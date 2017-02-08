تحت رعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تقيم شركة معرض الكويت الدولي «معرض الاستقلال 56» في إطار احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية، على أرض المعارض الدولية بمشرف صالة 6 وذلك صباح غد الخميس الموافق 9 الجاري في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويأتي المعرض الذي تستمر فعالياته حتى 13 فبراير، بمشاركة رسمية وشعبية، فضلا عن مشاركة العديد من القطاعات العسكرية والمدنية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، أكد الشيخ فيصل الحمود أهمية إقامة مثل هذه الفعاليات التي تعكس روح الولاء والانتماء لوطننا الحبيب الكويت، فضلا عن أنها تأتي ترسيخا لمرحلة من أهم مراحل تاريخ الكويت الحديث وهي ذكرى الاستقلال.