باسمة الدهيم

تحت رعاية وحضور محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود تنطلق صباح اليوم فعاليات معرض الاستقلال 56 على ارض المعارض الدولية بمشرف في الصالة رقم 6، وسط حضور حشد رسمي من كبار الشخصيات والقيادات وكبار الضباط والمدعوين من رجالات الدولة وأعضاء السلك الديبلوماسي المعتمدين في الكويت وبحضور العديد من وسائل الإعلام المحلية والدولية وممثليها، وتستمر فعالياته حتى 13 الجاري.

وفي هذا الصدد، قالت باسمة يوسف الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات بشركة معرض الكويت الدولي: ان هذا المعرض يعد من المعارض الوطنية الناجحة التي تشهدها الكويت والتي جاءت هذا العام لتتوج بمرور اكثر من مناسبة عزيزة على قلوب الكويتيين ضمن احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية الاستقلال والتحرير، والتي تتزامن مع الذكرى السنوية الحادية عشرة لتولي قائد العمل الانساني صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مسند الامارة وتولي مقاليد الحكم في بلدنا المعطاء، ولتتوج هذا العام باختيار الكويت «عاصمة للشباب العربي 2017».

وتوقعت الدهيم ان يشهد معرض الاستقلال 56 هذا العام نجاحا وصدى ايجابيا واسعا، حيث تشارك فيه مجموعة من الهيئات الوطنية ومؤسسات القطاع الحكومي لتستعرض مراحل أنشطتها وفعالياتها المختلفة ومساهماتها في صنع وتطور تاريخ الكويت الحضاري، في أجواء وطنية مشجعة وبحضور حشد جماهيري من المواطنين والمقيمين من مختلف الأعمار.

وأشارت الى ان معرض الاستقلال 56 يحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة، ويستقطب شرائح عديدة من الزوار من مواطنين ومقيمين، حيث يشتمل على مشاركات وفعاليات مختلفة تضم 22 مشاركا من عدة جهات تمثل القطاع الحكومي لاستعراض خدماتها وإنجازاتها ومراحل تطورها في خدمة الوطن والمواطن والمقيمين على ارض الكويت الحبيبة.

وأوضحت ان 11 جهة حكومية بادرت الى تأكيد رعايتها ومشاركتها في هذا المعرض احتفالا بأعياد الكويت الوطنية التي تشهدها البلاد بهذه المناسبة الغالية، حيث اعلنت وزارة الخارجية ومكتب الإنماء الاجتماعي رعايتهما البلاتينية للمعرض، في حين اعلن الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والهيئة العامة للرياضة رعايتهما الماسية، بينما حظيت بالرعاية الذهبية وزارة الإعلام، وكانت الرعاية الفضية من نصيب كل من بيت الزكاة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، والرئاسة العامة للحرس الوطني، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الدولة لشؤون الشباب.

وأشارت الدهيم إلى انه لا يفوتنا التذكير بأن إقامة مثل هذه المناسبات الوطنية والتي ترمي إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لكويتنا الحبيبة إنما تمثل تجسيدا للتلاحم الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي وما تحمل من معان وطنية عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة تحت ظل رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وشددت على أن فعاليات هذا المعرض سيواكبها حملة إعلامية وإعلانية شاملة تشمل كافة وسائل الإعلام المحلية والإقليمية إضافة إلى قنوات فضائية عربية وعالمية، مشيرة إلى أن هذه المناسبة الوطنية ستحظى بالتغطية في جميع وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وفيسبوك وتويتر، وإنستغرام وغيرها، مشيرة إلى ان فعاليات معرض هذا العام تشتمل على العديد من البرامج والفقرات الترفيهية ومسابقات للكبار وللأطفال، إضافة إلى فرق غنائية شعبية ورقصات العرضة الشعبية، وعروض الكلاب البوليسية إدارة الأثر، وغيرها الكثير من الأنشطة من قبل الهيئات الوطنية والوزارات الحكومية.

العرفج: نهدف إلى التعريف بخدمات «الشباب»

ناصر العرفج

أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الدولة لشؤون الشباب ناصر العرفج مشاركة الوزارة في معرض الاستقلال الـ 56.

وقال العرفج في تصريح صحافي إن الهدف من مشاركة الوزارة هو استقطاب الشباب من جميع الفئات العمرية وتعريف المجتمع الكويتي بأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في احتضان الشباب ومبادراتهم بما يتيح لهم التقدم بمشاريعهم التي تلبي طموحاتهم وتسهم في بناء الكويت، وكذلك إبراز دور الشباب من خلال المساحات الإعلامية وتعزيز مشاركاتهم القيادية على المستوى الاجتماعي.

وأضاف أن المعرض يعد من أكبر المعارض الوطنية التي تشهدها الكويت ويحفل بأنشطة وطنية وترفيهية مهمة عديدة، ويستقطب شرائح عديدة من الزوار، مشيرا إلى أن الجهات المشاركة فيه من القطاعين الحكومي والخاص وهذا ما نسعى اليه.

وأشار العرفج إلى تزامن المعرض مع الاحتفال بالأعياد الوطنية الغالية ما يعزز المواطنة وغرس القيم الوطنية، داعيا جميع الشباب الى الحضور والمشاركة في فعاليات المعرض والمساهمة في احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

«الشؤون» راعٍ رسمي للمعرض

د.مطر المطيري

أشاد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.مطر المطيري باستعدادات الكويت للاحتفال بالعيد الوطني لهذا العام.

