الذي يعيش فيه الأفراد.

واوضح ان هذه التطورات احدثت تغييرا ملموسا في واقع الحياة التشريعية والتنفيذية والقضائية الأمر الذي أدى إلى ظهور الحكومة الإلكترونية على حساب العمل التقليدي وإنجاز كل الاعمال بصورة الكترونية من خلال إجراءات تقنية حديثة.

وقال العصيمي ان القطاعات الحكومية شهدت تزايد الاهتمام بواقع الممارسات الإلكترونية واتساع نطاق الاعتماد عليها وذلك لممارسة جميع أنشطتهم بصورتها الجديدة وإتمام معاملاتهم المدنية والتجارية والشخصية وغيرها.

واضاف أن المؤتمـــر سيساعد على إظهار الوجه الحضاري للبلاد عبر تطبيقها للحكومة الإلكترونية ونشر ثقافة التعامل الإلكتروني من خلال المشاركة في الفعاليات التي تقام في الكويت بالتعاون مع العديد من الجهات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر العصيمي ان محاور المؤتمر تتطرق الى قانون المعاملات الالكترونية والحكومة الالكترونية والمعامــلات المصرفية الالكترونية وقانون الجرائم الالكترونية اضافة الى القضاء الالكتروني وقانون التجارة الالكترونية.

يذكر ان مؤتمر ومعرض التشريعات الإلكترونية الذي تستضيفه الكويت لثلاثة أيام ينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الجهات الحكومية تحت رعاية الوزير العبدالله مشاركة العديد من خبراء التشريعات القانونية وخبراء في تقنية المعلومات في المنطقة لنقل تجاربهم المتعددة خلال جلسات نقاشية ومحاضرات وورش عمل.