قامـــت الكويت أمس بتوزيع 1500 مدفأة نفطية على النازحين العراقيين من الموصل والمقيمين خارج المخيمات بمدنية اربيل شمالي العراق.

وقال القنصل العام للكويت د.عمر الكندري لـ «كونا» انه انطلاقا من الحملة التي بدأتها الكويت لتوفير وسائل التدفئة للنازحين العراقيين، قامت القنصلية الكويتية وبالتنسيق مع منظمة «روناهي» الخيرية بتوزيع المدافئ النفطية على النازحين من الموصل وأطرافها وقضاء بيجي والمقيمين في مدينة اربيل.

وأضاف ان هذه المساعدات الإنسانية تأتي في سياق المبادرات الإنسانية للكويت للتخفيف من معاناة النازحين واللاجئين اينما وجدوا، مؤكدا

ان المساعدات الكويتية المختلفة والمقدمة من قبل المنظمات الانسانية الكويتية لاسيما الجمعية الكويتية للإغاثة ستستمر لتلبي احتياجات النازحين والمحتاجين في العراق وخاصة في اقليم كردستان العراق.

وقال إن لدى القنصلية الكويتية في اربيل برنامجا اغاثيا شاملا وواسعا في العديد من المجالات وخاصة الطبية والتربوية منها بغية شمول أكبر عدد ممكن من النازحين بالمساعدات المقدمة من قبل الكويت.