القسائم في الدفعة الرابعة من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2016 / 2017 أسماء 285 مواطناً خصصت لهم «السكنية» قسائم في «جنوب المطلاع» الأربعاء 2017/2/8 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 945 twitter facebook whatsapp viber telegram email :حجم الخط تكبير A+ تصغير A- المؤسسة ستستبعد أسماء المتخلفين عن تسليم بطاقة القرعة الخاصة بهم خلال الأيام المحددة تحديد الخميس 9 الجاري لتوزيع بطاقات القرعة والإثنين 13 منه لتوزيع بطاقات الاحتياط القسائم ستشمل 285 قسيمة بمساحة 2400م للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/1/6 عادل الشنان أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة الرابعة من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2016/2017 والتي تشتمل على 285 قسيمة بمساحة 2400م للمخصص لهم حتى تاريخ6/1/2011. وذلك وفقا للمواعيد التالية: أولا: الخميس والأحد 9/2/2017 و12/2/2017 - توزيع بطاقات القرعة ثانيا: يوم الاثنين 13/2/2017 - توزيع بطاقات الاحتياط. ثالثا: يوم الأربعاء 15/2/2017 - لإجراء عملية القرعة وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم التسلم سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور. ولفتت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص. وطلبت المؤسسة من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/٢٠١٧ مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه. وأوضحت «السكنية» ان المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة. وفيما يلي الأسماء: بندر عايد رويان الظفيري بدر عوض ضويحي اجفيش ناصر عبدالقادر أحمد عبدالله محمد زايد فلاح العتيبي أحمد محمد حمود الكندري محمد عايد رويان الظفيري عادل عبدالعزيز أحمد مراد محمود عبدالرزاق محمود نقي الكويتي صقر ناصر زيد العتيبي محمد أحمد خلف حواس عبدالله خالد عبدالكريم الشطي عادل فهاد سالم العجمي عبدالله ساير صياد الخالدي علي لافي مطلق العويهان حسين عبدالله جابر العجمي صالح غانم عيد الظفيري محمد عبدالهادي علي الفيلكاوي عبدالوهاب فيصل ناصر القطامي جابر عبدالله اسماعيل الجدي حسين علي حسين عبدالله عبدالرحمن مشعل سليمان السعيد عدنان عبدالرحمن حمد الهدلق مساعد عادل عبدالمجيد حسين يوسف علي حسين المنصور العرفج ماجد سلطان محمد عيسى محمد نوري راضي مشاري محمد بشير عنبر سلمان مساعد مفلح رباح المطيري سليمان عبدالله سليمان العميريني ضاري أحمد بكر النجار أحمد علي عبدالله النجدي محمد عبد القادر عبدالرحمن الخليفي أحمد صالح عواض الديحاني محمد عبدالرضا جاسم جرخي عبدالرحمن فلاح حسن الظفيري عبدالله عبدالحميد عبد النبي عبدالله الموسى حمد إبراهيم راشد القصار محمد عبد العلي غلوم حسين سالم يوسف حيدر أحمد سعد سعود عيد الخالدي عبدالسلام ساير غانم الرشيدي عبدالعزيز طارق يوسف المنصور سعد مطر محمد العارضي علي ناصر عبدالله ناصر محمد عادل علي الهزيم محمد فريد عباس الفلاح أحمد فهد خلف المطيري محمد فرحان ضيف الله الرشيدي مشعل فراج سعيد المطيري عبدالله فريح عويد العنزي يعقوب أحمد عبد الوهاب النقي محمد عبدالهادي حسن جمال عبدالله إبراهيم حمد الخميس عبدالرحمن فهد أحمد الشامي هاني محمود حسين مسيب محمد