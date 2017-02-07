10 أيام لقبول أو استبعاد العروض الفنية ويجوز مدها بحد أقصى 20 يوماً في حالة المشروعات الكبرى والمعقدة فنياً

المناقصات التي لا تحتاج إلى تقييم فني تتم ترسيتها فوراً

أفضلية للمنتج الوطني في حالة كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة المواصفات بنسبة 15%

يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد للمناقصات التي بدأت وفقاً للقانون القديم رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال جميع الإجراءات

4 فئات لتصنيف متعهدي المقاولات العامة والفئة الأولى لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين دينار

التأمين النهائي لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للعقد ويرد فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية

مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء في جلسته امس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفة نهائية مشروع مرسوم بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.



ونص مشروع المرسوم على ان يستمر تنفيذ إجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كافة الإجراءات.



وحددت اللائحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء هو الوزير المختص.



وبحسب المادة 2 تسري اللائحة على جميع عمليات شراء او استيراد الأصناف ومقاولات الأعمال والتعاقد للشراء او الاستئجار او تقديم خدمات بما في ذلك خدمات النقل والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية وتصميم المشروعات والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئية وأعمال المسح والتقويم وشؤون الادارة والدعم الفني وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج الإذاعية والتليفزيونية.



ونصت المادة 4 على ان يصدر مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية قرارا بإنشاء وتنظيم وحدة للشراء للمؤسسة، متضمنا قواعد وإجراءات مباشرتها لاختصاصاتها وأداء مسؤولياتها على ان تراعي في اجراءاتها احكام القانون واللائحة.



وتختص بعمليات الشراء النمطية والأوامر التغييرية التي لا تجاوز 5 ملايين دينار الى جانب عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.



وتتولى وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية تنفيذ 12 بندا وردت في المادة 5 من اللائحة منها: اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والمتعهدين والموردين للاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها وتسجيلهم واعتماد قوائم التأهيل المسبق والممنوعين والتأكد من توافر الاعتمادات المالية وغيرها من المهام.



ونصت المادة 6 - بالنسبة لمؤسسة البترول - على ان يكون التعاقد على شراء الأصناف او التكليف بأعمال المقاولات او تقديم الخدمات بأنواعها او استئجار الأشياء عن طريق مناقصات عامة على ان يكون الاستثناء من ذلك بمذكرة مسببة من الجهة طالبة الشراء.

وحددت المادة 11 من اللائحة 6 شروط للتعاقد عن طريق الممارسة العامة والمادة 12 وضعت ضوابط للممارسة الالكترونية والمادة 13 اجازت عقد اتفاقيات شراء اطارية في حالتين على ان يخضع التعاقد وفق ذلك لشروط المناقصات.



والمادة 15 بينت اجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها.



وبحسب المادة 17 تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين الى أربعة فئات:



الفئة الأولي: تشمل متعهدي المقاولات العامة القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى او ذات المستوى الهندسي العالي والتي تزيد تقديراتها المبدئية على 10 ملايين دينار، الفئة الثانية تشمل الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن 5 ملايين دينار ولا تزيد على 100 مليون دينار، والفئة الثالثة تشمل الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار ولا تزيد على 10 ملايين دينار، والفئة الرابعة تشمل متعهدي المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار على الا يقل رأسمال الشركة او الأصول المملوكة للفرد عن هذه المبالغ.



ولا يجوز ان ترسو على متعهد المقاولات العامة اعمال اذا أضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من أعمال جاوزت الحد الاقصى المقرر له.



ويضع مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قواعد وفئات واجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى تصنيفهم.



ويعاد النظر في التصنيف دوريا.



وفي المادة 19 وردت الاجراءات والشروط والمستندات المطلوبة لتقديم طلب التصنيف او رفع فئة التصنيف.



وأتاحت اللائحة في المادة 20 آلية التظلم من قرارات لجنة التصنيف والمادة 21 أوردت ضوابط التأهيل وإجراءاته والمادة 22 أوضحت بيانات الدعوة الى التأهيل المسبق والاشتراك في المناقصة العامة.

ونصت المادة 30 على شروط وضوابط وإجراءات التأمين الأولى بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من إجمالي القيمة التقديرية للمناقصة وأيضا النسب ذاتها للمناقصات القابلة للتجزئة.



وأوردت المادة 31 موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف بحسب 12 خطوة.



وحددت المادة 32 ان المدة الزمنية المحددة لقبول او استبعاد العروض الفنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون تكون 10 أيام ويجوز للجنة الفنية ان تطلب من المجلس مد هذه المدة وبحد أقصى 20 يوما في حالة المشروعات الكبرى والمعقدة فنيا.



وحددت المادة 34 مدة الإعلان عن كشوف تفريغ الأسعار وأي تفضيلات اخرى والمادة 35 أوردت ابرز عناصر التقييم التي يجب ان تدرج في كراسة الشروط.



وألزمت اللائحة جهاز المناقصات ترسية المناقصة فورا على صاحب العطاء المتوافق مع وثائق المناقصة في الحالات التي لا تحتاج الى تقييم فني.



ولم تغفل اللائحة العطاءات ذات الأسعار المنخفضة ووضعت ضوابط وإجراءات لمراجعتها بحسب المادة 38.

وجاء في المادة 39 الضوابط والشروط الخاصة بمنح افضلية للعطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



ومنحت اللائحة للمنتج الوطني أفضلية في حالة كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة 15% حسب نص المادة 40.



وفي المادة 41 جاءت ضوابط إخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة بحسب الآتي:



إخطار الجهة صاحبة الشأن خلال مدة 5 أيام من الترسية على ان تعقب خلال 10 أيام ويتم إخطار الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسية المناقصة خلال أسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان.



وأوردت المادة 42 شروط وضوابط التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن 10% من القيمة الإجمالية للعقد وفق 7 ضوابط أهمها ان يرد فور إتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية.



وفسرت المادتين 43 و44 اجراءات تقديم الشكوى والتظلم والبت فيهما.



ولم تغفل اللائحة نظام وضوابط منع تضارب المصالح وفق المادة 45 وكذلك بحسب المادة 46 جاءت أحكام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين وما يتخذ في حالة المخالفة واختتمت اللائحة بالمادة 47 التي حددت جداول المناقصات والتأويلات.



وفيما تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات: مشروع مرسوم رقم لسنة 2017



بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة



ـ بعد الاطلاع على الدستور،

ـ وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003،

ـ وعلى القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2014،

ـ وعلى القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة،

ـ وبناء على عرض وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبعد التنسيق مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء،



رسمنا بالآتي:



مادة أولى: يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه المرافقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية: يستمر تنفيذ اجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كل الاجراءات.

مادة ثالثة: على الجهات المختصة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم ويلغى كل حكم يتعارض مع احكام اللائحة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد عبدالله المبارك الصباح



اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة نطاق سريان اللائحة



مادة 1: التعاريف

في تطبيق احكام هذه اللائحة، يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

٭ القانون: القانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه.

٭ الجهات العامة: الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة او المستقلة والشركات المملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية.

٭ الوزير المختص: وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء او الوزير الذي يكلفه مجلس الوزراء بذلك.

٭ الجهاز: الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

٭ الرئيس: رئيس مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

٭ المجلس: مجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

٭ الجهة صاحبة الشأن: الجهة العامة طالبة المناقصة.



٭ الجهة المختصة بالشراء: الجهاز المركزي للمناقصات او الجهة العامة التي تقوم بإجراءات للحصول على اي مشتريات او تعاقدات.

٭ العملة الرسمية: وحدة النقد التي تحددها الدولة.



٭ المنتج الوطني: كل منتج يتم انتاجه في الكويت، او سلعة منتجة في اي من دول المجلس وفقا للمادة الاولى من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الصادر بالموافقة عليها القانون رقم 5 لسنة 2003 والقانون رقم 81 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق انشاء منظمة التجارة العالمية.



٭ المناقصة العامة: هي مجموعة من الاجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء وفقا للقانون لتنفيذ عمليات الشراء او لحصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات او اي اعمال مطلوبة وفقا للقانون وتخضع لمبادئ العلانية والمساواة والمنافسة.



٭ وثائق المناقصة او وثائق طلب العروض: الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن او الجهة المختصة بالشراء، والتي تقدم العطاءات او العروض على اساسها وفقا للقانون، وتتضمن بحسب الاحوال: التعليمات للمناقصين، والمواصفات الفنية، والخرائط، والتصاميم، والشروط المرجعية، وبرامج العمل، وجداول الكميات، وشروط العقد، ونماذج خطابات الضمان، ومعايير التقييم.



- المورد او المقاول او المتعهد: اي طرف فعلي او محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن، سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا، ويشمل مصطلح المتعهد، بحسب السياق، اي شخص، طبيعي او معنوي، يقوم بتوريد بضائع او بتنفيذ اعمال او بتقديم خدمات.



- المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف المسجل الذي يوقع عقدا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض اعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن.



- الشراء او عملية الشراء او اجراءات الشراء العام: الاجراءات التي تقوم بها اي من الجهات المختصة بالشراء وفقا للقانون، للحصول على توريد الاصناف او اداء الخدمات او تنفيذ المقاولات وفقا لاحد اساليب الشراء المنصوص عليها في القانون.



- توريد الاصناف: عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف، والخدمات التي تصاحب توريدها.



- المقاولات: اعمال تشييد المباني او الهياكل او المنشآت او اعادة انشائها او ترميمها او تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات او المواد والتشطيب والتشغيل والصيانة، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية واعمال المسح والتصوير الجوي وغيرها من الخدمات التي تقدم بناء على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت ايضا الطرق والجسور والانفاق والارصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصرف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الاراضي وسكك الحديد.



- الخدمات: العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات وتضم منافع الاشياء والاشخاص التي يمكن تقييمها ماليا، ويجوز ان تكون محلا للتعامل بما في ذلك خدمات النقل.



- طلب تقديم العروض للخدمات: الوثيقة المستخدمة بصفة اساسية للحصول على الخدمات وفقا للقانون والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف اجراءات تقديم العروض والشروط الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.



- العطاء: ايجاب يصدر من مورد او مقاول او متعهد بناء على طلب جهة عامة او اعلانها ويتضمن بيانا فنيا وزمنيا وماليا للاشياء المطلوب التعاقد عليها (اصناف - مقاولات - خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح ايا كان اسلوبه.



- العطاء البديل: هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الاصلي المقدم، لاسباب خارجة عن ارادة مقدم العطاء او لظروف قاهرة او لعدم توافر الحد الادنى من المصنعين او الموردين، ولا يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة ويكون متفقا مع شروطها المعلن عنها.



- وثائق التأهيل المسبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات واسس التأهيل.



- الممارسة الالكترونية: تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء الفائز وتنطوي على استخدام وسائل الكترونية لقيام المناقصين اكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم اسعار او قيم لعناصر غير سعرية في المناقصة وتكون كميتها قابلة للقياس.



- الاتفاقية الاطارية: اي اتفاقية بين واحد او اكثر من الجهات المختصة بالشراء وواحد او اكثر من المتعهدين والتي يكون الغرض منها وضع شروط واحكام العقود التي ستتم ترسيتها اثناء فترة معينة وخاصة ما يتعلق بالاسعار والكمية المتوقعة بحسب الاحوال.



- المشروع الصغير او المتوسط: هو المشروع الاقتصادي الذي يستخدم عددا محدودا من العمالة ولا يتجاوز رأسماله المبلغ المحدد طبقا لاحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 المشار اليه.



- التواطؤ: اي ترتيب بين طرفين او اكثر قبل او بعد تقديم عطاءات يهدف لتحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير قانوني على افعال طرف آخر، او لتخصيص عقود شراء بين المناقصين، او لتحديد اسعار عطاءات في مستويات غير تنافسية ومصطنعة، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحرة المفتوحة.



ـ الموقع الالكتروني: الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناء على أحكام القانون وهذه اللائحة.



ـ السجل: مستند أو وثيقة تضم مجموعة بيانات أو معلومات في شلك ورقي أو الكتروني.



مادة 2: مع مراعاة أحكام المادة 2 من القانون، تسري أحكام القانون وهذه اللائحة على جميع عمليات شراء أو استيراد الاصناف ومقاولات الأعمال، أو التعاقد لشراء أو استئجار اشياء، أو تقديم خدمات بما في ذلك خدمات النقل، والدراسات والعقود الاستشارية والأعمال الفنية، ومن بينها أعمال تصميم المشروعات والإشراف عليها والدراسات والعقود والأبحاث المتعلقة بالنواحي العمرانية والمدنية والتخطيطية والصناعية والبيئية وأعمال المسح والتقويم والتدقيق وشؤون الإدارة والدعم الفني، وعقود خدمات استيراد وإنتاج البرامج الإذاعية والتلفزيونية.



وتعتبر الوحدات الإدارية المنشأة بمرسوم أو بقرار من مجلس الوزراء والمدرجة اعتماداتها ضمن الميزانية العامة للدولة من الجهات التي تسري عليها احكام القانون وهذه اللائحة.



وتكون أحكام هذه اللائحة جزءا لا يتجزأ من العقود التي تبرم لتنفيذ هذه العمليات ويتعين النص على ذلك في كل عقد.



الاحتفاظ بالسجلات



مادة 3: تحتفظ الجهة المختصة بالشراء بالسجلات التالية:

1 ـ سجل إجراءات الشراء.

2 ـ سجل الممنوعين من التعامل.

3 ـ سجل الموردين المعتمدين.

4 ـ سجل المقاولين المعتمدين.

5 ـ سجل مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين المعتمدين.

6 ـ سجلات قوائم المصنفين.

7 ـ سجل تقديم العينات.

8 ـ سجل التأمين.

9 ـ سجل التظلمات.

وأية سجلات أخرى تراها ضرورية لعملها.

وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية

مادة 4:يصدر مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرارا بإنشاء وتنظيم وحدة للشراء للمؤسسة، متضمنا قواعد وإجراءات مباشرتها لاختصاصاتها وأداء مسؤولياتها على أن تراعي في اجراءاتها أحكام القانون واللائحة.



وتختص الوحدة بما يلي:



أ ـ عمليات الشراء النمطية (توريد الأصناف، المقاولات، الخدمات)، وإبرام العقود والأوامر التغييرية المرتبطة بها والتي لا تجاوز قيمتها والأوامر التغييرية خمسة ملايين دينار كويتي، وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادة (74) من القانون.



ب ـ عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية.



مادة 5: تتولى وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية ما يلي:



1 ـ اعتماد الضوابط والمعايير والأسس الخاصة بتأهيل المقاولين والمتعهدين والموردين للاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها.



2 ـ تسجيل وتصنيف المقاولين والمتعهدين والموردين في الفئات المحددة حسب قدراتهم الفنية والمالية وسابق ما قاموا به من أعمال بناء على الطلبات المقدمة منهم لهذا الغرض.



3 ـ اعتماد قوائم التأهيل المسبق والقوائم التي تعدها الجهات المختصة للمناقصات والممارسات المحددة.



4 ـ تسجيل واعتماد قوائم الممنوعين من التعامل مع المؤسسة والشركات المملوكة لها بالكامل أو الاشتراك في المناقصات والممارسات التي تطرحها وفقا للشروط والأوضاع المقررة.



5 ـ التأكد من توافر الاعتمادات المخصصة للاعمال المطلوب التعاقد عليها.



6 ـ طرح المناقصات والممارسات وتلقي العطاءات والبت فيها وإرساؤها وإلغاؤها وتمديد العقود وتجديدها والموافقة على الأوامر التغييرية التي تطرأ عليها في حدود النصاب المقررة قانونا لها.



7 ـ الإذن للجهات المختصة بالتعاقد بالأمر المباشر وفقا للشروط والأوضاع السارية.



8 ـ دراسة التقارير المرفوعة إليها من الجهات المختصة عن العطاءات المقبولة للمناقصات والممارسات التي تطرحها.



9 ـ التأكد من أن دراسة وتقييم العطاءات والتوصية المرفوعة في شأنها قدمت بصورة سليمة وفقا للاجراءات والقواعد المقررة.



10- التحقق من ان المعايير والشروط الخاصة والمواصفات الفنية تتيح فرصا متساوية للمناقصين وتكفل الحصول على افضل العروض.



11- البت في الشكاوى التي يقدمها ذوو الشأن حيال اي اجراء من اجراءات عمليات الشراء التي تقوم بها وفقا للاجراءات والقواعد السارية.



12- توقيع الجزاءات المقررة قانونا على المقاولين والمتعهدين والموردين بالشروط وفي الأحوال المحددة.



13- التأكد من صحة تطبيق القوانين والنظم واللوائح والقرارات السارية والالتزام بمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة في المناقصات والممارسات التي تطرحها.



مادة 6:



يكون التعاقد على شراء الاصناف او التكليف باعمال المقاولات او تقديم الخدمات بانواعها او استئجار الاشياء عن طريق مناقصات عامة واستثناء مما تقدم يجوز لوحدة الشراء في حدود نصاب اختصاصها التعاقد عن طريق المناقصة المحدودة او الممارسة العامة او الممارسة المحدودة او الالكترونية او الاتفاقيات الاطارية او بالامر المباشر على ان يكون ذلك بمذكرة مسببة من الجهة طالبة الشراء.



مادة 7:



يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرار الصادر من وحدة الشراء بموجب كتاب يحدد فيه اسباب التظلم وذلك خلال اسبوع من تاريخ علمه بالقرار محل التظلم.



وتصدر الوحدة قرارها في التظلم مسببا خلال اسبوع من تاريخ تقديمه ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفض.

وللمتظلم في حالة رفض تظلمه ان يتظلم لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بذلك خلال اسبوع من تاريخ اخطاره ويكون قرار المجلس نهائيا.



