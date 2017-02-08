تحت رعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، أقيم صباح اليوم الحفل الختامي لتكريم الفائزين والفائزات في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرون وذلك على مسرح قصر بيان.

ووصل سموه مكان الحفل صباح اليوم حيث استقبل بكل حفاوة من قبل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والشيخ جابر العبدالله وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية انس الصالح والوزراء وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للإطفاء.

وبدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم تلا أحد الفائزين بالمسابقة آيات من الذكر الحكيم بعدها ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري كلمة قال فيها:"نيابة عن إخواني في الأمانة العامة للأوقاف أقف في هذا المقام لأحمد الله على نعمته باستمرار هذه المسابقة حتى هذا اليوم لتبلغ عامها العشرين وهو انعكاس إيجابي للاهتمام البالغ من قبل سموكم حفظكم الله ورعاكم والى إسهاماتكم المتميزة في خدمة كتاب الله تعالى وحرص سموكم على نشأة جيل من أبناء هذا الوطن على تعاليم الدين الإسلامي الوسطية الصحيحة".

وأضاف:" إن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده لتفتخر بهذا المستوى الذي حققته في عامها العشرين فقد بلغ مجموع المتأهلين للتصفيات النهائية منذ انطلاق المسابقة في عام 1997 حتى عام 2016 قرابة (27 ألف) متسابق ومتسابقة وبلغ عدد الفائزين منذ انطلاقها (201ر6) فائز وفائزة يتلون كتاب الله حق تلاوته ويطبقون مبادئه ومثله وقيمه على أنفسهم وأهليهم ومجتمعاتهم".

وتابع "فقد بدأت هذه المسابقة عام 1997 بمشاركة متسابقين من 14 جهة رسمية وأهلية ووصل إجمالي عدد الجهات المشاركة في المسابقة العشرين هذا العام إلي 40 جهة خيرية ورسمية"،لافتا إلى أنه تم ضم العديد من الفئات الخاصة للمسابقة فبدأنا بذوي الاحتياجات الخاصة ونزلاء دور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز الكويت للتوحد ومن ثم تم إضافة فئة المكفوفين وفي عام 2015 تم إضافة فئة أخرى جديدة وهي فئة الصم ولم تغفل المسابقة كذلك فئة نزلاء المؤسسات الإصلاحية.

وبين أنه هذا العام خصصت المسابقة لجنة تحكيم لأبنائنا المبتعثين بالخارج وتم اختيار المملكة المتحدة كانطلاقه يتم تعميمها على بلدان أخرى بمشيئة الله تعالى في الأعوام القادمة.

كما أشار إلى أنه تم تخصيص لجنة خاصة لكبار السن وكانت مشاركتهم متميزة حيث بلغ عدد المشاركين من الرجال والنساء (106) متسابق ومتسابقة.

وقال الجبري "إننا لنفخر اليوم بتتويج كوكبة جديدة من حفظة كتاب الله عز وجل في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده العشرين (امتنان لأهل القرآن) لعام 2016 التي بلغ عدد المشاركين فيها 2022 متسابقا ومتسابقة في التصفيات النهائية التي أقامتها في مسجد الدولة الكبير وبلغ عدد الفائزين 201 فائز وفائزة في مختلف شرائح وفئات المسابقة".

وعاهد الجبري صاحب السمو أن تواصل الأمانة العامة للأوقاف جهودها الحثيثة في استمرار هذه المسابقة في تخريج الحفظة المتميزين الذين يحفظون القرآن الكريم في قلوبهم ويطبقونه في سلوكهم وينشرون مبادئه السمحة في المجتمع.



وبعدها تم عرض فيلم خاص عن مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم بعنوان "امتنان لأهل القرآن" ثم تفضل سموه بتقديم الجوائز للفائزين والجهات الفائزة بمسابقة الكويت الكبرى العشرون لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

كما تم تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بهذه المناسبة.

وغادر سموه رعاه الله مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وتقدير.