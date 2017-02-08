قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله الأحمد ان مجلس الإدارة وافق في اجتماعه امس الثلاثاء على عدد من اللوائح التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئة الجديد.

وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح صحافي ان مجلس ادارة الهيئة وافق على اللوائح التنفيذية المندرجة ضمن الفصل الثاني من قانون البيئة الجديد المختصة بالمحيط المهني والداخلي للمادة رقم (18) المتعلقة بالاشتراطات الهندسية والبيئية للمنشآت.

وأوضح انه تمت الموافقة أيضا على لائحة «الباب الخامس» الفصول الأول والثاني والثالث للمواد من 100 الى 110 الخاصة بالحفاظ على الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض والمحميات الطبيعية وجون الكويت.

وأفاد بأن مجلس ادارة الهيئة ناقش ايضا تطبيق نص المادة (35) من القانون بشأن منع ربط المخلفات السائلة الصحية والصناعية للمناطق الصناعية مع الشبكات العامة للأمطار ومخلفات الصرف الصحي.

وأكد الشيخ عبدالله الأحمد ضرورة استعجال تنسيق الجهود بين كل من الهيئة العامة للصناعة ووزارة الأشغال العامة لتنفيذ آلية تطبيق القانون والإسراع في ربط المنشآت الصناعية المطابقة للمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة على شبكة الصرف الصحي للمناطق الصناعية.

ولفت الى انه تم الاطلاع على التقرير السنوي لطبقة «الاوزون» ومشروع إعداد البلاغ الوطني الثاني والتقرير الحولي للكويت الخاص باتفاقيات الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مشيدا بالجهود التي بذلت في كل منها.