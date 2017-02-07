أسامة دياب

أحيت سفارة باكستان لدى البلاد أول من أمس ذكرى يوم «كشمير الأسود» في مبنى السفارة بمنطقة الجابرية بحضور عدد من أبناء الجالية الباكستانية في الكويت.

وأكد السفير الباكستاني لدى البلاد غلام دستجير، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس الوزراء الباكستاني ان احتلال الهند لإقليم كشمير منذ سبعة عقود تحديدا في يوم 27 أكتوبر 1947، اعتداء على الشرعية في وقت كان فيه شعب كشمير يطالب بضم دولته إلى باكستان، موضحا ان احياء ذكرى يوم كشمير يهدف الى تجديد المساندة الأخلاقية والديبلوماسية والسياسية لقضية كشمير ولكفاح شعبها المشروع من اجل الحرية وحقوق الإنسان.

وأضاف دستجير ان الأمم المتحدة منحت شعب كشمير حق تقرير المصير، إلا أن هناك من يماطل في تنظيم الاستفتاء ويمنع الشعب الكشميري من حق أقره المجتمع الدولي، داعيا المجتمع الدولي إلى الانتباه جيدا للتجاوزات في حق الإنسانية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جامو وكشمير، مطالبا المجتمع الدولي بأن يضطلع بمسؤولياته وان يفي بوعوده لأهل كشمير وأن يمكنهم من حقهم في تقرير مصيرهم، مشيرا إلى مساندة باكستان لكشمير في حقها المشروع.