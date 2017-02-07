حنان عبد المعبود

أعلن الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة الصحة د. محمود عبد الهادي ان عدد المستفيدين من خدمة عافية بلغ حتى الآن نحو 100 ألف مستفيد من أصل 107 آلاف متقاعد مسجلين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لافتا إلى ان الوزارة حريصة جدا على رصد آراء المستفيدين من الخدمة بهدف تحسينها.

وقال عبدالهادي في تصريح صحافي: إن الوزارة بصدد القيام بحملة رصد واستبيان مدى رضا المستفيدين من برنامج التأمين الصحي للمتقاعدين (عافية) الاسبوع المقبل، مؤكدا ان الاستبيان يأتي ضمن إطار حرص ومتابعة الوزارة للمشروع والوقوف على مدى جودة الخدمة المقدمة لفئة المتقاعدين وقياس مستوى الرضا عن مختلف الخدمات الصحية التي يشملها البرنامج بالتغطية.