قواعد ومدة نشر قرارات الجهاز

مادة 8: تنشر قرارات المجلس، في الجريدة الرسمية وفي الموقع الالكتروني للجهاز وفي اي وسيلة نشر اخرى يحددها المجلس، خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدورها ويستمر نشرها لمدة 5 أيام عمل على الموقع الالكتروني للجهاز ويعتبر القرار صادرا بعد التوقيع عليه من الأغلبية المقررة قانونا.



وضع المواصفات الفنية



مادة 9: يجب على الجهة المختصة بالشراء ان تحدد المواصفات الفنية الخاصة بالاصناف او الاعمال او الخدمات المطلوب التعاقد بشانها بشكل دقيق ومفصل مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة ووضع القيمة التقديرية للعملية محل التعاقد على ان يراعي في ذلك اسعار السوق عند الطرح ومع الاخذ في الاعتبار العناصر المؤثرة وفقا لظروف وطبيعة تنفيذ التعاقد.



وللجهة الاستعانة بمن ترى الاستئناس برأيهم من اهل الخبرة من الخبراء والفنيين بالجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الخبرة الفنية المتخصصة في مجال وضع المواصفات الفنية.



مادة 10: يحظر أن تتضمن المواصفات الفنية الاشارة بشكل مباشر او غير مباشر الى تحديد دولة المنشأ او منتج بعينه او استخدام اسماء او علامات تجارية او الارقام الواردة في الكتالوجات، ويتعين تجنب الاشارة الى النوع او الوصف او الرقم في قوائم الموردين المصنفين بالاسم، كما لا يجوز وضع علامة معينة او مواصفات ما تنطبق على نماذج خاصة او مميزة وذلك ضمانا لتحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.



ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الاصناف والخدمات ومقاولات الاعمال لعمليات الصيانة والتشغيل التي لا توجد الا لدى شخص بذاته او جهة محددة او تضمين المواصفات الفنية تحديد المنشأ بأكثر من دولة.



شروط الممارسة العامة



مادة 11: يكون التعاقد عن طريق الممارسات العامة بسبب طبيعة الاصناف او الاعمال او الخدمات او لظروف الاستعجال التي يتطلب اجراؤها او شراؤها بطريقة الممارسة وذلك وفقا لما يلي:



1- ترفع الجهة صاحبة الشأن مذكرة مسببة للمجلس بطلب التعاقد عن طريق الممارسة العامة.



2- يصدر المجلس قراره متضمنا ان تتولى الجهة صاحبة الشأن او الجهاز اجراءات الممارسة.



3- يتم الاعلان عن الدعوة للممارسة في الجريدة الرسمية او الموقع الالكتروني للجهاز او للجهة صاحبة الشأن.



4- أن يتضمن طلب العروض المالية بيانات واضحة بشأن المواصفات والجودة والكمية وشروط الدفع والتسليم وأي متطلبات اخرى بما لا يتعارض مع احكام القانون وهذه اللائحة.



5- ان يتم تقديم العروض خلال مدة لا تجاوز 30 (ثلاثين يوما) من تاريخ الإعلان.



6- ان تتضمن وثائق الممارسة تحديدا لطريقة الترسية سواء باختيار افضل العروض او اقل الاسعار، وكذلك ما اذا كان التفاوض سيتم مع جميع مقدمي العطاءات او مع صاحب العطاء الأقل سعرا، وذلك بعد استيفاء الشروط والمواصفات المحددة في طلب العروض.



وتسري على الممارسة العامة - عدا ما تقدم - أحكام المناقصة العامة بما لا يتعارض مع طبيعتها.



ضوابط تنظيم التعاقد بطريق الممارسة الإلكترونية



المادة 12: مع مراعاة الشروط المطلوبة للممارسة العامة المنصوص عليها في المادة السابقة - يشترط لإجراء الممارسة الإلكترونية ما يلي:



1- يجب على الجهة صاحبة الشأن تخصيص نظام إلكتروني متكامل او غيره من الوسائل الإلكترونية، وعلى ان يكون النظام مطابقا لمعايير الأمن والحماية كوسيلة للتواصل مع الممارسين لضمان سلامة إجراءات الطرح والتعاقد بما يضمن اقصى درجات الشفافية وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص بين الممارسين.



2- تحديد تاريخ بداية ونهاية الممارسة وعدد جولات الممارسة.



3- استقبال العروض إلكترونيا متضمنة ما يفيد سداد التأمين الأولى وذلك حسب شروط الممارسة.



ضوابط وإجراءات اتفاقية الشراء الإطارية



المادة 13: يجوز للجهة المختصة بالشراء ان تعقد اتفاقيات شراء اطارية في اي من الحالتين التاليتين:



أ- عندما تكون هناك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع او خدمات او لتنفيذ أعمال صغيرة.



ب- حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة اي بضائع او خدمات او اعمال مطلوبة، ان الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلا بصورة عاجلة.



وتعقد اتفاقيات الشراء الإطارية من خلال مناقصة او ممارسة عامة او محدودة، وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة وباتباع الضوابط والإجراءات التالية:



1- يجب ان توضح الجهة المختصة بالشراء بالوثائق انها بصدد اتفاقية شراء إطارية وأن تتضمن شروط وأحكام تلك الاتفاقية ما يلي:

أ- اطراف الاتفاقية.



ب- مدة الاتفاقية.



ج- الأسعار خلال مدة الاتفاقية.



د- الحدان الأقصى والأدنى لحجم الأصناف او الأعمال او الخدمات المطلوبة او قيمتها.



هـ - وصف الجهة او الجهات صاحبة الشأن التي يجوز لها إصدار اوامر شراء بناء على اتفاقية الشراء الإطارية.



و- آليات التنفيذ والشروط الجزائية في حالة الإخلال بشروط الاتفاقية.



2- يجب أن تتم الترسية فيما بين الجهة المختصة بالشراء والمتعهد في اتفاقية الشراء الإطارية وفقا للإجراءات والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة ولا يجوز اجراء اي تعديل في الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراء الإطارية خلال مدة تنفيذها.

3- يجب في حالة إبرام اتفاقية شراء إطارية مع متعهد وحيد أن تتم ترسية اية عقود بناء على هذه الاتفاقية وضمن نطاق الشروط الواردة بها.



4- يجوز ترسية العقود بناء على اتفاقيات شراء إطارية في حالة عدد المتعهدين او الموردين او القائمين بالأعمال بإحدى الطريقتين التاليتين:



أ- الاستناد للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الاطارية دون اعادة فتح باب المنافسة.



ب- في حالة الرغبة في التنافس مرة أخرى بين المتعهدين الأطراف في الاتفاقية يتم وفقا للشروط الواردة فيها، وفي حالة لم تكن كل الشروط منصوصا عليها في الاتفاقية الاطارية او تطلبت شروطا اكثر دقة وتحديدا لم تغطها الاتفاقية الاطارية تراعى الاجراءات التالية:

أولا: قيام الجهة المختصة بالشراء بالنسبة لكل عقد مطلوب ترسيته على حدة بالإعلان وطلب العروض من المتعهدين الأطراف في الاتفاقية الإطارية الذين تتوافر لديهم القدرة على التنفيذ.



ثانيا: يجب على الجهة المختصة بالشراء الترسية على المناقص الذي تقدم بأفضل عطاء على أساس معايير الترسية المحددة في المواصفات الواردة في الاتفاقية الاطارية.



مادة 14: يخضع التعاقد بطريق الممارسة العامة والمحدودة والاتفاقية الإطارية للشروط العامة للمناقصات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة وبما لا يخل بطبيعة كل منها.



اجراءات ومواعيد تقديم طلبات التسجيل واعتمادها

مادة 15: مع مراعاة احكام المادة (95) من القانون، تقوم الامانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والاستشاريين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك، وذلك وفقا للشروط والاجراءات التالية:



1- طلبات التسجيل للشركات المحلية:

صورة الترخيص التجاري.

عقد التأسيس الخاص بالشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه ونظامها الاساسي ان وجد.

شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت باللغتين العربية والانجليزية.

صورة السجل التجاري.

كتاب موجه من طالب التسجيل الى الجهاز موضحا به عنوان الشركة وفروعها تفصيلا وارقام الهاتف والفاكس والبريد الالكتروني.

التفويض بالتوقيع معتمد من غرفة تجارة وصناعة الكويت.



شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية.



2- طلبات التسجيل للشركات الاجنبية، او فروع الشركات الاجنبية المرخص لها بالعمل وفقا لاحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت.



أ- طلب التسجيل متضمنا (اسم الشركة - العنوان - الهاتف - الفاكس - البريد الالكتروني - اسم المسؤول ومسماه الوظيفي).

ب - رخصة الشركة معتمدة ومصدق عليها من سفارة دولة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ج- التفويض بالتوقيع معتمدا وفقا للاجراءات المعمول بها لدى الجهات الحكومية، وتقدم جميع المستندات سالفة الذكر باللغتين العربية والانجليزية.



