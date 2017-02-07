مريم بندق

اعتمد مجلس الوزراء بصفة نهائية مشروع مرسوم اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.

ونصت اللائحة على ان يستمر تنفيذ اجراءات التعاقد التي بدأت في ظل القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة ولم تنته حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 2016 المشار اليه وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 37 لسنة 1964 حتى اكتمال كل الاجراءات.

وحددت اللائحة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الوزير المختص وألزمت اللائحة جهاز المناقصات بترسية المناقصة فورا على صاحب العطاء المتوافق مع وثائق المناقصة في الحالات التي لا تحتاج الى تقييم فني.

وفي المادة 41 جاءت ضوابط اخطار الجهات المعنية والفائز بنتيجة المناقصة بحسب الآتي:

إخطار الجهة صاحبة الشأن خلال مدة 5 ايام من الترسية على ان تعقب خلال 10 ايام ويتم إخطار الفائز بعد موافقة ديوان المحاسبة كتابة بقبول عطائه وترسية المناقصة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه موافقة الديوان.

ومنحت اللائحة للمنتج الوطني افضلية في حالة كانت الأسعار المقدم بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة مطابقة للمواصفات بنسبة 15% حسب نص المادة 40.

هذا، واعتمد المجلس في اجتماعه مشروع مرسوم تضمن الأسماء المقترح شمولهم بالعفو الأميري بمناسبة الأعياد الوطنية.

ووافق المجلس على أن تخضع مسؤولية هيئة الزراعة لإشراف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله. واعتمد المجلس ميزانيات 31 جهة مستقلة وملحقة للعام المالي 2017/2018 وستحيلها الحكومة إلى مجلس الأمة تمهيدا لاعتمادها.

وبحث المجلس تقريرا شاملا من ديوان المحاسبة حول دمج بعض الجهات الحكومية، وقد أحالها المجلس الى وزارة المالية وتحديدا لجنة تنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح الاقتصادي، وكذلك تقرير حول الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والمراقبين الماليين.

هذا، وثمنت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» الجهود التي تبذلها اللجنة العليا لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي في طريق إنجاز الإجراءات المطلوبة، مجددة التأكيد على إخضاع الوثيقة لمراجعة شاملة، كما انفردت «الأنباء» بنشره امس الأول الأحد على لسان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية انس الصالح، كاشفة عن ان المجلس ناقش الإجراءات المقدمة من وزارة المالية لوضع سقف أعلى للإنفاق من ميزانية 2017/2018 وأحالها إلى اللجنة الوزارية الاقتصادية.

«الأنباء» تنشر اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات