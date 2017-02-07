لا يعقل أن مشروع مدته 3 سنوات يتأخر تنفيذه إلى 6 أو7 أعوام

تسليم المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية في غرناطة الخميس

فرج ناصر

أكد وزير الاشغال العامة م.عبدالرحمن المطوع انه ومنذ ان تولى مسؤولية الوزارة رصد العديد من الايجابيات والسلبيات، متمنيا ان تسعفه فترة توليه الحقيبة الوزارية لتقوية الجوانب الايجابية واصلاح الخلل، مشيرا الى ان العمل في الوزارة منظم بشكل جيد والامور تسير وفق لوائح وانظمة معينة، كما ان ملاحظات الجهات الرقابية على الرغم من كثرتها الا انها ليست جسيمة.

وقال المطوع خلال كلمته في افتتاح فعاليات أسبوع «وحدة وطن» في مقر الوزارة بجنوب السرة بمشاركة عدد من الجهات أمس ان «الاشغال» زاخرة بالخبرات والكوادر والتي تؤدي عملها بكفاءة، ونلمس رضا كبير من المجتمع عن مشاريع الطرق الجديدة لما حققته من سيولة مرورية والحد من الاختناقات في كثير من المناطق.

وبين ان من ضمن الامور السلبية بالوزارة مشكلة الصيانة بشكل عام والتي جعلت المواطن يشكو منها، ولدينا قطاع هندسة الطرق والمختص بالطرق الحديثة وقطاع هندسة الصيانة لاجراء الصيانات على الطرق القديمة، ولا اوجه اللوم لقطاع معين والموضوع مسؤوليتنا جميعا، ولدينا ايضا عقود مستقبلية ولابد ان نتلافى هذه المشكلة فيها ونجد حلولا ناجعة لها، لافتا الى ان السلبية الثانية هي تأخر تنفيذ المشاريع فلا يعقل ان مشروع مدته 3 سنوات يتأخر تنفيذه الى 6 و7 سنوات، فمن الممكن ان نتفهم التأخير لمدة اشهر او سنة مثلا لكن مضاعفة المدة الزمنية غير مقبول اطلاقا وهذه شكوى من جميع الجهات التي نقوم بتنفيذ المشاريع لصالحها، لذا علينا معالجة الامر خلال المرحلة الراهنة.

وبالعودة الى موضوع الحفل قال المطوع: ان اسبوع «وحدة وطن» تجسيد لمعنى التكامل والوحدة والتآخي بين مختلف الشرائح لخدمة الوطن ووحدته ورفعته، مما يحافظ على حاضر الكويت قوي وسليم كما كان ماضيها وسيكون مستقبلها بإذن الله، متمنيا دوام التقدم والتوفيق للوطن بقيادة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء.

من جهة اخرى، أعلنت وزارة الأشغال البدء في إجراءات التحضير لتسليم مشروع المقر الدائم للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية الواقع بمنطقة غرناطة مطلا على الخليج العربي، حيث ستكون الخميس المقبل بحضور وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع والأمين التنفيذي للمنظمة د.عبدالرحمن العوضي والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ومحافظ العاصمة الفريق م.ثابت المهنا ومختار المنطقة بدر العبدالجادر، وسيتم تسليم المبنى للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية حيث اأن الكويت هي المقر الدائم للمنظمة التي تلعب دورا أساسيا في توحيد الجهود المبذولة من قبل الدول الأعضاء الثمانية في حماية البيئة البحرية.