قال نائب المدير العام للعلاقات العامة والموارد بجمعية النجاة الخيرية د.جمال الشطي ان موقع مهارات الدعوة الذي أطلقته لجنة الدعوة الإلكترونية منذ ثلاث سنوات باللغتين العربية والإنجليزية، أصبح مرجعا إلكترونيا فريدا ومميزا يرجع إليه جميع من لديهم العلم الشرعي أو عندهم الرغبة والقدرة على نشر رسالة الإسلام.

وأوضح الشطي ان الدعاة وطلاب العلم هم الثروة الحقيقية والانحياز الأول التي ترغب اللجنة في الاستثمار فيه، فالعنصر البشري هو أهم مقومات نجاح وتفوق النشاط الدعوي الإسلامي على الإطلاق، فهو الذي يعرض هذه المصادر والمرجعيات الربانية لعموم الناس الراغبين في دخول الإسلام، ويجب تنمية مهاراته بما يتوافق ويتطابق مع متطلبات العصر الحديث الدعوية والتربوية.

وأشار الى ان الموقع يضم العديد من الأقسام راعت اللجنة في هذه الأقسام أن تتناسب مع كل مستويات رواد الموقع العلمية والدعوية، ما يجعل من الموقع موردا شاملا شديد العذوبة ينهل منه جميع المتخصصين والمبتدئين من جميع الأعمار السنية وعلى اختلاف تناولاتهم الدعوية والفئات التي يوجهون إليهم خطابهم الدعوي.

وذكر ان اللجنة بعد الدراسة الوافية لواقع الدعوة والدعاة الآني، اهتمت بأن تجعل لكل حدث دعوي سواء كان إقليميا أم عالميا أم تاريخيا أم يناقش الواقع الدعوي ملفا دعويا منفصلا جمعت فيه اللجنة جميع ما ورد عن هذا الحدث الدعوي من موضوعات ومقالات دعوية ومزودة بالوسائط الدعوية المرئية والمسموعة والمكتوبة، وفق أساليب دعوية تتناسب مع المهتمين بهذا الحدث الدعوي بالذات، وتختلف في تناولها عن الأساليب التي تتناول غيره من الملفات الدعوية الأخرى، مثمنا الجهود والدعم اللامحدود الذي يقدمه فريق العمل القائم على هذا المشروع الدعوي الرائد.