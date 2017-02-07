فرج ناصر

أكد مصدر مطلع بوزارة الأشغال بأنه سيتم ترشيح 5 وكلاء مساعدين جدد بالوزارة قريبا ورفع أسمائهم لاعتمادها في مجلس الوزراء بشكل نهائي.

وأضاف المصدر أنه جار بحث ودراسة ملفات عدد من المديرين لترشيح 5 منهم للعمل بوظيفة وكيل مساعد بالوزارة وخاصة المديرين الذين لهم الأحقية والأولوية في ذلك ومن الكفاءات المستحقة للعمل بهذه الوظيفة وفقا لشروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية.

وقال إن اللجنة المشكلة لهذا الغرض سوف تحصر الأسماء المرشحة لهذه الوظيفة في أسماء المديرين المتقدمين خلال الأيام القادمة ورفع الأسماء التي تم ترشيحها واعتمادها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بالشكل النهائي.

وكشف المصدر عن أن خطوة ترشيح وكلاء جدد تأتي بعد وجود 3 وكلاء مساعدين بالوزارة لم يتم حسم التجديد أو عدمه لهم بعد انتهاء المدة القانونية، وكذلك وجود بعض القياديين بالوزارة والذين قد يشملهم قرار مجلس الوزراء القاضي بإحالة من مضى على خدمتهم 30 سنة فأكثر الى التقاعد ما جعل الوزارة ترشح وكلاء جددا لمواجهة آلية العمل بالوزارة للمرحلة المقبلة.