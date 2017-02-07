وصلت امس شحنة جديدة من المواد الإغاثية أرسلتها (الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية) لمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن عبر طائرتين عسكريتين تابعتين لسلاح الجو الكويتي.

واستقبل عدد من المسؤولين في سفارتنا ومكتب الهيئة لدى الأردن الشحنة في مطار (ماركا) العسكري بالعاصمة الأردنية التي تأتي ضمن إطار حملة (دفء الشتاء) وتزن نحو20 طنا من المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الضرورية الأخرى.

وقال المستشار في سفارة الكويت خالد عبد الزعابي إن المساعدات المقدمة من أهل الكويت إلى أشقائهم اللاجئين السوريين نابعة من إدراكهم للأوضاع القاسية التي يعيشها اللاجئون وشعورهم بالمسؤولية لتخفيف المعاناة الإنسانية عنهم.

وأضاف الزعابي أن منتسبي السفارة الكويتية وبإشراف مباشر من السفير د.حمد الدعيج على أتم الاستعداد لتوفير كل ما يلزم لتسهيل إجراءات تسليم وتوزيع المساعدات بالتعاون مع مكتب الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الأردن.

من جانبه، قال رئيس قسم الإغاثة بالهيئة الخيرية الكويتي محمد جاسم الهولي لـ«كونا» ان شحنة المساعدات تضم مواد غذائية ذات أولوية بالنسبة للاجئين مثل الارز والسكر إضافة الى بقية المستلزمات من ملابس و(بطانيات) ومنظفات.

وأعرب الهولي عن الشكر والتقدير للمسؤولين والعاملين في سفارة الكويت لدى الأردن وعلى الرعاية والإشراف المباشرين من السفير الدعيج، مشيدا بجهود وزارة الخارجية الكويتية لتسهيل مهام الوفد الكويتي ومبادرة وزارة الدفاع الكويتية بتخصيص طائرتين عسكريتين لنقل المساعدات.

وثمن حرص المتبرعين والمحسنين الكويتيين لاسيما الجمعية الكويتية للاغاثة وتفاعلهم مع حملة «دفء الشتاء» التي تأتي استجابة لنداءات اللاجئين الذين يعيشون في ظل طقس قارس البرودة وفي مخيمات لا توفر لهم الحياة الكريمة.

بدوره، أوضح مسؤول الإغاثة في مكتب الهيئة بالأردن زياد أبو طالب لـ«كونا» أن المساعدات والمواد الإغاثية ستوزع على عدد من الجمعيات الخيرية بالأردن بعد جردها لتوزيعها على الأشقاء السوريين الموجودين خارج مخيمات اللاجئين.