3- طلبات تسجيل الافراد الكويتيين.



أ - صورة السجل التجاري.



ب - بيان ملكية الاصول المرتبطة بنوع النشاط.



ج - شهادة تسجيل من غرفة تجارة وصناعة الكويت.



مادة 16: تتولى الامانة العامة للجهاز استقبال طلبات التسجيل يوميا خلال ساعات الدوام الرسمي والقيام بفحصها والتأكد من استيفاء المستندات والبيانات ومخاطبة المتقدمين لاستكمال اي نقص فيها، وتعرض طلبات التسجيل المستوفاة على المجلس لاعتمادها، ويخطر الطالب بقرار المجلس.



مواعيد تقديم طلبات وإجراتءات وشروط وفئات التصنيف والتظلم منها

مادة 17:

تتولى لجنة تصنيف متعهدي المقاولات العامة تصنيف المقاولين المتقدمين الى اربع فئات كل حسب مركزه المالي والفني للمقاول وسابقة اعماله، وذلك على الوجه التالي:



1- الفئة الاولى:



تشمل متعهدي المقاولات القادرين على القيام بالمشروعات الكبرى او ذات المستوى الهندسي العالي التي تزيد تقديراتها المبدئية على عشرة ملايين دينار كويتي.



2- الفئة الثانية:



تشمل متعهدي المقاولات ذوي القدرة الفنية والمالية الذين يجوز لهم الاشتراك في مناقصات لا تقل تقديراتها عن خمسة ملايين دينار كويتي ولا تزيد على مائة مليون دينار كويتي.



3- الفئة الثالثة:



تشمل متعهدي المقاولات الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تقل تقديراتها عن مليون دينار كويتي ولا تزيد على عشرة ملايين دينار كويتي.



4- الفئة الرابعة:



تشمل متعهدي المقاولات المحليين الذين يسمح لهم بالاشتراك في المناقصات التي لا تزيد تقديراتها على مليوني دينار كويتي.

ولا يجوز ان ترسى على متعهد المقاولات العامة اعمال اذا اضيفت قيمتها الى ما بقي عنده من اعمال جاوزت الحد الاقصى المقرر له.

ويضع مجلس ادارة الجهاز قواعد وفئات واجراءات تصنيف مقدمي الخدمات والخبراء والاستشاريين والفنيين، وتحديد الجهة المختصة بالجهاز التي تتولى تصنيفهم.



ويعاد النظر في التصنيف دوريا.

مادة 18: تقدم طلبات التصنيف خلال الاسبوع الاول من كل شهر الى امانة سر لجنة التصنيف على ان يحدد المتقدم الفئة التي يطلب تصنيفه بها، وتحال هذه الطلبات الى لجنة التصنيف لبحث الطلب وتقييم المركز المالي والفني للمتقدم وسابق ما قام به من اعمال ومدى كفاية هذه المقدرة والاعمال لتصنيفه بإحدى الفئات المحددة وذلك كله بعد استيفائه للشروط المطلوبة.



وتصدر الامانة العامة للجهاز قرارها في طلب التصنيف خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر بشأنه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال اسبوع من صدوره.

الإجراءات والشروط والمستندات المطلوبة



لتقديم طلب التصنيف أو رفع فئة التصنيف

مادة 19: أولا: إجراءات تقديم طلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:



1 ـ الحصول على نموذج طلب التصنيف أو رفع الفئة والمرفق بهذه اللائحة شاملا ايصال متضمنا اسم المستخدم وكلمة السر التي يمكن لمقدم الطلب من خلالها التقدم بطلبه وذلك بعد سداد الرسوم المطلوبة.



2 ـ تعبئة نموذج طلب التصنيف أو الرفع وتقديمه للجنة التصنيف بالجهاز، وللجهاز تحديد حالات التقديم الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للجهاز.



ثانيا: الشروط الواجب توافرها في المتقدم لطلب التصنيف لأول مرة أو رفع فئة التصنيف:

1 ـ ان يكون المتقدم كويتيا فردا أو شركة مقيدا بالسجل التجاري.



2 ـ أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو ممارسة النشاط بالنسبة للأفراد ثلاث سنوات وأن يقدم الميزانية الخاصة للشركة (لثلاث سنوات) (أصلية) مدققة من مكتب تدقيق حسابات ومعتمدة من الجهات الحكومية المختصة.

3 ـ ان يكون الجهاز الفني للشركة أو للأفراد متخصصا في أعمال التصنيف المطلوب.



4 ـ ان يكون النشاط المحدد في الترخيص التجاري يسمح بمزاولة نشاط التصنيف المطلوب.



5 ـ ان تكون الشركة او الفرد قد شاركت ونفذت مشاريع حكومية داخل دولة الكويت في مجال الاختصاص عن طريق الجهاز او الجهات الحكومية الأخرى او الشركات والمؤسسات التابعة للحكومة بدولة الكويت، ما عدا الفئة الرابعة فيسمح له أن يقدم أعمالا منفذة بغير القطاع الحكومي شريطة ان يقدم صورة تراخيص البناء حتى يقوم الجهاز بتقييم هذه الاعمال والنظر في مدى كفايتها لمنح المتقدم فئة التصنيف المطلوبة من عدمه.



6 ـ الا يقل رأس مال الشركة أو الأصول المملوكة للفرد عن:

أ ـ الفئة الأولى (ـ/10000000) عشرة ملايين دينار كويتي.

ب ـ الفئة الثانية (ـ/5000000) خمسة ملايين دينار كويتي.

ج ـ الفئة الثالثة (ـ/1000000) مليون دينار كويتي.

د - الفئة الرابعة (ـ/100000) مائة ألف دينار كويتي.

7 ـ في حال تقديم عقود منفذة من الباطن يجب تقديم كتاب صادر من الجهة المختصة بالعقد الرئيسي يتضمن الموافقة على اسناد هذا العمل لمقدم الطلب كمقاول من الباطن.

8 ـ توقيع إقرار تعهد بصحة البيانات والمستندات المقدمة والمرفقة مع الطلب.

وتستثنى من احكام البندين 2، 5 المشار إليهما الشركات الكويتية المرخص لها بالاستثمار وفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2013 في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وذلك بشرط تقديم الترخيص للجنة للتصنيف بالجهاز.

ثالثا: الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها من الشركات او الافراد المتقدمين بطلب التصنيف لاول مرة او رفع فئة التصنيف:

1 ـ صورة شهادة التسجيل الصادرة من الجهاز.

2 ـ صورة الترخيص التجاري.

3 ـ صورة شهادة غرفة التجارة والصناعة.

4 ـ صورة السجل التجاري الخاص بالشركة أو الفرد.

5 ـ صورة عقد تأسيس الشركة وأي تعديل قد يطرأ عليه، والنظام الاساسي بالنسبة للشركات المساهمة.

6 ـ شهادة صادرة من الهيئة العامة للقوى العاملة توضح نسبة العمالة الوطنية (صالحة لمدة عام).

7 ـ صورة الهيكل التنظيمي للشركة موضحا فيه الاسم والمسمى الوظيفي لشاغلي الوظائف المحددة بالهيكل.

8 ـ كشف بالمعدات والآليات التي يمتلكها المقاول صادر من الادارة العامة للمرور (إن وجدت).

9 ـ صور عقود المشاريع المنفذة.

10 ـ تقديم شهادة لمستوى الاداء للمشاريع الحكومية بما يفيد تمام تنفيذها.



ويجب ان تكون جميع الوثائق والمستندات المرفقة باللغة العربية.



أما بالنسبة للشركات الأجنبية فيجب ان تكون جميع الوثائق والمستندات موثقة ومعتمدة من قبل سفارة الكويت ببلد المركز الرئيسي للشركة ومصدق عليها وفقا للاجراءات المتبعة في هذا الشأن.



التظلم من قرارات لجنة التصنيف



مادة 20: يجوز لكل ذي شأن التظلم من القرارات الصادرة عن لجنة التصنيف أمامها، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ اخطاره.

ويكون التظلم بطلب مكتوب متضمنا الاسباب التي بني عليها.



وتصدر لجنة التصنيف قرارها في التظلم مسببا خلال اسبوعين من تاريخ تقديمه، ويعتبر عدم رد اللجنة على التظلم خلال هذه المدة بمثابة رفضه.

وللمتظلم في حالة الرفض ان يتظلم أمام المجلس خلال اسبوع من تاريخ اخطاره أو عدم الرد عليه، ويكون قرار المجلس نهائيا.

ضوابط التأهيل المسبق وإجراءاته



مادة 21: 1 ـ على الجهة صاحبة الشأن مخاطبة الجهاز للحصول على الموافقة للبدء بإجراءات التأهيل المسبق.

2 ـ يتم التأهيل المسبق لعملية واحدة أو لمدة محددة بحسب متطلبات التأهيل المسبق، وفي حالة التأهيل لعملية واحدة يجب تقديم طلبات التأهيل قبل موعد الاشتراك في المناقصة بأسبوع على الأقل.



