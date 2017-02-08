أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي أن الوزارة حققت 67% من أهداف توصيات الوثيقة الوطنية للشباب المنبثقة من المؤتمر الوطني للشباب «الكويت تسمع».

وأضاف عمادي في تصريح صحافي إن الوزارة لا تواجه أي معوقات بشأن تنفيذ التوصيات، مؤكدا حرص (الأوقاف) على غرس مفهوم العمل التطوعي خصوصا في شهر رمضان المبارك إضافة إلى تعزيز الطابع القيمي والوطني للنشء من خلال تفعيل العديد من البرامج والأنشطة الشبابي والمسابقات الرياضية.

ولفت إلى أهمية تنظيم المسابقات الفنية بين المراكز في مجالات الرسم والحياكة والتطريز والطبخ، مشيرا إلى عزم الوزارة تنظيم مسابقات تنافسية شبابية بالشراكة مع وزارة التربية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من إضافة منهج وطني يحتوي على موضوعات قيمية تربوية يرسخ القيم المطروحة في مناهج السراج المنير كما تم الانتهاء من الحفل الختامي لتكريم الفائزين في المسابقات والمتميزين في مراكز السراج المنير.

وذكر أنه تم تفعيل دور «الأخصائي الاجتماعي» في المراكز وإعداد دراسة ميدانية لمعرفة الخصائص النفسية والاجتماعية لطلاب السراج المنير.

وأكد عمادي حرص الوزارة على تنفيذ رؤيتها ورسالتها المجتمعية من خلال توعية أفراد المجتمع واستشعارهم بالمسؤولية في أي قضية اجتماعية لا تخدم المجتمع والفرد مثل التفكك الأسري والسلوكيات غير الحميدة.

وأكد أهمية تشجيع الشباب الكويتي على الزواج لحفظ المجتمع وتكوين أسرة تسهم في بناء البلاد في شتى المجالات، مبينا أن الوزارة تسعى دائما إلى نشر ثقافة التسامح ونبذ التطرف.