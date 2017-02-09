فرج ناصر

أعلنت وزارة الأشغال العامة إغلاق «جسر الغزالي» بنهايته الواقعة عند تقاطعه مع طريق الجهراء «بشكل مؤقت» صباح يوم غد الجمعة، وذلك لاستكمال اعمال تطويره ضمن أعمال عقد مشروع تطوير طريق الجهراء.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي انه ستتم توسعة طريق «جسر الغزالي» لربطه بجسر «الشيخ جابر الأحمد» وتنفيذ «رامبات جديدة» بين «الغزالي» والطريق السطحي وجسري جمال عبد الناصر والجهراء.

وأوضحت انه سيتم تحويل المرور المتجه الى «ميناء الشويخ» من أعلى «جسر الغزالي» وصولا الى طريق الغزالي الجديد اسفل الجسر ثم التحويلة المرورية باتجاه ميناء الشويخ مرورا بالاشارة الواقعة عند تقاطع طريق الجهراء.

وأضافت انه سيتم تحويل حركة المرور للقادم من «ميناء الشويخ» بعد تقاطع طريق «جمال عبد الناصر» الى التحويلة المرورية بطريق الغزالي اسفل الجسر بالاتجاه الى منطقة «الشويخ الصناعية» مرورا بالاشارة المرورية الواقعة عند تقاطع طريق الجهراء صعودا لأعلى جسر الغزالي بعد تقاطع شارع عبدالعزيز فهد المساعيد باتجاه طريق الدائري الرابع. وأفادت بأنه سيتم منع مرور الشاحنات في الفترة من الساعة 6 صباحا إلى 4 عصرا خلال فترة اغلاق الجسر في حين «يمكن للشاحنات المغادرة للميناء خلال ساعات المنع والانتظار بساحة انتظار الشاحنات الواقعة بين المنطقة الحرة ومواقف جامعة الكويت التي تم اعدادها لهذا الغرض».

من جانبه قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال م. أحمد الحصان في تصريح صحافي ان الاغلاق المؤقت لجسر الغزالى يعد «بداية مرحلة تطوير جسر الغزالي الجديد» الذي يعد المرحلة النهائية في مشروع تطوير طريق الجهراء بعد افتتاح جسر الجهراء الرئيس بالاتجاهين الذي حقق انسيابية كبيرة في حركة المرور في تلك المنطقة. وأضاف الحصان ان استكمال جسر الغزالي الجاري تنفيذه ضمن هذه المرحلة المتوقع الانتهاء منه وافتتاحه مع جسر الشيخ جابر الأحمد في نوفمبر 2018 سيحقق جميع الأهداف المرورية المرجوة من المشروع. من جانبه قال مهندس مشروع تطوير طريق الجهراء م. ياسر بودستور في تصريح مماثل انه تم العمل بشكل وثيق مع وزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستيفاء شروط السلامة المرورية لإغلاق جسر الغزالي وافتتاح التحويلة المرورية الجديدة خلال فترة انخفاض حركة المرور يوم الجمعة حرصا على إتمام الأعمال بأقل نسبة ازعاج ممكنة لمستخدمي الطريق. يذكر ان مشروع تطوير طريق الجهراء يعد أحد أضخم مشاريع الطرق متعددة الأدوار في العالم وأحد أهم وأضخم المشاريع ضمن خطة تطوير البنى التحتية في الكويت.