أكدت مسؤولة في الإدارة المركزية للإحصاء أمس على أهمية ورشة العمل الخليجية «إحصاءات البيئة.. إحصاءات الهواء» التي تستضيفها الكويت حاليا في تعزيز مفاهيم المعايير الدولية المتعلقة بإحصاءات الهواء في النظام الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي.

وقالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الإحصائي في الإدارة منى الدعاس لـ «كونا» ان الورشة التي انطلقت امس تهدف لشرح آلية الربط بين مجموعات بيانات الهواء وميزان الطاقة فضلا عن الاطلاع على المعايير الدولية الجديدة لإحصاءات الهواء المدرجة ضمن إطار تطوير إحصاءات البيئة.

وأضافت الدعاس ان الورشة المقامة بالشراكة مع مركز الإحصاء الخليجي ستتطرق لمناقشة متطلبات المستخدمين بغية تحسين ونشر بيانات انبعاثات الهواء لقطاع الطاقة سنويا علاوة على تعزيز تبادل المعرفة والتعاون بين منتجي إحصاءات الهواء.

وأوضحت ان الورشة التي تختتم أعمالها الخميس المقبل ستسهم في رفع مستوى الوعي بالمنهجيات المطلوبة لإنتاج الإحصاءات الخليجية ذات الصلة لاسيما انها تشهد مشاركة واسعة من ممثلي الاجهزة الإحصائية والهيئات البيئية الخليجية.

وذكرت ان مثل الورش الإقليمية تعد فرصة لتبادل الخبرات وتكامل العمل الخليجي المشترك، مبينة ان أهميتها تكمن في مشاركة الجهات الوطنية ذات العلاقة كالهيئة العامة للبيئة التي تعد شريكا مميزا في التعاون مع قطاع العمل الإحصائي بالإدارة المركزية للإحصاء.