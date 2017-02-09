أجرت صباح امس قيادة الشرطة العسكرية تمرين «مبارك 1» بلواء صالح المحمد الالي/ 94.

استهل التمرين بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، بعدها ألقى مساعد مدير التمرين المقدم الركن مشعل الصالح كلمة بمناسبة انعقاد التمرين للمرة الأولى وقدم إيجازا حول مراحل ومجريات التمرين وأهم المعاضل التي تم التعامل معها وسيناريو ودور ومهام المشاركين في التمرين وبعدها تم تطبيق بيان عملي للتمرين.

يهدف تمرين «مبارك 1» لرفع الجاهزية القتالية لقدرات الشرطة العسكرية وتعزيز العمل المشترك بين وحداته لادارة العمليات العسكرية من خلال التدريب على تنفيذ خطة التحميل والنقل الى مناطق المسؤولية وفتح نقاط ضبط وسيطرة والتدريب على عمليات مكافحة وفض الشغب وأعمال التدخل السريع.

حضر التمرين آمر قيادة الشرطة العسكرية العميد الركن عادل الرجيب وعدد من ضباط قيادة الشرطة العسكرية.