دارين العلي

شهدت حديقة الشهيد أمس ورشة عمل لتجهيزها تمهيدا لانطلاق مهرجان «شكرا» الذي ينظمه مكتب الشهيد بعد ظهر اليوم احتفالا بالأعياد الوطنية تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وبحضور نائب وزير الديوان الأميري ونائب رئيس مجلس الأمناء الشيخ علي الجراح بمشاركة سفراء دول التحالف التي ساهمت بتحرير الكويت.

وشملت الاستعدادات تحديد أماكن مشاركة السفارات في المعرض الذي يرافق المهرجان وتشارك فيه ٢١ دولة وينطلق بعد رفع العلم عند الثالثة والنصف إيذانا ببدء الفعاليات التي تستمر على مدى ٣ ايام ويشارك فيها ١٤ دولة خصص لها وقت محدد لتقديم العروض الفلوكلورية على المسرح المجهز لذلك.

وقد خصص اليوم الاول من المهرجان لكل من اميركا وفرنسا وكندا وتركيا والأمم المتحدة بينما اليوم الثاني ستقدم دول السنغال وأفغانستان والفلبين عروضها، كما خصص اليوم الثالث لكل من مصر وباكستان، على ان يتخلل هذه العروض فقرات كويتية ومسابقات وجوائز قيمة للحضور ويسبق كل عرض فيلم فيديو يظهر مساهمات الدولة في عملية تحرير البلاد.

وتخللت الاستعدادات ايضا وضع المجسمات التي ترمز الى الآليات العسكرية المستخدمة في حرب التحرير والتي تهدف الى اطلاع الجيل الشاب على تلك الحقبة من الزمن.

وقال مدير ادارة التخليد والمشرف العام للمهرجان صلاح العوفان في تصريح صحافي: ان المنظمين للمهرجان اخذوا الاستعدادات الكاملة لانطلاق المهرجان الذي سيستمر الي 28 الجاري والذي سيشمل العديد من الفعاليات والأنشطة والمسابقات موزعة على أيام المهرجان، مشيرا الى ان الفعاليات ولاول مرة سيشارك فيها وفود وممثلون لدول التحالف التي شاركت في تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم.

واوضح العوفان ان المهرجان يدعو المواطنين والمقيمين للمشاركة في الفعاليات والتمتع بالفقرات المميزة التي ستكون في حديقة الشهيد ورؤية الآليات العسكرية التي تم صنعها كأنها حقيقية لتمكين الاجيال الجديدة من ان تعيش الواقع وتربي في نفوسهم روح المواطنة والولاء وحب الوطن والدفاع عنه بالغالي والنفيس.