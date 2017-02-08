أعلنت الحملة الكويتية لمساعدة الشعب اليمني «الكويت بجانبكم» امس استكمال برامجها الإغاثية للمرحلة الثانية في مجال سقيا الماء في بعض مناطق الجمهورية اليمنية.

وقال مدير المشروع بـالـحـمـلة عبدالروؤف اليوسفي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا»: ان الحملة قدمت سيارات نقل مياه تقدر حمولتها بنحو ربع مليون ليتر للمناطق الشرقية المحررة.

وأضاف ان الحملة شغلت محطة الجامعة ومحطة ثعبات وبئر الخزانات في العسكري وتزويدها بالمشتقات النفطية وتشغيل الأيدي العاملة فيها.

وأشار اليوسفي الى ان هذه القافلة تأتي كختام لمشروع سقيا المياه في المحافظة ضمن حملة «الكويت بجانبكم» التي انطلقت في أغسطس الماضي، موضحا ان القافلة الختامية ستوفر المياه لأكثر من ستة آلاف فرد.

وأشـاد بـالـمساهمات الكويتية الكبيرة في عدد من الـمشاريع الإغاثيـة للـشعب اليمني خصوصا للسـكان بمحافظة تعز في ظل الحصار المفروض علـيـها.

يذكر ان حملة «الكويت الى جانبكم» تعـمل في مجال الإغاثة العاجلـة في اليمن من خلال خمسة قطاعات هي الغذاء والـمـاء والتعليم والإيواء اضــافـة الى الصحة.