3 ـ تعد الجهة صاحبة الشأن كراسة التأهيل متضمنة كافة الوثائق والنماذج المطلوبة لعملية التأهيل المسبق، والتي يجب ان تتضمن البيانات الخاصة بالمتقدم ونشاطه ونوعية المواد والخدمات التي يرغب في التأهيل لتوريدها، وسابقة أعماله، والبيانات المالية والفنية والإدارية، وعليها إجراء عملية التأهيل المسبق لإعداد قوائم المقاولين أو الموردين أو مقدمي الخدمات المعتمدين المؤهلين للاشتراك في المناقصة بما يتوافق مع طبيعتها.



4 ـ تقوم الجهة صاحبة الشأن بالبدء بإجراءات التأهيل طبقا للمعايير والضوابط والأسس المعتمدة، وتعد قوائم بمن يجتاز التأهيل في الأنشطة المؤهل لها.



5 ـ تعرض القوائم على الجهاز لإقرارها أو تعديلها، مع بيان الأسس والمعايير التي استندت الجهة اليها عند تأهيلهم، وذلك عند طلب الموافقة على طرح المناقصات على القوائم.



6 ـ يعلن الجهاز عن أسماء الشركات والأفراد الفائزة في التأهيل في الجريدة الرسمية والموقع الإلكتروني للجهاز، كما يتم إخطار الفائزين وغير الفائزين بنتيجة التأهيل كتابة.



7 ـ يجب ان تكون شروط ومتطلبات التأهيل ومعايير التقييم تحقق الشفافية والعدالة بين المتقدمين.

8 ـ يجوز للجهة صاحبة الشأن ان تستبعد ـ في أي مرحلة ـ أي مناقص اذا تبين لها عدم صحة البيانات أو الوثائق المقدمة منه، إو اذا فقد شرطا من شروط التأهيل.



بيانات الدعوة للتأهيل المسبق وللاشتراك في المناقصة العامة



وحالات النشر بلغة أجنبية واحدة بجانب اللغة العربية



مادة 22: يجب ان تشمل الدعوة للتأهيل المسبق أو للاشتراك في المناقصة العامة، البيانات التالية:

٭ الجهة المختصة بالشراء وعنوانها.



٭ طبيعة الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات المطلوبة.



٭ أماكن الحصول على وثائق المناقصة أو التأهيل ومقابل الحصول عليها.



٭ طريقة تقديم طلبات التأهيل المسبق أو العطاءات، بما في ذلك المكان والموعد النهائي لذلك.

مادة 23: ينشر الإعلان عن الدعوة الى المناقصة أو طلبات التأهيل بلغة أجنبية واحدة (على الأقل) بجانب اللغة العربية في الحالتين التاليتين:



أ ـ اذا كانت المناقصة أو الممارسة خارجية.



ب ـ اذا كان الطرح مقصورا على الشركات الأجنبية.



قواعد النشر باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات



مادة 24: للجهة المختصة بالشراء ان تعمل على استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية، لأقصى درجة ممكنة للقيام بإجراءات الشراء وفقا لهذه اللائحة وذلك لتحقيق المزيد من المنافسة والشفافية في عمليات الشراء.



ويتعين على الجهة المختصة عند إجراء عمليات الشراء بواسطة وسائل إلكترونية، مراعاة ما يلي:



أ ـ ان تكون إجراءات الشراء التي ستتم باستخدام نظم وبرامج لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك تلك المرتبطة بتوثيق المعلومات، متاحة على نحو عام وقابلة للاستخدام المتبادل مع نظم وبرامج تكنولوجيا المعلومات الأخرى المتاحة ايضا على نحو عام.

ب ـ استخدام وسائل تكفل عدم النيل من طلبات الاشتراك في المناقصات ومن العطاءات وبما في ذلك وسائل تحديد وقت استلامها ومنع الاطلاع غير القانوني عليها.



ج ـ إنشاء موقع رسمي يتبع الجهة المختصة بالشراء على الشبكة الدولية للمعلومات، كبوابة للمعلومات عن جميع عمليات الشراء التي تتم من خلال تلك الجهة وبحيث يكون المصدر الرئيسي للمعلومات المتعلقة بنظام الشراء في هذا الموقع.

ضوابط وإجراءات تسليم وتسلم وثائق المناقصات

مادة 25:



تسلم وثائق المناقصة للمناقص في الزمان والمكان المحددين في الإعلان عن المناقصة بعد سداد الرسم المقرر لهذه الوثائق، ولا يجوز استلام أي عطاء يرد بعد الموعد النهائي لتقديم العطاءات، كما لا يجوز استلام أي عطاء عليه علامة أو إشارة وذلك مع مراعاة الإجراءات التالية:



1 ـ تسلم الوثائق من المناقص أو من يمثله في المكان المخصص لذلك بالوثائق.



2 ـ التأكد من بيانات المناقص مقدم العطاء او من يمثله والتحقق من صفته.



3 ـ يسلم ايصال مثبت به بيانات وصفة المناقص وبيانات المناقصة.



4 ـ وفي حال تقديم عطاءات بديلة يتم الحصول على مجموعة الوثائق الرسمية لكل عطاء بديل، ويجب ان يكتب بوضوح على كل مجموعة من هذه الوثائق انها تمثل عطاء بديلا ويمنح ايصال تسليم وتسلم عن كل عطاء بديل.



حالات اقتضاء رسوم توفير وثائق المناقصة



مادة 26: تحصل رسوم مقابل توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها، وكذلك في حال تقديم طلب للحصول على العطاءات البديلة، على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص وفقا لاحكام المادة 89 من القانون.



شروط وإجراءات تسليم وفحص العينات



مادة 27: في الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس تقديم عينات يتبع الآتي:



1 ـ يجب النص في وثائق المناقصة على مواصفات العينات او مقاسها او حجمها، وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع العبوة وسعتها ومواصفاتها.



2 ـ على مقدم العطاء تسليم العينات في الموعد والمكان المحددين بوثائق المناقصة بالجهة المختصة بالشراء او القطاع الفني بالجهاز بحسب الاحوال بعد التأكد من سلامة اختامها وصحة تغليفها واثباتها في سجل العينات مقابل ايصال تسلم يسلم لمقدم العينة.

3 ـ لا يقبل العطاء غير المصحوب بتلك العينات او ايصال تسلمها.



4 ـ تقوم الجهة الفاحصة بفحص العينات وموافاة الجهة المختصة بالنتيجة قبل التاريخ المحدد بوقت كاف، وذلك للسماح بدراسة العطاءات على ضوء نتيجة فحص العينات ورفع التوصيات اللازمة للجهة المختصة للبت في الميعاد المحدد.



ويجب ان ترد العينات لاصحاب العطاءات المرفوضة خلال 7 ايام عمل من تاريخ الرفض فاذا لم يتسلموها رغم اخطارهم بذلك جاز للجهة المختصة بالشراء اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها في ضوء القرارات والنظم المتبعة في هذا الشأن.



وتلتزم الجهة المختصة بالمحافظة على العينات المقدمة من المتعاقد معه، وتحرر محضرا بمواصفاتها على ان يتضمن صورا للعينات والكتالوجات الخاصة بها، وتحفظ لدى الجهة طوال مدة سريان العقد، وتسري بشأن رد تلك العينات ذات الاحكام الخاصة برد عينات اصحاب العطاءات المرفوضة.



وفي حال تلف العينات المقدمة من المتعاقد لأي سبب من الاسباب، لا يرجع اليه قبل البدء في التوريد، يتم التوريد للمحضر المحرر للعينات قبل تلفها، اما في حالة التلف اثناء مدة التوريد فيتعين الاحتفاظ بجزء من الاصناف الموردة، والتي تم قبولها كعينات بديلة للاسترشاد بها في تسلم الاصناف المتبقية ويتم حسابها من الكمية المطلوب توريدها وفقا للعقد.



المظروف الفني والمظروف المالي



مادة 28: اذا تطلبت شروط طرح المناقصات عرضا فنيا وعرضا ماليا يجب النص على ان تقدم العطاءات في مظروفين مغلقين احدهما للعرض الفني والآخر للمالي.



ويحتوي المظروف الفني على التالي:



٭ التأمين الاولي المطلوب.



٭ الشروط العامة والخاصة والبيانات الفنية عن العرض المقدم.



٭ بيانات كاملة عن الشركات او الافراد الكويتيين من الباطن الذين قد يسند اليهم جزء من التنفيذ اذا تطلبت وثائق المناقصة ذلك.

٭ اي مستندات او بيانات اخرى قد تتطلبها وثائق المناقصة.



ويحتوي المظروف المالي على التالي:



٭ صيغة العطاء معتمدة من مقدم العطاء.



٭ قوائم الاسعار وجداول كميات.



٭ اي عناصر اخرى قد تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقا لما تقضي به شروط الطرح.

٭ اي مستندات او بيانات اخرى تتطلبها وثائق المناقصة.



