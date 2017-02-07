نهيب بالجميع إلى التعاون مع اللجان التنظيمية ورجال الأمن للخروج بالاحتفالات على النحو المنشود

جدد محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد التهاني لصاحب السمو الامير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي واهالي محافظة الاحمدي بحلول الاعياد الوطنية، معربا عن التمنيات الطيبة للكويت قيادة وحكومة وشعبا بالمزيد من التقدم والنماء، كاشفا عن استكمال محافظة الاحمدي استعداداتها للاحتفال بذكرى الاستقلال الـ56 والتحرير الـ26، بعد ان شاركت بقية محافظات الكويت احتفالاتها بالذكرى الميمونة لتولي صاحب السمو مقاليد الحكم في 29 يناير الماضي، والتي واكبتها المحافظة باحتفالية متميزة تزامنا مع احتفال الدولة في قصر بيان، حيث تضمنت الاحتفالية العديد من الفعاليات الوطنية التي تعكس المناسبة، وكان من ابرزها معرض امير الانسانية.

وأوضح الخالد ان احتفالات المحافظة تتضمن ثلاث محطات متميزة، الاولى هي «مهرجان أم الخير» الذي سيقام يوم الجمعة 10 فبراير بالستاد الرياضي لشركة نفط الكويت بمدينة الأحمدي، ويبدأ من الساعة 1.00 ظهرا، حيث يشتمل على معارض وفعاليات متنوعة، بمشاركة شركة نفط الكويت، والمشروعات الصغيرة التابع لبرنامج إعادة هيكلة القوى والجهاز التنفيذي للدولة ومراكز تنمية المجتمع، والمقاهي الشعبية والتراث البحري وتراث البادية ومتحف السيارت التاريخية والقديمة واللجنة الكويتية للرياضات الجوية الطيران الشراعي وفريق الكويت للطائرات الورقية ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومعهد دسمان للسكري.

اما الفعالية الثانية، فهي الحفل الغنائي الساهر الكبير «فرحة الأحمدي» الذي سيتم تنظيمه في السابعة مساء يوم الجمعة الموافق 17 فبراير الجاري بستاد نادي الشباب الرياضي بمدينة الأحمدي بمشاركة الشاعر القدير بدر بورسلي والفنان عبدالله الرويشد والفنانة نوال الكويتية والفنان الشعبي سليمان القصار.

اضافة الى الفعالية الثالثة التي بوشر بتنفيذها قبل عامين، ستكون يوم الخميس الموافق 23 فبراير، حيث سيتم استقبال الاشقاء القادمين من دول مجلس التعاون عبر منفذ النويصيب لمشاركتنا فرحة احتفالاتنا بأعيادنا الوطنية، وخلالها سيتم رفع أعلام الكويت ودول مجلس التعاون وإطلاق فريق من أبناء وبنات مدارس منطقة الأحمدي التعليمية الأهازيج والصيحات والأغاني الوطنية.

وبهذه المناسبة توجه المحافظ بالشكر والتقدير الى مختلف الجهات الراعية والمشاركة في احتفالات المحافظة هذا العام، وهي شركة نفط الكويت والبنك التجاري الكويتي وشركة مصطفى كرم واولاده وشركة اتحاد المقاولين وشركة بداح، اضافة الى الرعاية الاعلامية المتميزة للعديد من الجهات مثل جريدة «الأنباء» وجريدة السياسة وجريدة النهار.

وأهاب الخالد بالجميع التعاون مع اللجان الامنية للخروج بهذه الاحتفالات على النحو المنشود، مؤكدا ان غاية محافظة الاحمدي هي ترجمة الرغبة الاميرية السامية برسم البسمة على وجوه المواطنين والمقيمين.