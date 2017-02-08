المؤسسة ستستبعد أسماء المتخلفين عن تسليم بطاقة القرعة الخاصة بهم خلال الأيام المحددة

تحديد الخميس 9 الجاري لتوزيع بطاقات القرعة والإثنين 13 منه لتوزيع بطاقات الاحتياط

القسائم ستشمل 285 قسيمة بمساحة 2400م للمخصص لهم حتى تاريخ 2011/1/6

عادل الشنان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع القسائم الحكومية في مشروع جنوب (المطلاع) الإسكاني الدفعة الرابعة من قطاع N4 توزيعات السنة المالية 2016/2017 والتي تشتمل على 285 قسيمة بمساحة 2400م للمخصص لهم حتى تاريخ6/1/2011.

وذلك وفقا للمواعيد التالية:

أولا: الخميس والأحد 9/2/2017 و12/2/2017 - توزيع بطاقات القرعة

ثانيا: يوم الاثنين 13/2/2017 - توزيع بطاقات الاحتياط.

ثالثا: يوم الأربعاء 15/2/2017 - لإجراء عملية القرعة

وطلبت المؤسسة من المواطنين المخصص لهم قسائم حكومية في هذه المنطقة والمدرجة أسماؤهم ضمن هذا الإعلان الحضور شخصيا إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمنطقة (جنوب السرة) الساعة 9 صباحا في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقات دخول القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي مع الالتزام بالمواعيد المحددة وفي حالة عدم التسلم سيتم طرحها ضمن بطاقات الاحتياط في اليوم المحدد لذلك وتوزيعها على السادة الحضور.

ولفتت إلى أن من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليه في التخصيص.

وطلبت المؤسسة من المواطنين الصادر لهم قرار تخصيص في هذه المنطقة ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة جنوب السرة في المسرح في تمام الساعة التاسعة 9 صباح يوم الاثنين الموافق ١٣/٢/٢٠١٧ مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط، والتقييد بالمواعيد المذكورة أعلاه.

وأوضحت «السكنية» ان المواطنين الواردة أسماؤهم وتعذر عليهم الحضور أو عدم الرغبة في القطعة المعلن عنها لن تدرج أسماؤهم بالدفعات القادمة لحين مراجعة إدارة التخصيص بمقر مبنى المؤسسة.

وفيما يلي الأسماء: