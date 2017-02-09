استعرض رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان الامير زيد بن رعد الأبعاد التاريخية والامنية لقضية المقيمين بصورة غير قانونية والخطوات التي قامت بها الدولة لمعالجتها.

وأكد الفضالة خلال استقباله للامير زيد بن رعد ان الكويت تضمن لجميع افراد هذه الفئة حقوق التعليم والعلاج بالمجان.

وأوضح ان تقديم هذه التسهيلات والمزايا ينبع من طبيعة المجتمع الكويتي التي جبلت على فعل الخير، واستشعارا للمكانة المتقدمة التي تتبوأها الكويت منذ تسمية الامم المتحدة لصاحب السمو الامير قائدا للعمل الانساني.

وقدم الفضالة شرحا لمختلف الجهود المبذولة لتقديم التسهيلات والمزايا الانسانية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية في الكويت.

واضاف ان «التجنيس حق سيادي مطلق للدولة»، مؤكدا ان الكويت منحت الجنسية لنحو 19 الف فرد منذ تحريرها عام 1991 ومستمرة في منحها لمن تنطبق عليهم الشروط.