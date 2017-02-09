إنشاء ديوانية للمسنين وزيادة الفرق الطبية وإنشاء نواد لكبار السن.. أبرز مشاريع القطاع

بشرى شعبان

كشفت الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية د.فاطمة الملا عن قيام قطاع الرعاية بتنفيذ عدد من المشاريع التي تخص النزلاء والموظفين ومنشآت القطاع بهدف تطوير الخدمات المقدمة، فضلا عن انشاء ديوانية للمسنين واقامة دورات تدريبية للعاملين في القطاع. وأكدت الملا في تصريح صحافي على هامش الاحتفال الذي نظمته ادارة رعاية المسنين في قطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون بمناسبة اعياد الكويت الوطنية برعاية وكيل الوزارة د.مطر المطيري تحت شعار «نحبك يا كويت» اكدت الملا اهتمام وزارة الشؤون باشراك منظمات المجتمع المدني في قطاع الرعاية ليكون له دور مكمل للدور الحكومي.

وأكدت الملا استمرار صرف بدلات موظفي قطاع الرعاية الاجتماعية نافية اجبارهم على الانتقال الى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بعد نقل تبعية اربع ادارات للهيئة.

وقالت ان انتقال موظفي القطاع الى الهيئة يتم برغبة الموظف وان لم يرغب في ذلك فانه يبقى في منصبه.

وأضافت ان من بين المشاريع الجديدة التي ينوي قطاع الرعاية العمل على تنفيذها خلال الفترة المقبلة انشاء نواد للمسنين في مختلف المحافظات بعد ان تم افتتاح اول ناد للمسنين في محافظة مبارك الكبير قبل اشهر قليلة، مشيرة الى ان الهدف من هذه النوادي هو تقديم خدمات متنوعة الى كبار السن منها خدمات طبية واخرى ترفيهية في اوقات الفراغ من خلال تنظيم ورش عمل تشغيلية فنية مهنية لاحياء التراث الكويتي، بالاضافة الى التوجه لزيادة اعداد الفرق الطبية في قطاع الرعاية لتحسين الخدمة المتنقلة للمسنين.