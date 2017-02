الأنصاري: البرنامج يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم «التعلم المؤسسي» في مؤسسات العمل

تعزيز قوة العمل من المواطنين وصقل معارفهم ومهاراتهم وإتاحة الفرص المواتية للنمو المهني

المطر: «زين» تهتم بالملتقيات المهنية التي تخص إعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية المواطنة

الفضالة: المنتدى نقلة نوعية بالتعاون مع القطاع الخاص

عبدالهادي العجمي

أعلن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي عن تنظيم المؤتمر العام لبرنامج إعادة الهيكلة بالتعاون مع منتدى التطوير الوظيفي الخليجي CADEF والذي ينعقد تحت شعار التعلم المؤسسي، حيث سيتم الإعلان عن جائزة التميز التدريبي لعام 2016 التي يمنحها البرنامج للجهات والمؤسسات العاملة بالقطاع الخاص وتتضمن خمس فئات.

وأضاف ان هذه الفعاليات ستقام تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 الجاري في قاعة الشيخة سلوى بفندق المارينا.

وأكد المجدلي ان البرنامج ينطلق من رؤية واضحة تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص الموظف الأكبر للعمالة الوطنية من خلال إخراج جيل من الشباب المبدع وتطوير قدراتهم وصقل مواهبهم وهو ما يتم العمل من أجله في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، لافتا الى ان برنامج إعادة الهيكلة يسعى من خلال منظومة عمل متكاملة إلى تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بغرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي وتشجيعهم للعمل بمؤسسات القطاع الخاص وفي هذا الاتجاه فقد نفذ البرنامج مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية في هذه المؤسسات وضمان استمراريتهم وتطوير أدائهم الوظيفي بما يحقق أهداف هذه المؤسسات.

وقال المجدلي إن دعم الحكومة للعمالة الوطنية من العاملين في القطاع الخاص مستمر لأبناء الكويت المستحقين ولمن تنطبق عليهم شروط الصرف، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد من أصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية، كاشفا عن أن البرنامج صرف لهم 500 مليون دينار عن العام الماضي.

مواكبة توجهات الدولة

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة تنمية القوى العاملة ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة إيمان الأنصاري أن المؤتمر العام للبرنامج والذي يحمل شعار التعلم المؤسسي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التعلم المؤسسي في مؤسسات العمل، وتسليط الضوء على مفاهيمه وممارساته، وكيفية الارتقاء بالثقافة الداخلية للمؤسسات لتغدو مؤسسات متعلمة وفق أفضل وأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال، وذلك بهدف الاحتفاظ بقوة العمل المواطنة وصقل معارفهم ومهاراتهم وإتاحة الفرص المواتية للنمو المهني.

وأشارت إلى ان المؤتمر يواكب توجهات الدولة بالتحول نحو الحكومة الذكية والحكومة المتعلمة، وتطبيق مفهوم الاستدامة والتنمية في مختلف الممارسات والخدمات الحكومية، وهو ما ينعكس جليا من خلال المحاور التي سيناقشها المؤتمر والتي تتمحور حول نشر مفاهيم التعلم المؤسسي في مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة، والي تهدف إلى تحفيز الموظفين على مواصلة التعلم والتحصيل المعرفي، بما يسهم في الارتقاء بوعيهم حول أهمية أدوارهم وواجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وأشارت إلى أن ابرز محاور المؤتمر والذي يقام على مدى يومين هي:

٭ الحكومة الذكية والحكومة المتعلمة.

٭ دور التكنولوجيا في التعلم المؤسسي.

٭ أفضل الممارسات وقصص النجاح في مجال التعلم المؤسسي.

٭ التعلم من أجل مستقبل مستدام.

٭ الإبداع وإدارة المعرفة.

٭ التعلم من خلال تطبيق المواصفات والمعايير.

بدوره، أكد الأمين العام لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي د.فهد الفضالة ان هذا المؤتمر يعد نقلة نوعية بالتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص وبرنامج إعادة الهيكلة وهو ما يعزز الأهداف المشتركة لها وتأتي هذه الفعاليات العلمية لتنصب في صالح مؤسساتنا الوطنية بالقطاعين العام والخاص.

وأشار إلى انه يصاحب جلسات المؤتمر ورش عمل تطبيقية يقدمها نخبة من الخبراء والمختصين في مجال إدارة وتنمية الموارد البشرية والتطوير الوظيفي والتدريب، حيث تقدم هذه الورش بشكل متواز في اليوم الثالث للمؤتمر خلال الفترة الصباحية ‏‎9:00‎‏ - ‏‎2:00‎‏، يسجل المشارك بالمؤتمر في إحداها، ويحصل خلالها على شهادة معتمدة باجتيازه لبرنامج الورشة‏، حيث تم إعداد خمس ورش وهي:

1 ـ تأهيل القيادات في القطاع الخاص.

‏2 ـ Strategic Thinking: Building the Foundation of Organizational Learning for Today and Tomorrow

‏3 ـ Structured Mentoring Programs are the key to Organizational Learning

4 ـ تجربة نظام PROFILE XT

5 ـ أفضل الممارسات والتطبيقات في التعلم المؤسسي.

ومن جانبه، أفاد ممثل الجهة الراعية للمؤتمر والشريك الاستراتيجي (شركة زين) حمد المطر مدير العلاقات الداخلية والخارجية ان شركة زين تهتم بالملتقيات المهنية التي تخص إعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية المواطنة ويمثل مؤتمر التعلم المؤسسي والذي ترعاه الشركة احد اهم الملتقيات المهنية بهذا الجانب، ويسعدنا التعاون مع برنامج إعادة الهيكلة في هذه الفعالية المشتركة.