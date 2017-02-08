برعاية وحضور رئيس الأركـان العامــة للجيـش الفريق الركن محمد الخضر، أقيمت صباح أمس في كلية علي الصباح العسكرية ندوة بعنوان «آفاق الوضع الاقليمي» والتي تنظمها هيئة العمليات والخطط بالجيش الكويتي.

وبدأت الندوة بكلمة لمعاون رئيس الأركان لهيئة العمليات والخطط اللواء الركن أحمد العميري الذي رحب براعي الحفل والضيوف الكريم، مبينا أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة من الندوات التثقيفية لكبار ضباط القادة بالجيش عن الوضع الدولي والإقليمي بالشرق الأوسط والتي تهدف لرفع الثقافة والإلمام العسكري بالأوضاع الجارية في المنطقة وتداعياتها.

وحاضر في الندوة كل من المدير التنفيذي لمجموعة مراقبة الخليج العقيد الركن المتقاعد د.ظافر العجمي، واللواء الركن طيار المتقاعد صابر سويدان، ورئيس مركز الكويت للدراسات الإستراتيجية د.سامي الفرج، والتي تطرقت الى الحديث حول مدى تأثير الجماعات الإرهابية على الوضع الدولي والإقليمي ودوره في الأزمات وطبيعة العمليات العسكرية بالمنطقة وما يترتب عليها من وضع إنساني، ودور الدول العظمى وسياساتها الخارجية والديبلوماسية في حل هذه الأزمات، بعدها تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للحضور.

وفي الختام، قدم الخضر شكره الجزيل للمحاضرين ونقل لهم تحيات نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد، كما تمنى للضباط الاستفادة لأهمية مثل هذه الندوات في ظل استمرار التحديات والظروف الأمنية البالغة الدقة التي يواجهها العالم بشكل عام وفي محيطنا الإقليمي بشكل خاص.

من جهة اخرى، اعلنت وزارة الدفاع امس عن وصول الدفعة الثانية من القوة القطرية الشقيقة للمشاركة بتمرين «فهود الصحراء» المشترك بين القوة البرية الكويتية والقوة البرية القطرية في الفترة من 5 فبراير الجاري الى 7 مارس المقبل.