ضوابط وإجراءات الاجتماع التمهيدي



مادة 29: في الحالات التي تقرر فيها الجهة المختصة بالشراء عقد جلسة للاستفسارات في شأن مناقصة او ممارسة يجب مراعاة الضوابط والاجراءات التالية:

1 ـ ان يتضمن الاعلان موعد ومكان الاجتماع التمهيدي.



2 ـ يجوز لكل من قام بشراء وثائق المناقصة حضور الاجتماع التمهيدي بشخصه او من يمثله.



3 ـ كل ما يدون بمحضر الاجتماع التمهيدي يعتبر جزءا لا يتجزأ من وثيقة المناقصة ويسري في مواجهة مقدمي العطاءات.



4 ـ يجب تعميم الاسئلة والاستفسارات والردود عليها بعد اعتمادها على جميع المناقصين قبل موعد اقفال العطاءات بوقف كاف، ونشر ما انتهى اليه الاجتماع التمهيدي في الموقع الالكتروني للجهاز دون كشف مصدر الاستفسار او التساؤل.



شروط وضوابط وإجراءات التأمين الأولي



مادة 30: يجب ان يقدم مع كل عطاء تأمين أولي وذلك وفقا للشروط والاوضاع والاجراءات التالية:



1- تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي ويدرج ضمن شروط المناقصة وذلك بما لا يقل عن 1% ولا يجوز 5% من اجمالي القيمة التقديرية للمناقصة، ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل التأمين المطلوب.



2- تحدد الجهة المختصة بالشراء مبلغ التأمين الأولي بالشراء في المناقصات القابلة للتجزبئة بما لا يقل عن 1% ولا يجاوز 5% من القيمة التقديرية لكل بند على حدة ويلتزم صاحب العطاء بتقديم التأمين الاولي المطلوب عن البنود التي يرغب في التقدم لها.



3- يجب ان يكون التأمين الأولي بشيك مصدق او خطاب ضمان من بنك معتمد لدى الكويت صادر باسم مقدم العطاء ولصالح الجهة صاحبة الشأن وغير مقترن بأي قيد او شرط او تحفظ وغير قابل للرجوع فيه، ولا يلتفت الى العطاءات غير المصحوبة بهذا التأمين وان كانت مقبولة فنيا، ويجب ان يكون التأمين صالحا لمدة سريان العطاء.



4- لا يجوز للمناقص سحب التأمين الأولي الا بعد مرور 90 يوما من تاريخ اقفال المناقصة او عند توقيع العقد ما لم يتم الغاء المناقصة.



موعد ومكان وإجراءات فتح المظاريف



مادة 31: يجتمع المجلس او اي لجان يشكلها ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من اليوم المحدد لفتح المظاريف بوثائق المناقصة في جلسة علنية بمقر الجهاز ويتولى المجلس او اللجنة فتح المظاريف واتخاذ الاجراءات التالية وفقا لترتيبها:



1- اثبات الحالة التي وردت عليها العطاءات بعد التحقق من سلامتها.



2- القيام بحصر العطاءات واثبات عددها في محضر فتح المظاريف.



3- التحقق من وجود مظروفين منفصلين مقدمين عن كل عطاء في حالة طرح المناقصة بنظام العرضين احدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي واثبات ذلك في محضر فتح المظاريف.



4- فتح المظاريف وترقيم العطاءات على هيئة كسر اعتيادي يكون بسطه رقم العطاء ومقامه عدد العطاءات الواردة واثبات ذلك على كل مظروف وكل ورقة بداخله وتبث البيانات مباشرة على الموقع الالكتروني للجهاز.



5- الاحتفاظ بالمظاريف المالية بعد التوقيع عليها دون فتحها داخل مكان محكم الغلق في حالة طرح المناقصة بنظام المظروفين «الفني - المالي».



6- قراءة اسم صاحب العطاء والسعر المقدم منه «في حالة المظروف الواحد» وقيمة التأمين الأولي ونوعه وغيرها من محتويات العطاء على الحاضرين من مقدمي العطاءات او من يمثلهم.



7- التوقيع من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين على العطاءات الفنية أو المالية بحسب الاحوال بعد ختمها وتفريغها في كشوف التفريغ.



8- التأشير بدائرة حمراء حول كل كشط او تصحيح في البيانات الواردة بالعطاء وتوقيع رئيس الاجتماع على هذه التأشيرة.



9- التوقيع من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين على محضر فتح المظاريف.



10- حفظ التأمينات الأولية لدى الجهاز بعد التوقيع بالتسلم على محضر فتح المظاريف وفقا للاجراءات المقررة.



11- احالة مظاريف العطاءات الفنية الى الجهة صاحبة الشأن مع تسجيل تاريخ تسليم الجهة.



12- اعداد كشوف بنتيجة فتح العطاءات الفنية أو المالية بحسب الاحوال.



ويجب ان يتم المجلس او اللجنة عمله باكمله في الجلسة ذاتها.



المدة الزمنية المحددة لقبول او استبعاد العروض الفنية والضوابط اللازمة لذلك



مادة 32:



تكون المدة المقررة لقبول او استبعاد العروض الفنية في الحالة المنصوص عليها بالمادة 50 من القانون 10 أيام، ويجوز للجنة الفنية ان تطلب من المجلس مد هذه المدة وبحد أقصى 20 يوما في حالة المشروعات الكبرى والمعقدة فنيا، ويبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة وذلك وفقا للضوابط التالية:



1- يبدأ حساب المدة من تاريخ تسلم اللجنة الفنية للعطاءات المقبولة.



2- في حال تقديم العينات لفحصها يتبع فيها ذات الاجراءات المشار اليها في المادة 27 من هذه اللائحة.



3- ينشر قرار الرفض والقبول في الموقع الالكتروني وفقا للقواعد المنصوص عليها بالقانون وهذه اللائحة.



موعد ومكان فتح المظاريف المالية



مادة 33: يجتمع المجلس ابتداء من الساعة التاسعة صباحا من اليوم المحدد لفتح المظاريف المالية للعروض المقبولة فنيا في جلسة علنية بمقر الجهاز وفقا للاجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة 31 من هذه اللائحة.



مدة الاعلان عن كشوف تفريغ الاسعار وأي تفصيلات أخرى



مادة 34:

يعلن الجهاز عن كشوف تفريغ اسعار عطاءات المناقصة لمدة 5 خمسة أيام عمل ويتضمن الإعلان البيانات الآتية:

1 ـ الجهة صاحبة الشأن، رقم المناقصة، موضوعها، تاريخ الاجتماع الذي تم فض العطاءات به.



2 ـ المبلغ الاجمالي لقيمة كل عطاء بالدينار الكويتي الا اذا نصت وثائق المناقصة على عملة اخرى، ويتم تدوين النسبة المئوية المكتوبة بصيغة العطاء للمناقصات محددة الاسعار.



3 ـ اسماء واعداد البنود والقيمة الاجمالية لكل بند على حدة للمناقصة القابلة للتجزئة.



4 ـ اسم مقدم العطاء.



5 ـ العطاءات المستبعدة.



ابرز عناصر التقييم التي يجب ان تدرج في كراسة الشروط



مادة 35: يجب ان تتضمن كراسة الشروط ابرز عناصر التقييم ومنها:



1 ـ عدد وحجم المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها من ذات طبيعة المشروع والمطلوب تنفيذه.



2 ـ طريقة التنفيذ المقترحة.



3 ـ البرنامج الزمني للتنفيذ.



4 ـ شهادات اداء من العملاء.



5 ـ البيانات الفنية الخاصة بمصادر المواد أو الاجهزة.



6 ـ بيان بأنواع ومواصفات المعدات والاجهزة المستخدمة في التنفيذ.



7 ـ خبرات واسماء الكوادر الفنية التي ستقوم بالاشراف على تنفيذ العمل من قبل المقاول.



8 ـ المقاولون من الباطن وخبراتهم.



كما يجب ان تتضمن وثائق المناقصة تحديد الحد الادنى للقبول الفني للعروض الفنية. وفي حالة المناقصات التي تتطلب اجراء مفاصلة ومقارنة بين العروض المالية ومن ذلك تقييم العناصر غير السعرية بقيمة نقدية، يجب ان تتضمن وثائق المناقصة ما يلي:



ـ اسس حساب التكلفة التي قد تنشأ عن أعمال التشغيل والصيانة طوال فترة تنفيذ المشروع.



ـ أسس تقييم العناصر غير السعرية وتحويلها إلى قيمة نقدية.



اجراءات وضوابط الترسية في الحالات التي لا تحتاج الى فحص فني



مادة 36:

على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج إلى تقييم فني أن يرسي المناقصة فورا على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات وثائق المناقصة والأقل سعرا، وذلك وفقا للضوابط والاجراءات التالية:



1 ـ حصر العطاءات في محضر فتح المظاريف وتدوير الاسعار.



2 ـ يصدر الجهاز قرارا بالترسية في ذات الجلسة.



3 ـ ينشر قرار الترسية في الموقع الإلكتروني.



4 ـ ان يكون مقدم العطاء من الذين سبق تأهيلهم.