أحمد رافع نغيمش العنزي عمر حسن محمد علي عيسى ياسين محمد بلوشي محمد بدر عبداللطيف عبدالصمد حسن وليد فرحان خلف الشمري خالد وليد خالد الزامل عبدالله صالح إبراهيم الخارجي علي جاسم محمد معرفي محمد أحمد جاسم القلاف زينب أحمد يوسف عبدالله أحمد رضا عويد العنزي سلطان قبلان مشعل الرشيدي محمد إبراهيم علي كامل الكندري محمد فؤاد عبدالصمد الصراف محمد عبدالكريم يعقوب الوزان أحمد هبيس عويض المطيري عبدالله علي محمد حاجي محمد جاسم محمد الهولي راشد علي عيد القربه فهد سعد عوض سعد حمد سعد محمد الفضلي مشاري دعيج حسن السنافي أحمد فاضل عباس الكوت حسن ملفي محمد العجمي مبارك علي أحمد المطاوعة عبدالصمد أحمد عبدالصمد الصراف أحمد صالح هلال الحميدي منيف محمد صنت المطيري يوسف قيس يوسف علي حسين عادل سيد حسن الموسوي عمر سالم عبدالمجيد إبراهيم عبدالعزيز محمد عباس المطوع عبدالله خالد براك الشلاش عبدالعزيز عبدالرحمن غريبان المطيري قبلان مناع قبلان الشمري عيد سعيد منير العجمي سالم مهدي مسفر العجمي خالد سعود فهيد الحربي عايض سليمان فرحان البكمي محمد عبدالكريم حاجية حسين تركي مبارك غازي الصليلي سعد عنيزان سعد الجميلي عبدالله دبيس مبارك الرشيدي مشاري سامي عيسى العون إبراهيم غصين هادي الدوسري يوسف إبراهيم عبدالله العجيل خالد عبدالله بطحي بخيت المطيري عبدالله ناصر محمد عبدالله العيسى عبدالرحمن فرحان منيزل السعيدي مبارك خليل ذاير الديحاني محمد فهد علي السعيدي أحمد يعقوب يوسف خلف محمد مسفر محمد العليثة صباح مشعل عبدالعزيز الصباح عمار طالب علي حاجية خالد قحموم حجرف الحجرف مهدي مسعود محمد العجمي نواف خلف عبدالله العنزي عبدالله عيد راجح العجمي فيصل محمد إبراهيم بوعركي محمود محمد محمود تقي عيسى سعود عبدالعزيز البناي محمد سالم غنيم السالم عبدالعزيز فهد عويض المطيري خالد حسين محسن المطيري محمد سالم صالح التنيب يوسف سعود بدر نقي أحمد بدر محمد المحارب هشام جاسم محمد الدخيل سالم جابر سعد المويزري سالم محمد عبدالله المطيري محمد سعود عبيد العدواني عبدالله جاسم محمد الحساوي محمد عوض ادبيس العازمي ناصر سيف عوض المطيري عبدالجليل خليل إبراهيم حبش فهد أحمد جاسم الدبيان بندر صالح علي العتيبي سعد سليمان مبارك القملاس حمد ناصر صالح الدغيشم حمد عبدالعزيز مكي الجمعة فواز محمد أحمد عباس عبدالحميد أحمد عبدالحميد الزيد محمد خالد خلف الشنفا محمد صقر مرزوق العتيبي يوسف عبدالمحسن يعقوب شبكوه أحمد بركة عباد الديحاني أحمد امهلي مزعل السرهيد خالد عايض شريد المطيري محمد سعود عواد السليماني عيسى عبدالله منفي محمد عبدالله متعب بندر الهذال عبد الوهاب عادل يعقوب الربيعان حمود نايف بليبص البذالي صلاح حمود غياض الضفيري محمد جواد عبدالكريم علي محمد عبدالعزيز محمد علاطي عبدالعزيز محمد أحمد الكندري جوهر سلطان ماجد الشايع محمد الحميدي محمد الجعمي أحمد سعد ظايف المنخي يوسف صالح خالد العازمي عبدالله فخري عودة غانم التميمي جمال سعد مروح الشمري ناصر دهام محماس المطيري محمد ناصر مخمخم الرويعي جراح فارس يوسف النهام عبدالمحسن نواف سويلم المطيري حمد عبدالله فهيد الحريتي يوسف عوض كليب العازمي فهد حبيب ظاهر الشمري ميثم يوسف حسين البدر محمد جاسم محمد الجوهر أحمد وليد حسين الخليفة عبدالعزيز جراح عبدالمحسن الشبلي