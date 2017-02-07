مكتب الشهيد يستقبل طلبات المشاركة في مسابقات التصوير والماراثون على موقعه الإلكتروني

دارين العلي

أعلن مكتب الشهيد عن انطلاق فعاليات مهرجان «شكرا» الذي ينظمه المكتب بمناسبة الأعياد الوطنية تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد برفع العلم في حديقة الشهيد بعد ظهر الخميس المقبل بحضور نائب وزير الديوان الأميري ونائب رئيس مجلس الأمناء الشيخ علي الجراح.

وقال مدير ادارة التخليد في مكتب الشهيد والمشرف العام على المهرجان صلاح العوفان ان الاستعدادات للمهرجان تجري على قدم وساق، لافتا الى ان الاستعدادات مستمرة لافتتاح المهرجان يوم الخميس المقبل بمشاركة سفارات دول التحالف وكذلك الاستعدادات الخاصة باليوم الكويتي واليوم الخليجي في 25 و26 منه، مشيرا إلى ان اختتام المهرجان في 8 الشهر المقبل سيتخلله توزيع الجوائز على الفائزين في مسابقات المكتب وتكريم اللجان العاملة في المهرجان والمشاركين من دول التحالف ودول مجلس التعاون ويرافقه معرض لأبرز الصور المشاركة في مسابقة التصوير.

وأعلن العوفان في مؤتمر صحافي امس عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالماراثون الذي ينظمه المكتب ضمن المهرجان في عصر يوم 16 الجاري عبر الموقع الالكتروني للمكتب www.martyr.com.kw أو تسلم استمارة التسجيل من مقر المكتب في منطقة مبارك العبدالله مباشرة.

ولفت إلى أن الماراثون يشمل 4 فئات موزعة على المحترفين وذوي الاحتياجات الخاصة والرجال والنساء وفق الفئات العمرية المختلفة تبدأ من 15 الى 25 ومن 26 إلى 44 ومن 45 وما فوق لافتا الى انه سيتم توفير قميص بلون محدد لكل فئة تحمل رقم المتسابق وتم تخصيص جوائز قيمة للفائزين.

ونوه إلى استمرار استقبال صور المشاركين في مسابقة الشهيد للتصوير الفوتوغرافي عن طريق الموقع والمستمرة حتى نهاية الشهر الجاري وتم توزيعها على 4 فئات، الاولى خاصة بالتصوير الفوتوغرافي لمعالم الحديقة، والثانية لتصوير لمظاهر الاحتفالية في يومي الوطني والتحرير، والفئة الثالثة خاصة بالتصوير الجوي عن طريق طائرات «الفانتوم» معلنا عن استخراج تصاريح اللازمة للتصوير داخل الحديقة في الأيام 9 و10 و11 و25 و26 من الشهر الجاري، أما الفئة الأخيرة فمخصصة للأطفال تحت 14 سنة للتصوير عن طريق الهاتف النقال وهي المرة الأولى التي يتم فيها إشراك الأطفال في المسابقات الوطنية.

ولفت العوفان الى انه تم تحديد سينما الحمرا لعرض فيلم «أوفية» الخاص بالحديث عن الشهيدة وفاء العامر مساء يوم 20 الجاري ومدته 55 دقيقة وبدعوات خاصة.

بدوره، قال مراقب شؤون الموظفين في مكتب الشهيد م. اسماعيل دشتي إنه تمت إقامة مجسمات للآليات العسكرية المشاركة في حرب تحرير الكويت وذلك لتكون قريبة من نظر الأجيال الجديدة التي لم تعي حرب الغزو والتحرير لصغر سنها في ذلك الوقت.

وأشار دشتي إلى أن المجسمات تم صنعها من الفلين والخشب وبعض الأجزاء من الحديد وصبغها بألوان طبيعية بحيث تبدو كأنها آليات عسكرية حقيقة وذلك بأيد وطنية وبمشاركة متطوعين من خريجي قسم الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية والتي تم إنجازها في مدة لا تتجاوز الشهر وسيتم عرضها في حديقة الشهيد ابتداء من يوم غد في حديقة الشهيد.