أعلنت مدير إدارة تنمية القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري انطلاق مرحلة دورة تأهيل وتوظيف 20 باحثا عن العمل من ذوي الإعاقة (بطيئي التعلم) التي بدأت بتوقيع العقد في 21/4/2016 ولمدة عشرة أشهر بشرط أن تكون نسبة التوظيف 100%.

وأكدت الأنصاري أن هذا الإنجاز الوطني المتميز لبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة يعد الاول من نوعه في الكويت والمنطقة. واوضحت ان البرنامج يسعى ومن خلال إدارته المختلفة لتوفير الفرص الوظيفية لمختلف شرائح المجتمع في جميع التخصصات التعليمية والدراسية في مؤسسات القطاع الخاص من خلال برنامج عمل شامل لدعم العمالة الوطنية وتعديل التركيبة السكانية في الكويت وتحقيق الأهداف الوطنية في بناء اقتصاد وطني بسواعد شبابية كويتية. وبينت أن ما قام به البرنامج من خلال هذا العقد يعد الخطوة الأولى لانطلاق العمل في هذا المجال الحيوي وعدم إهمال هذه الشريحة من شرائح المجتمع. وقد مرت مراحل المشروع من خلال جدول زمني كانت المرحلة الأولى هي مرحلة الإرشاد والتسجيل ثم تلا ذلك مرحلة التدريب النظري لمدة أربعة أشهر ثم مرحلة التدريب الميداني لمدة شهرين وأخيرا مرحلة التوظيف. وأشارت الأنصاري إلى ان تعدد أماكن التدريب لتتوافق وتطلعات وطموحات هذه المجموعة، حيث تمت في شركات الغانم والحبشي وشلهوب وشركات أخرى من شركات القطاع الخاص.