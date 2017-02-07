دعت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الأحمد أمس الى التسامح ونبذ العنف والابتعاد عن التعصب واذكاء روح المواطنة في نفوس الأبناء.

جاء ذلك في تصريح لوكالة لـ «كونا» على هامش انطلاق فعاليات الحملة الوطنية «وحدتنا سر قوتنا» في دورتها الثانية بعنوان «التسامح ونبذ العنف» والتي تستمر حتى الخامس من ابريل المقبل، موضحة ان الجمعية تتعاون مع وزارة التربية في فعاليات الحملة التي تقام في مدارس وزارة التربية وتحديدا للمرحلة الثانوية في المناطق التعليمية بهدف ترسيخ مبادئ التسامح والرحمة والعفو ونبذ العنف والقسوة والتطرف لدى الطلبة.

وذكرت أن الإسلام دين التسامح والرحمة والعفو الذي ينبذ كل أشكال العنف، مشيرة الى الدور الذي لعبته الحضارة الاسلامية في التاريخ الإنساني ومقومات الحياة الكريمة التي يتضمنها الاسلام والمعاني النبيلة الفياضة والمشاعر العظيمة التي يدعو اليها.

وأوضحت ان الإسلام دعا الى التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم مبينة ان ما فعله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في اول عهده بالمدينة المنورة ومؤخاته بين المهاجرين والأنصار أبلغ دليل على ذلك حيث وضع نظاما سياسيا لتحقيق الوحدة على أساس متين من الحرية الاعتقاد والتآلف.

وقالت ان التسامح هو مجموعة السلوكيات والممارسات الفردية والجماعية التي تهدف إلى نبذ التطرف والتعصب وتقويم كل من يعتقد أو يتصرف بطريقة مخالفة للقيم السائدة وإعادته إلى الطريق الصحيح بما يتوافق وقيم المجتمع الذي يعيش فيه.

وكانت الحملة قد انطلقت بندوة في ثانوية الروضة بنات تحت عنوان «التسامح ونبذ العنف» شارك فيها أستاذة العلوم السياسية في جامعة الكويت د. معصومة المبارك ورئيس جمعية الإخاء الوطني موسى معرفي.

وأكد معرفي في كلمة له خلال الندوة ضرورة نشر قيم التسامح والمحبة والتعايش السلمي داخل المجتمع وعدم الانجرار وراء مثيري الفتن، مشيرا في الوقت ذاته الى ان المحبة والترابط والاخاء من سمات المجتمع الكويتي.