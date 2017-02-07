ذياب: المساهمة في بناء الشباب تحتاج إلى تعاون جميع الشركاء لتحقيق الأهداف

المذكرة تهدف لإتاحة المزيد من فرص العمل أمام الشباب في القطاع الخاص

انطلاقا من هدفهما المشترك المتمثل في مساعدة جيل الشباب الكويتي على النجاح في بيئة تنافسية عالية تتماشى وآخر التطورات المتصاعدة في مجال صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، وقعت وزارة الدولة لشؤون الشباب وشركة «هواوي تكنولوجيز كويت»، مذكرة تفاهم، تستهدف العمل على تعزيز قدرات الشباب الكويتي من الجنسين في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقعت مذكرة التفاهم أمس في مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب بين وكيلة الوزارة الشيخة الزين الصباح، والمدير العام للمبيعات وتطوير الأعمال في شركة «هواوي تكنولوجيز كويت» محمد ذياب، وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتعاون استراتيجي وثيق بين «هواوي تكنولوجيز كويت»، الشركة العالمية الرائدة في مجال توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، والأسرع نموا في مجال الهواتف الذكية على مستوى العالم، والحكومة، لتعزيز مهارات وقدرات الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات، وإتاحة المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص أمامهم.

بموجب المذكرة، ستقوم وزارة الدولة لشؤون الشباب و«هواوي تكنولوجيز كويت»، بالتعاون في إطار اثنين من برامج «هواوي» التدريبية، الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وهي برنامج «بذور من أجل المستقبل»، وبرنامج الدورات التدريبية في مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي أطلقته الشركة في الكويت خلال اكتوبر الماضي، ويعكس البرنامجان، التزام «هواوي تكنولوجيز كويت» طويل المدى اتجاه سوق الكويت، والذي شهد تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة على صعيد التحول الرقمي والاستفادة من آخر مستجدات صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، وستتاح الفرصة من خلال مذكرة التفاهم، لمشاركة الشباب الكويتي للمرة الأولى في برنامج «هواوي تكنولوجيز كويت» العالمي «بذور من أجل المستقبل»، الذي دشن عام 2008 ويعنى بصقل مهارات الشباب المحلي في مختلف أنحاء العالم، وإعدادهم ليكونوا قادة مستقبل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال دورات تدريبية مركزة تستهدف رفد مهاراتهم بالمعارف والخبرات التقنية المتطورة.

وستقوم وزارة الدولة لشؤون الشباب و«هواوي تكنولوجيز كويت»، باختيار 15 من أصحاب المواهب الكويتيين، من الجامعات في مختلف أنحاء الدولة، للمشاركة في رحلة دراسية إلى الصين لمدة أسبوعين سنويا.

ويحصل الطلبة خلال الرحلة، على فرصة للتعرف على الثقافة واللغة الصينية، بالإضافة للتعرف على أحدث التقنيات المتطورة في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات، فضلا عن اختبار التطورات التكنولوجية في مختبرات «هواوي» الخاصة في مدينة شينزن الصينية، ومركزها المتطور للبحث والتطوير.

من ناحية اخرى سيقوم مركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت، بتوفير فرص تدريبية للطلبة الكويتيين على مدى أسبوعين، من خلال المدربين المحترفين من شركة «هواوي تكنولوجيز كويت»، ويهدف المركز الذي أنشئ مؤخرا في الكويت، لتمكين الشباب الكويتي، وتعزيز فرص العمل المتاحة أمامهم في القطاع الخاص، بما يتماشى بشكل كامل مع رؤية الحكومة في هذا المجال.

وتعليقا على توقيع مذكرة التفاهم، قال ذياب: «إن المساهمة في بناء مستقبل الشباب، أمر مهم يحتاج للتعاون بين كافة الشركاء المعنيين الذين يتمتعون بهدف مشترك يسعون لتحقيقه، وهو الدافع الذي جعل «هواوي تكنولوجيز كويت» تتعاون بكل فخر مع وزارة الدولة لشؤون الشباب، لتطوير قدرات الشباب ووضعهم في المسار الصحيح لقيادة دفة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المستقبل، بكوادر وطنية».

وأكد ثقته بأن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز أطر التعاون المشترك بين «هواوي تكنولوجيز كويت» والحكومة الكويتية خلال الفترة المقبلة، كما تشكل حافزا لبناء القدرات، ونقل المعرفة، والمساهمة في التطور الوظيفي للشباب داخل السوق المحلي.

الجدير بالذكر أن شركة «هواوي» تلتزم بتوفير الفرص للشباب الكويتي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية تجاه البلدان التي تعمل بها وإيمانها بلعب دور فاعل على مستوى دفع عجلة نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في نهاية المطاف بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للدول على صعيد إعداد الكوادر المحلية والتحول نحو الرقمنة، ويسهم كذلك في تحقيق رؤية «هواوي» المتمثلة ببناء عالم أكثر تواصلا.