5 ـ ان يقوم الجهاز بتحرير محضر يثبت فيه ما تم من اجراءات وكافة المستندات المطلوبة في وثائق المناقصة.

ويجوز للمتضرر من قرار الترسية التظلم منه وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة.



ضوابط وإجراءات التسعير



مادة 37:



سعر جميع العطاءات بالعملة الرسمية ما لم تنص وثائق المناقصة على خلاف ذلك، وتكون ضوابط التسعير وإجراءات على النحو التالي:



1 ـ إذا أجازت وثائق المناقصة تقديم عطاءات بعملات مختلفة قابلة للتحويل يتم تحويل اسعار العطاءات الى الدينار الكويتي بمراعاة أن يحدد سعر الصرف بسعر البيع المعلن بنشرة بنك الكويت المركزي في يوم فتح المظاريف المالية المنصوص عليه في وثائق المناقصة بغرض التقييم.



2 ـ كتابة الاسعار ومفرداتها بالارقام والحروف غير قابلة للمحو.



3 ـ ان تشمل الاسعار التي يحددها بجدول الاسعار جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها، على أن تشمل القيام بإتمام جميع الاعمال والتسليم للجهة صاحبة الشأن وضمانها وفقا لشروط العقد.



4 ـ تقديم كشف بأسعار قطع الغيار حال ورود نص في وثائق المناقصة بذلك على أن تكون أسعارها ثابتة خلال المدة المحددة في وثائق المناقصة.



ضوابط واجراءات مراجعة العطاءات ذات الأسعار المنخفضة بصورة غير طبيعية



مادة 38

:يجب على المجلس قبل رفض العطاء ذي الاسعار المنخفضة بشكل كبير وبنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية لميزانية المناقصة المعتمدة من قبل الجهة صاحبة الشأن، الاسترشاد بالاسعار الاخيرة السابق التعامل بها محليا او خارجيا وبأسعار السوق، والتأكد من ملاءمة الاسعار التقديرية الارشادية للبنود محل المناقصة ومدى توافقها مع الاسعار السائدة في السوق وقت تقديم العطاءات، ويثبت في محضر الجلسة ما تم اتخاذه من اجراءات وما توصل اليه من نتائج في هذا الصدد في محضره.



كما يتعين على المجلس توجيه طلب خطي الى مقدم العرض المنخفض او افضل العروض المنخفضة، الواحد تلو الآخر اذا استدعى الامر، لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء التي تعتبر ذات صلة بانخفاضه، وبوجه خاص ما يلي:



1- سابقة اعماله التي قام بتنفيذها وما يؤيد قدرته الفنية.



2- الاطلاع على مركزه المالي وكل ما يفيد ملاءته المالية وقدرته على الوفاء بالمتطلبات المالية للمناقصة.

3- بيان الاسس والمعايير التي استند اليها لتحديد اسعار عطائه.



4- تقديم دراسة اقتصادية تشمل طريقة الانشاء او عملية التصنيع او تقديم الخدمات.

5- بيان بالحلول الفنية المختارة او الظروف الاستثنائية المواتية او المتاحة له لتنفيذ الاعمال او توريد البضائع او تقديم الخدمات.

6- بيان الابتكار المقترح من قبله في تنفيذ الاعمال او توريد البضائع او تقديم الخدمات.



7- الالتزام بالقوانين واللوائح السارية والمتعلقة بحماية العاملين وظروف العمل في المكان المزمع تنفيذ الاعمال او الخدمات او التوريدات فيه.



وللمجلس رفض العطاء منخفض السعر اذا توصل الى قناعة، بعد التحقق من العناصر السالفة الذكر، بضعف امكانيات مقدم العرض المالية والفنية، بما يؤثر على تنفيذه لالتزاماته.



ويجب تدوين وتوثيق كل الاستفسارات والاستيضاحات والمناقشات التي تجرى بين مقدم العرض منخفض السعر والمجلس والردود عليها وحفظها في الملف الخاص بالمناقصة.



الضوابط والشروط الخاصة بمنح افضلية للعطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة



مادة 39: تمنح العطاءات المقدمة من اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة افضلية اذا كانت مطابقة للشروط والمواصفات في حالة التساوي في الاسعار بين عطاءين وكان احدهما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك وفقا للضوابط التالية:

1- الحصول على شهادة من الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - حال كونه من مستفيدي الصندوق - بعدم تعثر المشروع وسلامة تعاقده مع الصندوق، ويتم ارفاقه بالعطاء المقدم من صاحب المشروع الصغير او المتوسط وقت تقديم العطاء.



2- فيما يخص المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاخرى - غير الخاضعة للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة - فيقدم ما يفيد التزامها بعدد العمالة ورأس المال المنصوص عليه في القانون رقم 98 لسنة 2013 المشار اليه.



3- عدم جواز التنازل او التعاقد مع الباطن بعد ارساء المناقصة على عطاءات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الا بعد موافقة الجهة المختصة بالشراء.



نسبة افضلية المنتج الوطني



مادة 40: يجب على المجلس او الجهة صاحبة الشأن - بحسب الاحوال في مناقصات التوريد او ما في حكمها - الترسية على المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة 15% (خمسة عشر في المائة).



ضوابط واجراءات إخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة

مادة 41:



يجب على الجهاز بعد صدور قرار بترسية المناقصة اتباع ما يلي:



1- اخطار الجهة صاحبة الشأن بنتيجة المناقصة خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لصدور قرار الترسية، وعلى الجهة صاحبة الشأن ان ترد بالتعقيب بشأن الترسية خلال مدة لا تجاوز عشرة ايام من تاريخ تسلمها الاخطار.



2- اخطار المناقص الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسية المناقصة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان، اما اذا كانت القيمة الاجمالية للعطاء لا تدخل في نطاق النصاب المقرر لديوان المحاسبة فإنه يتم اخطار المناقص

الفائز بذات الإجراءات السالفة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه رد الجهة صاحبة الشأن.



3 ـ إرسال صورة كتاب إخطار المناقص الفائز الى الجهة صاحبة الشأن.



شروط وضوابط وإجراءات التأمين النهائي



مادة 42: مع مراعاة احكام المادة 65 من القانون، تحدد وثائق المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بمبلغ لا يقل عن (10%) عشرة في المائة من القيمة الإجمالية للعقد، ويتم ايداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك معتمد لدى دولة الكويت وصادر باسم المناقص الفائز ولصالح الجهة صاحبة الشأن، غير مقترن بأي شروط أو تحفظ، وصالح للأداء بأكمله، وغير قابل للرجوع فيه.



ويكون خطاب الضمان ساري المفعول منذ وقت اصداره الى ما بعد انتهاء تنفيذ العقد بثلاثة أشهر، الا اذا نصت وثائق المناقصة على مدة أطول.



ويجب على الجهة صاحبة الشأن مراعاة ما يلي:



1 ـ الاحتفاظ بكامل التأمين الى ان يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة وينص على ذلك في وثائق المناقصة.



2 ـ امساك سجلات خاصة لمراقبة خطابات الضمان المقدمة من المتعاقدين معها، ومتابعة إجراءات طلب تمديد سريانها أو مصادرتها، أو الإفراج عنها.

3 ـ تمديد خطابات ضمان التأمين النهائي:



٭ يجب تمديد فترة صلاحية خطاب الضمان قبل انتهاء مدة سريانه بمدة لا تقل عن شهرين، وذلك في حالة توافر الأسباب المبررة للتمديد إعمالا لأحكام القانون، وهذه اللائحة وشروط التعاقد.



٭ يتم توجيه طلب التمديد الى البنك مباشرة، ويزود المتعاقد بصورة منه، ويكون التمديد للفترة الضرورية اللازمة، ويشار في طلب التمديد الى انه اذا لم ينه البنك إجراءات التمديد قبل انتهاء مدة سريان الضمان، يجب عليه دفع قيمة الضمان للجهة فورا.



٭ يجب تمديد مدة سريان خطاب الضمان النهائي في عقود الأشغال العامة اذا تأخر المتعاقد في تنفيذ أعمال الصيانة والضمان، وذلك بمدة لا تقل عن مدة التأخير، وينص على ذلك في وثائق المناقصة.



4 ـ اذا نقصت قيمة التأمين النهائي نتيجة زيادة نطاق العمل أو كمية التوريدات أو تأدية الخدمات، أو خصم أي مبالغ منه أو غيرها، فإن على المتعاقد زيادة قيمة التأمين النهائي الى ما يوازي النسبة المحددة في وثائق المناقصة خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره كتابة ـ وبعلم الوصول ـ من قبل الجهة بذلك، واذا لم يقم بتكملة التأمين النهائي، فللجهة الحق في خصم المبلغ التكميلي المطلوب من مستحقاته لديها بمقتضى هذا العقد أو أي عقد اخر لديها، وذلك دون المساس بالأحكام الأخرى الواردة فيه.



5 ـ الاحتفاظ بجميع النسخ الأصلية لمستندات خطابات الضمان المصرفية، الى ان يتم ردها بعد انتهاء الغرض الصادرة من أجله.



