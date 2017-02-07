أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج مشاركة الوزارة في معرض الاستقلال الـ 56 الذي تقيمه شركة معرض الكويت الدولي خلال الفترة من 9 الى 13 الجاري على ارض المعارض بمشرف.

وقال العرفج في تصريح صحافي: ان الهدف من مشاركة الوزارة هو استقطاب الشباب من جميع الفئات العمرية وتعريف المجتمع الكويتي بأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في احتضان الشباب ومبادراتهم بما يتيح لهم التقدم بمشاريعهم التي تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء الكويت، وكذلك إبراز دور الشباب من خلال المساحات الإعلامية وتعزيز مشاركاتهم القيادية على المستوى الاجتماعي.

وأضاف أن المعرض يعد من أكبر المعارض الوطنية التي تشهدها الكويت ويحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة، ويستقطب شرائح عديدة من الزوار، مشيرا إلى أن الجهات المشاركة فيه من القطاعين الحكومي والخاص وهذا ما نسعى اليه.

وأشار العرفج إلى تزامن المعرض مع الاحتفال بالأعياد الوطنية الغالية ما يعزز المواطنة وغرس القيم الوطنية، داعيا جميع الشباب الى الحضور والمشاركة في فعاليات المعرض والمساهمة في احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

وأكد أن الوزارة تفتح أبوابها دائما لشباب الكويت ومستعدة لتلقي جميع المبادرات التي يتقدم بها الشباب ودراستها وتوجيهها والمساهمة في دعمها لترى النور وتتجسد حقيقة على أرض الواقع، مبينا أنها تضع في رأس أولوياتها إبراز مهارات الشباب الكويتي في جميع المجالات واكتشاف طاقاته الإبداعية وتوجيهها نحو المجالات التي يطمح إليها.