استقبل مفتي قرغيزيا في العاصمة بشكيك مدير عام جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية د.نبيل العون يرافقه عبدالله الشايجي عضو مجلس الإدارة وضاري البعيجان مدير المشاريع وعادل العون مستشار العمل التنموي بالجمعية في مقر دار الإفتاء لتكريمه نيابة عن الجمعية كأفضل جمعية خيرية عاملة في جمهورية قرغيزيا.

وقدم مفتي عام جمهورية قرغيزيا الى د.نبيل العون شهادة تقديرية باسم دار الإفتاء نيابة عن الجمهورية القرغيزية تقديرا للجمعية على الجهود التي تقوم بها جمعية السلام للأعمال الإنسانية والخيرية في مجال خدمة الإنسان القرغيزي وخصوصا المحتاجين والفقراء وضعاف الدخل منهم.

وفي كلمته قال مفتي عام قرغيزيا إن جمعية السلام للأعمال الإنسانية تحوز هذه المرتبة للعام الرابع على التوالي تقديرا من دار الإفتاء للجهود الكبيرة التي اطلعت بها جمعية السلام في المجال الخيري والإنساني وفق كمية المشاريع التنموية التي نفذتها في قرغيزيا وقيمتها وعددها وأثرها على المجتمع القرغيزي ولتعاونها في تنفيذ مشاريعها مع دار الإفتاء للوقوف على أكبر عدد من الحالات المستفيدة.

وبين د.نبيل العون مدير عام جمعية السلام في كلمة له أثناء تكريمه للحصول على الشهادة التقديرية ان الجمعية هي جمعية خيرية كويتية من نسيج المجتمع الكويتي المحب للخير والذي لا يتوانى في عن تقديمه للمحتاج ومقرها في بلد الخير الكويت وقد بدأت بتنفيذ المشاريع التنموية الكبرى كدور الأيتام الهادفة إلى تمكينهم والوصول بهم إلى التشغيل ومشاريع سقيا الماء الكبرى والمراكز الطبية الضخمة.