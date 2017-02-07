أعلن المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.فيصل الحساوي صدور قرار بسحب تراخيص 43 قسيمة في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وفسخ عقودهم للصالح العام، إذ أن مواقع تلك الحيازات تعوق مسار خط السكة الحديد والطريق الإقليمي.

وأوضح الحساوي أن مجلس الوزراء كلف الجهات الرسمية المعنية في الدولة بسرعة إزالة المعوقات التي تعوق إتمام تنفيذ المناقصات التي طرحت لتنفيذ المشروعين القوميين، وفي هذا الإطار يجري التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة المالية ووزارة الأشغال ووزارة المواصلات وإدارة الفتوى والتشريع لبحث كل الإجراءات التنفيذية والقانونية الخاصة بهذا الصدد.

وأضاف أن الهيئة قامت بحصر الحيازات المتعارضة مع خط السكك الحديدية والمسار الإقليمي وتحديد المساحات التي يجب إزالتها لتتمكن الهيئة من تسليم إحداثيات تلك المواقع لوزارة الأشغال العامة خالية من المعوقات.