الصبيح: ضرورة التعاون بين المزارعين للارتقاء بمستوى الزراعة في البلاد

كريم طارق

وسط أجواء ايجابية سادها التنظيم والهدوء، جرت مساء أمس الأول انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وذلك في مقر الاتحاد العام للعمال، بمشاركة ما يقارب 235 ناخبا من إجمالي 480 يحق لهم التصويت، وانتهت بفوز 9 مرشحين وهم: براك الصبيح، جابر العازمي، عبدالله العازمي، حسين العجمي، مسلم الجويسري، فهد الحيان، محمد المطيري، بدر الشريعان ويوسف البطي.

وأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد المزارعين لتصريف الأعمال براك الصبيح أن الانتخابات جرت بطريقة سلسة واعتيادية دون أي مشكلات تعيق العملية الانتخابية وسط إقبال جيد من المزارعين الذين توافدوا على مقر الاتحاد العام للعمال للإدلاء بأصواتهم، لافتا إلى ان إشراف مجلس إدارة تصريف الأعمال جاء بحكمي محكمة التمييز 1052 و1055 لعام 2016 بشأن اجراء الانتخابات بالإضافة إلى صدور شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة بهذا الشأن.

وشدد الصبيح على أهمية التكاتف والتعاون بين المزارعين الكويتيين للارتقاء بمستوى الزراعة في الكويت وتحقيق أكبر وأجود إنتاج زراعي بأفضل الأسعار بما يحقق الأمن الغذائي، لما للزراعة من أهمية كبرى في هذا الجانب، مشيدا بالتنافس الشريف بين المرشحين الذين شاركوا في انتخابات عضوية مجلس إدارة الاتحاد، متوجها بجزيل الشكر والتقدير إلى اتحاد العمال الذي استضافته الانتخابات وجمعية المحاميين الكويتية على دعمها المتواصل.

من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت م.سالم العجمي إلى سير الانتخابات وفق الإطار المحدد لها، وسط حضور من قبل المزارعين الذين دلت مشاركتهم على رغبتهم الحثيثة في التغيير، لافتا إلى أن دور الاتحاد العام للعمال يتمثل في اجراء الانتخابات بمقر الاتحاد فقط، وهو جهة مستقلة لها كيانها القانوني الخاص بها.