وأوضح أن اختيار شعار الاحتفال هذا العام «شبابها أملها» يجسد إيمان ورؤية وأمل القياديين والمسؤولين في الدولة بالشباب ودورهم الفاعل والحيوي في تنمية المجتمع.

وذكر أن مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في معرض الاستقلال سنويا تعبر عن فرحة موظفي الوزارة على كل مستوياتهم الوظيفية ومنتسبيها، حيث تشارك جميع قطاعات الوزارة المعنية كذلك الفئات المستفيدة من خدماتها مثل «المسنين والاسر المتعففة وغيرهم» في هذه الاحتفالية.

وأشار الى ان الوزارة ستقوم هذا العام باشراك جمعيات النفع العام الاهلية والخيرية في احتفالات العيد الوطني حيث تم حجز 12 جناحا لهم للمشاركة كدعم من الوزارة.

..و«الإنماء الاجتماعي» راعياً بلاتينياً

أعلن مكتب الإنماء الاجتماعي عن مشاركته رسميا كراع بلاتيني لمعرض الاستقلال 56، حيث تأتي مشاركة مكتب الإنماء الاجتماعي بهذا المعرض من منطلق حرص مكتب الإنماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء على تعزيز القيم الوطنية ومبادئ الولاء والانتماء لكويتنا الحبيبة تجسيدا للتلاحم الوطني بين فئات المجتمع الكويتي وما تحمله من معان عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة.

وجدير بالذكر أن مكتب الإنماء الاجتماعي أنشئ في أبريل عام 1992 م، بمبادرة من سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ جابر الأحمد، طيب الله ثراه، من أجل التصدي لآثار العدوان والاحتلال العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990م، والعمل على إعادة تأهيل الذات الكويتية وخلاصها من شوائب المعاناة النفسية والاجتماعية والتربوية لتعود آمنة مطمئنة ولتكون عنصرا فاعلا في المجتمع.

أبا الخيل: تواجدنا نابع من حبنا لوطننا

صلاح أبا الخيل

كعادتها وحرصا منها على تعزيز قيم الولاء والانتماء وممارسة دورها الوطني، تشارك إدارة الإعلام الديني في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ولجنة الدعوة الإلكترونية التابعة للجنة التعريف بالإسلام في معرض الاستقلال السادس والخمسين.

وبهذه المناسبة أكد صلاح أبا الخيل مدير إدارة الإعلام الديني في بيان صحافي أن ذلك يتماشى مع العرس الوطني الذي تشهده البلاد، ويتوافق في ذات الوقت مع استراتيجية الأوقاف الرامية إلى التواجد الفاعل والتعاون مع كل مؤسسات الدولة بما من شأنه أن يساهم في رفعة كويتنا الغالي.

وبين أبا الخيل أن الإدارة لا تدخر وسعا في تقديم كل ما من شأنه النهوض بالوطن، مشيرا إلى أنها تشارك بشكل دائم في جميع المعارض التي تقام على أرض الكويت.

نزال: إبراز دور «الحرس» في الدفاع عن البلاد

أكد مدير مديرية التوجيه المعنوي بالحرس الوطني العقيد الركن عبدالله نزال مشاركة الحرس الوطني في فعاليات معرض الاستقلال السادس والخمسين، موضحا أن المشاركة تأتي في اطار مشاركاته في احتفالات الكويت بالأعياد الوطنية والتي تنطلق هذا العام بمناسبة مرور 56 عاما على الاستقلال، و26 عاما على التحرير، و11 عاما على تولي صاحب السمو الأمير مقاليد الحكم في البلاد، بمؤازرة أخيه سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، لافتا الى ان مشاركاتنا في المعرض تمتد لتشمل فعاليات عدة بدأناها في المعارض السابقة، ومن بينها استعراض أبرز الابتكارات والاختراعات التي أنجزها منتسبو الحرس الوطني، اضافة الى توزيع الإصدارات المختلفة والهدايا التذكارية على الجمهور وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الحرس الوطني.

وقال نزال إن الهدف من مشاركتنا في هذا المعرض ابراز دور الحرس الوطني في الأمن والدفاع عن الكويت الحبيبة الى جانب إخواننا في الجيش والشرطة.

«التأمينات الاجتماعية» تشارك في الفعاليات

قالت مديرة إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاطمة الناصر إن المؤسسة حريصة على التواجد في كل المناسبات لتوطيد علاقتها بالجمهور، حيث ان هذه المناسبة الوطنية تهدف إلى تعزيز روح الولاء والانتماء لكويتنا الحبيبة وتمثل تجسيدا للتلاحم الوطني بين جميع شرائح وفئات المجتمع الكويتي وما تحمله من معان عميقة تتجدد فيها عهود الوفاء والتآلف والعزيمة على استكمال مسيرة النهضة الشاملة.

كما أكدت الناصر ضرورة استغلال هذه المناسبات العزيزة بالعمل الجاد والمخلص لما يعود بالنفع على وطننا الغالي، مشيرة الى أن مشاركة المؤسسة في هذه الاحتفالية الكبيرة تسهم في تعريف الجمهور بما تقدمه من خدمات للمواطنين.