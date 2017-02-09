موسى أبوطفرة - فرج ناصر

رغم شدة البرودة التي عاشها أهل الكويت والمقيمون بها هذا الشتاء الا ان ندرة الأمطار حالت دون تواجد الفقع الكويتي في موسمه المعتاد.

وقد أوضح احد تجار الفقع ان شح الأمطار هذا العام اوقفت تداول الفقع المحلي وهو الذي يتم استيراده من المملكة العربية السعودية والذي يعد النوع المفضل والمطلوب لدى المستهلك الكويتي تحديدا، مبينا ان الأسواق تعرض حاليا الفقع المغربي والجزائري والذي يتم شحنة بالطائرة، وتستغرق فترة وصوله للكويت من 3 الى خمسة ايام وهي مدة لا تؤثر على نوعية الفقع وتبقيه طازجا وذا رائحة ندية من أجل ضمان بيعه وتناوله.

وقال التاجر ان الكويتيين يعشقون الفقع وان سوقه وان كان متذبذبا في فترات، الا انه يجد القبول والرواج في كافة المناطق بالكويت وهو الامر الذي يبقي على ارتفاع سعره حيث يصل سعر الكيلو الى 8 دنانير ويزيد قليلا كلما كان طازجا.

وحول أجود الأنواع قال التاجر ان انواعه متعددة وفوائده الغذائية كثيرة جدا، فهو دواء لعدد من الأمراض وهذا هو سر الاقبال عليه باستمرار، مبينا أن جميع انواع الفقع تمنح ذات الفائدة الغذائية المطلوبة، وقديما قيل ان الفقع نبات الرعد حيث ان قدومه يكون بعد مقدم الرعد والأمطار ومتى مازادت فترات مواسم الأمطار فان الفقع يظهر في كل مكان.

وتمنى التاجر ان تكون إجراءات استيراد الفقع اكثر سهولة وتقديم الخدمات السريعة لانهاء تلك الاجراءات الخاصة بشحنه لكون وقت الفقع فقط في فصل الشتاء والربيع وذلك لتوفير فاكهة الصحراء لمحبيها بأسرع وقت وهذا بالطبع يقلل من سعره ويجعله في متناول الجميع.

وفي سوق خراج الفقع في منطقة الراي، حيث التقت «الانباء» أحد أصحاب البسطات وهو يونس البنغالي الذي قال ان الفقع المتوافر حاليا بالسوق هو الفقع الجزائري والمغربي، حيث يبلغ كيلو الفقع الجزائري ذات الحبة الكبيرة 12 دينارا، فيما تبلغ الحبة الوسطى 8 دنانير، والمغربي الكيلو 12 دينارا.

أما ابوحسين فقال ان كيلو الفقع المغربي يتراوح بين 6 و10 دنانير سواء الحبة الكبيرة او المتوسطة، فيما يبلغ سعر كيلو الفقع الجزائري بين 10 و12 دينارا.

وأضاف ان سوق الفقع شهد غياب الفقع الكويتي والعراقي والسعودي، مؤكدا أن اليومين المقبلين سيشهدان توافر الفقع الإيراني وذلك لدخوله إلى البلاد. وقال إن سوق حراج الفقع يشهد إقبالا منقطع النظير من كل الجنسيات.