أكد مدير لجنة زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أن اللجنة لديها أكثر من 30 مشروعا خيريا وإنسانيا وتعليميا وطبيا واجتماعيا تقوم بتنفيذها داخل وخارج الكويت وتقوم كذلك بدعم الخيرين والمحسنين بتسيير مشروع عمرة الجاليات الوافدة، ونستهدف الشريحة ذات الدخل المحدود التي تتمنى رؤية بيت الله الحرام وأداء شعيرة العمرة، ولكن المسؤوليات والالتزامات الحياتية تحول دون تحقيق هذا الحلم الجميل.

وأوضح الكندري أن مشروع العمرة بمنزلة عربون محبة وإشهار صدق وهدية من أهل الكويت لضيوفها الوافدين الذين يعملون بجد واجتهاد على تطويرها وتقدمها، فنقوم بمكافأتهم من خلال تسيير رحلات العمرة، وتبلغ تكلفة الفرد 50 دينارا بهذا المبلغ البسيط نرسم السعادة والسرور على محيا هؤلاء الجاليات، مؤكدا انه يمكن التواصل مع لجنة زكاة العثمان ودعم المشروع من خلال الأرقام 99388878 – 22667780 داخلي 17.

وتابع: نبذل قصارى الجهود لراحة المعتمرين فنتعاقد مع شركات الحج والعمرة المميزة ذات السمعة الطيبة، ونحرص على أن تكون الباصات مكيفة ومجهزة كون الطريق طويلا وشاقا والفنادق قريبة من الحرم ونوفر لهم كذلك التأشيرات المرورية وغيرها من الالتزامات.

وحث محسني الكويت على المشاركة في دعم هذه الرحلات المباركة وتحقيق حلم أخوة لنا في الدين يتمنون زيارة بيت الله الحرام ورؤية الكعبة المشرفة والشرب من ماء زمزم الطاهر.