عثمان محمد أحمد الأنصاري ميثم خليل حسن سلطان مياح علي مياح العركي أحمد صبيح مسير جنديل طلال خلف رشيد الرشيدي باسل فايز رخيص الفضلي ناصر ناصر طاحوس الهاجري محمد عبدالرضا إبراهيم الحداد أحمد غايب مرضي العازمي هشام عبدالصمد محمد الصالح عبدالعزيز وندان مذيخر الوندان عبدالله فهد عبدالله المطيري أحمد مزيد زيد الرشيدي يوسف مجبل مبارك أبوظهير بدر خالد مخلف اللحيدي سرور علي عبدالله علي حسين محمد سعد محمد الهاجري فهد جاسم صالح الهاجري علي عبدالله محمد يوسف نايف حزام نايف العجمي نايف عتيق سبيل المطيري محمد مرتضى نصار طاهر حمد صالح سالم الهويدي أحمد علي نعمة الشمري عبدالمحسن سالم محمد سالم المري محمد عدنان يعقوب محمد علي منصور علي الخزيم عبدالله محمد علي اشكناني سعدون مساعد دلان الرويعي محمد خالد عبدالرحمن الخليفي عبداللطيف مصطفى عبداللطيف خان عبدالعزيز عبدالله عبدالرسول الباذر خالد مهدي عيسى القلاف جاسم محمد جاسم الحوقل محمد عبدالله حسين الشمري أحمد إبراهيم غلوم الصالح محمد فرحان سعيد الرشيدي والدته فالح عبدالله فهاد المنير علي محمد خليفة عقلة علي خلف فضل المطيري فهد باسل هشام المغربي طلال عبدالله أمين العوضي عبدالعزيز محمد الهيلم الشمري محمد ضيف الله عبدالله المطيري محمد عبدالمحسن عبدالله جواهري فيصل عماد جاسم محمد أحمد محمود أحمد الرضوان جاسم محمد جاسم العنزي دعيج غدير عبطان الشمري إبراهيم عباس سيد رجب الرفاعي عبدالعزيز حزران دوخي المطيري عبدالعزيز حسن علي كرم جراح خلف خلف الخيوطي أحمد محمد راشد الدريعي فهد كنعان فراج الشمري عمار مبارك فرج العجيل حمود سعود حمود العبهول حميد علي حميد البلام محمد حبيب عبدالله يتيم أحمد علي مندني حسن أحمد سعد عيادة العنزي حمد عباس حمد العنزي علي حباب عطا الله المطيري سعود ماجد ضويحي سعود الشمري سلمان خالد ياسين الصفران بسام خالد جعدان العتيبي شهاب حمد كعيد الظفيري عبدالرحمن مريف ضبيعي الحريجي فهد أحمد فرج القطان عايد شاهر بلادى الظفيري علي سالم علي المري إبراهيم أحمد سيد مندني رجب نواف شاهر بلادي الظفيري صالح ناجي سويد السويد وليد جريد جزاع باقي العنزي حمود مجبل بتال المطيري محمد يوسف مصطفى الكندري ثامر غازي عبيد الديحاني محمد مفلح سعيد حمد خالد فهد غازي الحسيني مرزوق محمد مرزوق الدويهيس سعد صالح عبدالرحمن الفرحان جراح عايد شليويح الظفيري عبدالله أحمد عباس الصيرفي سليمان أحمد خالد السليمان ياسين عطية ياسين الحداد سالم فهد سالم الظفيري بندر فرج علي فرج شهاب أحمد عبدالرضا أحمد أيوب أحمد محمد العوضي ثامر محمد ثامر المطيري فهد مثال هويدي الهاجري عبدالله محمد جاسم عبدالله ماجد هاشم ماجد سيد محمد عبدالعزيز فهد عبدالله الخشاب زيد حسين علي حمزة عبدالعزيز عبدالله فهد العدواني عبدالرحمن عرار حديجان الدوسري عبدالهادي محمد رجا الرشيدي فهد مطلق مجبل وليد محمد سعود الرشيدي عبدالله محمد سيف البذالي خلف جاسم راشد العنزي فيصل مزيد الزعبوط عبدالله يوسف خليفة البحوه يعقوب حسن محمد راشد الناصر الفودري سلمان حمود صنت الديحاني عبداللطيف محمد عواد العنزي فيصل حاتم مهدي العنزي خالد أحمد مشاري عبدالله محمد ياسين جوهر الشعيب موسى عبدالله موسى علي جاسم عبدالفتاح مبارك المحميد فهد ناصر هادي الصلبي محمد صياح فلاح الديحاني