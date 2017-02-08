دارين العلي

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء أنها ستعمل على تلافي جميع الملاحظات التي تم تسجيلها خلال المرحلة التجريبية للعدادات الذكية التي تم تركيبها منذ عام تقريبا لتحديد مدى فاعليتها وقدرتها على ادارة الطلب على الكهرباء.

واكدت المصادر انه بناء على ذلك سيتم الأخذ بعين الاعتبار مسألة توفير الكروت المسبقة الدفع بكل فئاتها على مدار الساعة وفقا لشروط التعاقد مع الشركة التي من المفترض أنها ستنفذ البنية التحتية لهذا المشروع، موضحا انه سيتم وضع اجهزة خاصة بسحب البطاقات في الجمعيات وافرع الجمعيات التي تفتح ابوابها على مدار الساعة.

جاء ذلك عقب عدة حوادث انقطاع في التيار تعرضت لها المباني التي تم تركيب العدادات التجريبية فيها في منطقة حولي، اذ تعذر على القاطنين مسألة توفير بطاقات الشحن في حال انقطاع التيار ليلا، حيث لم تكن هذه البطاقات متوافرة في الجمعيات بل لدى احدى البقالات التي تقفل أبوابها ليلا.

وهذا الأمر أدى إلى ورود عدة شكاوى من قبل القاطنين في العمارات المذكورة ما اضطر احد اصحاب العمارات لتقديم طلب للوزارة بإزالة العدادات مسبقة الدفع وإعادة تركيب العدادات القديمة العادية حتى لا تتكرر مسألة انقطاع التيار عن القاطنين في عمارته وخصوصا أثناء الليل.

وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الوزارة نفذت رغبة المالك بإزالة العدادات ووضع العدادات العادية مكانها حرصا منها على استمرارية وصول الخدمة الى كل الشرائح.