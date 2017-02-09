ينظم مركز Youlead Q8 بالتعاون مع برنامج رحلة التغيير محاضرة بعنوان «كيف تحبين ذاتك» تقدمها رائدة الاعمال الاجتماعية الحائزة على جائزة الشيخ محمد بن راشد لأفضل سيدة اعمال اماراتية عام 2013، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس في فندق كويت ريجنسي - قاعة سهام.



وتقدم هذه المحاضرة لأول مرة للأم والبنت لتبني من خلالها جسور المحبة والتواصل بينهما وتساعد على فهم الذات للعيش في جو إيجابي ومعطاء.



وتجدر الإشارة الى أن مجموعة Youlead Q8 تعنى بتنمية القدرات والمهارات القيادية لدى الشباب وقد قامت منذ تأسيسها عام 2015 بتدريب أكثر من 350 شابا وشابة.



وفي هذا السياق قالت موضي الصباح - أحد مؤسسي Youlead Q8: انه لمن دواعي سرورنا أن نستضيف رائدة الاعمال الاجتماعية وصاحبة برنامج رحلة التغيير هالة كاظم في إحدى أهم محاضرات Youleadq8 لهذا الموسم، حيث يعتبر هذا التعاون الأول بين YOULEADQ8 وبرنامج رحلة التغيير والذي صمم خصيصا ليتوافق مع طموحاتنا لبناء جيل إيجابي ومستقر نفسيا وذهنيا وقادر على الابتكار والنجاح.



وأضافت: لا يفوتني في هذا الصدد أن أتقدم بالشكر الجزيل لجميع الرعاة الذين شاركوا معنا في هذا النشاط وهم البنك الدولي، مجموعة علي الغانم وأولاده للسيارات وشركة حديد الكويت، موجهة الدعوة لجميع النساء والشابات للمشاركة في هذه المحاضرة لما لها من فائدة عظيمة لهن.