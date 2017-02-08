الرشيدي لـ «الأنباء»: صاحب المحل كان يطلب من العمال القيام بعملية التقليد بشكل محترف

عاطف رمضان

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عيد الرشيدي أن الوزارة تمكنت من ضبط أكبر عملية غش تجاري لتقليد العطور في الكويت.

وأضاف الرشيدي في تصريح لـ «الأنباء» أن المحل مشهور وكائن في منطقة الفروانية وان كميات العطور يبلغ عددها بآلاف الزجاجات.

وبين أن المحل لديه العديد من المخازن بالإضافة إلى شقة ومصنع كائن بالقرب من المحل حيث تتم تعبئة العطور وتجهيزها في المخازن في هذه الزجاجات التي تحمل اسم لماركات عالمية مشهورة تمهيدا لبيعها بأسعار عالية لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بطرق تخالف القانون.

وأشار إلى أنه أعطى تعليمات لفريق طوارئ الصديق بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك لضبط المحل في الساعة 12 ونصف من صباح امس.

ولفت الرشيدي إلى أن المفتشين قاموا منذ فترة بمراقبة المحل، مبينا أن صاحب المحل كان يطلب من العمال القيام بعملية التقليد بشكل محترف جدا لا يمكن كشفه بسهولة.

وأوضح أن مفتشي الوزارة تحفظوا على الكميات المضبوطة من العطور والأدوات التي تجهز بها وتم إعداد محضر ضبط لصاحب المحل تمهيدا لتحويله للجنة المحاضر في الوزارة والتي بدورها تحيل المحضر إلى النيابة التجارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد الرشيدي بأن المفتشين بالوزارة على أتم الاستعداد للكشف عن مثل هذه المخالفات، مشيرا إلى أن لديهم مهارات وأن الوزارة أعدت لهم دورات متخصصة تساعدهم على إنجاز مهامهم بشكل محترف.

وتعمل الوزارة على أن يتم ضبط الجرائم المتعلقة بالغش والتقليد بشكل قانوني، ويستند موظفو قطاع الرقابة التجارية الذين لديهم ضبطية قضائية عند مخالفتهم منتجا أو سلعة مقلدة، إلى قانون العلامات التجارية، حيث تنص المادة الثانية منه على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 385 دينارا، ولا تزيد على 77 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.