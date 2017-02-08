سعد الرشيدي

نظمت جمعية المحامين والجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين ندوة بعنوان الرعاية الصحية والتعليمية لذوي الإعاقة في مقر جمعية المحامين بهدف زيادة الوعي والتثقيف بما تحتاج اليه هذه الشريحة وما يعانون منه بعيدا عن التنظير.

وقال علي الثويني إن التعليم هو عصب حياة الإنسان والمعاق فلا بد من إعطاء ذوي الإعاقة الثقافة اللازمة والجانب التعليمي حتى يكمل دراسته ويعمل ليطور المجتمع والبلد.

وأضاف على ولي أمر المعاق اختيار المدرسة المناسبة حتى لا تكون هناك صعوبات في التعلم، مؤكدا أن من لديه إعاقة الصم والحركة والبصر يكون تعليمهم مع التعليم العام حتى يندمجوا مع غيرهم من الآخرين. وأشار الثويني إلى أن المادة 9 من قانون المعاقين تلتزم التربية بتقديم الخدمات التربوية لذوي الإعاقة على قدر ومساواة مع الآخرين مع مراعاة الاحتياجات الخاصة فهذه المادة تحكي عن الدمج مع التعليم العام. وأكد أن المادة 10 تنص على أن تتخذ الحكومة ممثلة بوزارة التربية جميع الترتيبات الإدارية والتنظيمية لدمج ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم وبطيئي التعليم المختلفة ضمن مناهج تأهيلية تتناسب مع قدراتهم الحسية والبدنية والعقلية.

أما بشأن الرعاية الصحية فقالت اخصائية التغذية ليلى آغا عن أهمية العادات الغذائية السليمة والأسلوب المناسب لكل الإعاقات تحاشيا لأي مضاعفات أو آثار سلبية قد تحدث نتيجة اتخاذ نمط غذائي غير مناسب، مضيفة أن دور الأسرة كبير في الاهتمام بالمعاق والحرص على متابعة تغذيته من ناحية التوقيت والكمية التي يتناولها من الغذاء.