تزامنا مع احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، أعلنت قرية صباح الأحمد التراثية الكائنة في السالمي كيلو 59، عن إقامة عدة برامج اجتماعية وترفيهية ومسابقات بالتعاون مع وزارة الإعلام ممثلة في قطاعي الإذاعة والتلفزيون خلال العيد الوطني وعيد التحرير، خلال احتفالية متنوعة تحتوي على عدة برامج تلفزيونية وإذاعية تتضمن مسابقات ترفيهية وثقافية وتراثية.

وأكد مدير القرية سيف الشلاحي في تصريح صحافي استمرار المنافسات في مسابقات الموروث الشعبي الخليجي بحضور وبمشاركات لافتة من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، مثمنا الرعاية السامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وأضاف الشلاحي أن القرية وبناء على توجيهات المشرف العام عليها المستشار في الديوان الأميري محمد ضيف الله شرار، قامت بالتحضيرات لإطلاق احتفاليات وبرامج وأنشطة متعددة بمناسبة الأعياد الوطنية التي ستبرز أجواء الفرحة والبهجة واللحمة الوطنية والتواصل والترابط بين أهل الكويت وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي خلال فعاليات كثيرة.

ولفت إلى استمرارية أنشطة القرية خلال استقبال زوارها من عائلات المواطنين والمقيمين وأبناء مجلس التعاون الخليجي طوال أيام الأسبوع، وبالرغم من برودة الطقس فهناك الكثير من الأسر قضت عطلة الربيع والأيام الماضية في أجواء من المتعة في المواقع التراثية والترفيهية، خصوصا أن هناك أماكن للتدفئة من البرودة في المطاعم والمرافق المتكاملة في القرية.