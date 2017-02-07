جابر الفيصل: لوحات فريد تتميز بوضوح الأفكار وتناسق الألوان

لميس بلال

وسط حضور كبير من محبي الفن التشكيلي ومتابعيه، افتتح مساء أمس الأول المعرض الشخصي السابع للفنان التشكيلي د.أحمد فريد في «بيكار آرت غاليري».

وعقب الافتتاح رحب مدير عام شركة بيكار الشيخ جابر الفيصل الصباح باستضافة الفنان التشكيلي د.أحمد فريد من جمهورية مصر العربية، موضحا أن لوحاته تتميز بوضوح الفكر وتناسق الألوان وقد أردنا أن نعرض لوحاته للجمهور الكويتي.

وأضاف الفيصل: معرض فريد هو الثاني في «بيكار غاليري» هذا العام، ونخطط لإقامة معارض أخرى خلال العام الحالي لتقديم الأفضل في مجال الفن.

من جانبه، قال الفنان د.أحمد فريد: هذه التجربة الثانية لي في الكويت بعد الأولى عام 2015، والمعرض يطرح ثلاثة رموز لا يمكننا العيش من دونها وهي الوردة والتي ترمز إلى الحياة، والطائر رمز الحرية، واللمبة رمز للنور، واعتمدت على ثلاثة ألوان وهي الأصفر والأزرق والأحمر وهي الثلاثية الرئيسية في عالم الألوان، وعند مزجها معا نحصل على جميع التراكيب اللونية.

وتابع: تبلغ الأعمال المعروضة حوالي 54 عملا بين صغير وكبير، والفنانون الكويتيون أصحاب ذوق فني عال ومن خلال احتكاكي بهم لمست اهتمامهم بالثقافة والفنون.

وذكر فريد أن الأمل والنور والحرية مفاهيم يدور حولها المعرض حيث العيون المترقبة الخائفة من زهور الأمل وطيور الحرية، تخرج عن نوافذها في تحد للحب والحياة وان العين نافذة الروح، كما ان الوجوه الصغيرة بأجسام الطيور تضفي لمحة روحية، كما تم تقديم الأمل في شكل زهرة، كما أن الألوان الثلاثة الأساسية على الرغم من استخدامها بقلة فإنها تحث على البدايات الجديدة فمنها تتكون كل الألوان.