6 ـ بمراعاة احكام المادة 70 من القانون يرد التأمين النهائي أو ما تبقى منه، لصاحبه، بغير طلب، فور اتمام تنفيذ العقد بصفة نهائية، بما في ذلك مدة الضمان أو الصيانة، وما لم يكن مستحقا لتغطية أي حقوق ناجمة عن تنفيذ العقد أو أي حقوق أخرى مستحقة للجهة صاحبة الشأن أو أي جهة حكومية أخرى.



7 ـ موافاة الجهاز بتقرير يفيد بانتهاء العقد وما طبق بناء عليه من غرامات فرضت على المتعاقد ان وجدت.



إجراءات تقديم الشكوى والبت فيها



مادة 43: يتبع في تقديم الشكوى والبت فيها الإجراءات التالية:



1 ـ تقدم الشكوى كتابة موضحا بها الأسانيد التي ترتكز عليها وترفق بها المستندات المؤيدة لها.



2 ـ تقدم الشكوى الى الجهة المختصة بالشراء أو رئيس الجهة صاحبة الشأن بحسب الأحوال.



3 ـ تقيد الشكوى في السجل الخاص بإجراءات الشراء ويسلم الشاكي ايصالا مبينا به تاريخ ورقم الشكوى، كما يثبت بالسجل ما تم بشأنها.

4 ـ يجوز استدعاء مقدم الشكوى لسماع أقواله أو لطلب تقديم مستندات تتعلق بالشكوى.



5 ـ تقدم شكوى المناقص إلى رئيس الجهة المختصة بالشراء أو المناقصة في حالة اخلالها بأي من التزاماتها المبينة بالقانون أو هذه اللائحة متى ترتب عليه إلحاق خسارة أو ضرر بالمناقص ويتم ذلك في أي مرحلة من مراحل الشراء.



6 ـ اذا كانت الشكوى تتعلق بقصور شاب اعداد الوثائق الفنية للمناقصة أو شروطها العامة بما يخل بقواعد المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص يحق لكل ذي مصلحة تقديم شكوى الى حين اقفال باب تقديم العطاءات.



7 ـ اذا كانت الشكوى متعلقة بإجراءات الشراء قبل إتمام العقد أو قبل البدء في تنفيذه فيتعين تقديمها خلال مدة 7 أيام عمل من تاريخ نشر القرار أو الإجراء محل الشكوى أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق.



8 ـ تقدم الشكوى من القرارات التي يصدرها الجهاز الى المجلس للبت فيها.



9 ـ لرئيس الجهة المختصة بالشراء أو لجان الجهاز حسب الاختصاص ايقاف اجراءات الشراء خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديم الشكوى.



10 ـ يجب البت في الشكوى من قبل رئيس الجهة صاحبة الشأن أو المجلس، بحسب الاختصاص، خلال سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمها،

ويكون ذلك بقرار مسبب مبينا به ما يتخذ من إجراءات تصحيحية لازمة لسلامة اجراءات المناقصة.



11 ـ يخطر الشاكي بالقرار الصادر في شكواه كتابة أو بأي وسيلة الكترونية.



مادة 44:

يكون تقديم التظلم والبت فيه، وفقا للإجراءات التالية:



1 ـ يقدم التظلم من قرارات المجلس الى لجنة التظلمات وذلك خلال سبعة أيام عمل من تاريخ نشر القرار الخاص بالمناقصة أو الشراء أو إخطار ذوي الشأن أيهما أسبق، وفي حالة التظلم من جزاء وقعه المجلس على المتعهد تكون المدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الجزاء.



2 ـ يقيد التظلم بسجل خاص بعد سداد رسوم طلبات التظلم، ويسلم المتظلم ايصالا مبينا به رقم وتاريخ التظلم.



3 ـ يعرض التظلم فور قيده على رئيس اللجنة الذي يحيله الى اللجنة لفحصه واتخاذ ما يلزم من قرار.



4 ـ للجنة الحق في سماع أقوال المتظلم فإذا كان التظلم من جزاء فعلى اللجنة استدعاء المتظلم وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وان تطلب من المجلس المستندات اللازمة ولها كذلك استدعاء من ترى ضرورة لسماع أقواله.



5 ـ تخطر اللجنة المتظلم كتابة أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات بما تنتهي اليه من التظلم.



6 ـ في حالة قبول التظلم، تخطر اللجنة رئيس الجهاز بما تضمنه قرارها من إجراءات تصحيحية.



7 ـ على الجهاز تعميم الجزاءات الصادرة عنه على الجهات ذات الصلة، وفي حالة قبول التظلم من أحد الجزاءات التي وقعها المجلس على المتعهد وإلغاء الجزاء يقوم الجهاز بالتعميم بذلك على الجهات ذات الصلة.



8 ـ ترد رسوم التظلم اذا تقرر قبوله شكلا وموضوعا.



نظام وضوابط منع تضارب المصالح

مادة 45:

1 ـ يعد تضاربا للمصالح توافر مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأي من المشاركين في اتخاذ القرارات في العملية المطروحة.

2 ـ يعد من قبيل المشارك في اتخاذ القرارات أو أعمال المناقصات أو الممارسات أو الأمر المباشر التي تدخل في اختصاصات الجهاز أو الجهات صاحبة الشأن كل من يباشر أي إجراء من الإجراءات التي تستلزمها تلك الأعمال أو إصدار القرار أو الأمر أو التعاقد أو إبداء الرأي فيها قبل اتخاذها سواء كان المشارك من العاملين بالجهة أو بالجهاز أو عضوا بمجلس الإدارة أو لجنة التظلمات أو لجنة الشراء الجماعي بوزارة المالية.



3 ـ تتوافر المصلحة المباشرة اذا كان شخص المشارك أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية هو الجهة المناقصة أو الممارسة أو المقاولة أو الموردة أو المتعهدة منفردة أو بالاشتراك مع الغير أو يملك حصة فيها أو يكون عضو مجلس إدارة هذه الجهة أو موظفا فيها أو وكيلا عنها أو كفيلا لها.



4 ـ تتوافر المصلحة غير المباشرة اذا كان المشارك في وضع يترجح فيه شبهة حصوله على منفعة خاصة أو ميزة ولو محتملة.



5 ـ يتعين على من قام لديه أي تضارب في المصالح بصفة مباشرة أو غير مباشرة ان يفصح كتابة للسلطة المختصة بالجهاز أو الجهة صاحبة الشأن عن وجه المصلحة، وان يمتنع فورا عن المشاركة في اتخاذ القرار أو الأعمال.



6 ـ كل من يخالف الضوابط المتقدم بيانها تتم مساءلته تأديبيا في الجهة التابع لها فضلا عن تصحيح الإجراءات، ويكون العقد الذي يبرم مع صاحب المصلحة قابلا للإبطال دون الإخلال بحق الجهة صاحبة الشأن في المطالبة بالتعويض.



7 ـ ينشر الجهاز هذه الضوابط على موقعه الالكتروني وما يراه مناسبا من وسائل تقنية المعلومات المتاحة.



أحكام وضوابط السلوك الواجب على المناقصين وما يتخذ من إجراءات في حالة المخالفة

مادة 46:

1 ـ يجب على المناقصين والمتعهدين التقيد بالتزاماتهم الواردة في القانون ولائحته التنفيذية ومتطلبات ووثائق وشروط المناقصات وعقود الشراء وقواعد الشراء العام.



2 ـ يجب على المناقص أو المتعهد الا يقوم بنفسه أو بواسطة الغير بأي عمل ينطوي على صورة من صور الفساد أو الاحتيال.

3 ـ يحظر على المناقص أو المتعهد ممارسة أي إكراه أو تدليس للتأثير على أي من أطراف المناقصة أو العقد أو المشاركين فيها أو في تنفيذها.



4 ـ يلتزم المتعهدون بالامتناع عن أي عمل أو إقامة أي تكتل أو تواطؤ فيما بينهم من شأنه الإضرار بصالح الجهة صاحبة الشأن.

5 ـ يلتزم المناقص أو المتعهد بعدم تقديم معلومات كاذبة.



6 ـ يتعين على المناقص الا يتقدم في مناقصة بأكثر من عطاء واحد عدا العطاءات البديلة اذا سمحت وثائق المناقصة بذلك.

7 ـ في حالة مخالفة المناقصة أو المتعهد لأي مما ذكر يخضع لأحد الجزاءات الواردة في المادة 85 من القانون وفقا للأوضاع والإجراءات المبينة بها.



قواعد نشر جداول المناقصات والتأهيلات

مادة 47:

1 ـ تقوم الوحدة التنظيمية بالجهة العامة بإعداد جداول عن المناقصات التي ستطرح والتأهيلات وذلك وفقا للخطط السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات.



2 ـ يجب ان تتضمن الجداول نبذة كافية عن المناقصات والتأهيلات.



3 ـ يتم نشر هذه الجداول في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للجهة.



4 ـ يجري النشر قبل طرح المناقصة أو الدعوة للتأهيل بمدة لا تقل عن (90) تسعين يوما.