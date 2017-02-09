قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع في الادارة العامة للطيران المدني م. فهد الوقيان أمس ان نسبة الإنجاز الإجمالية في أعمال مشروع مبنى الركاب المساند بمطار الكويت الدولي مبنى الركاب رقم 2 بلغت 30%.

وأوضح الوقيان في مؤتمر صحافي على هامش جولة تفقدية لأعمال المشروع انه تم انهاء نحو 80% من أعمال الحفر ونحو 50% من أعمال الخرسانة والأعمدة، تم اخذ جميع الموافقات من الوزارات المعنية قبل البدء في تنفيذ المشروع لاسيما ان مثل هذه المشاريع «الحيوية» تحتاج الى سرعة في اتخاذ القرار.

وأفاد بأن المبنى المساند ستتوافر فيه كل الخدمات المهمة للمطار من مواقف للسيارات وطرق صممت لاستيعاب نحو 4.5 إلى 5 ملايين راكب سنويا بما يسهم في حل الأزمة المرورية في مداخل المطار ومخارجه.

وذكر ان الطاقة الاستيعابية للمطار الحالي بلغت نحو 12 مليون راكب سنويا ما أدى الى زيادة الازدحام مضيفا ان الحل الأمثل الذي توصلت اليه «الطيران المدني» بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة هو إنشاء الطريق 6.5.

وأشار الى ان المبنى المساند سيستوعب نحو 4.5 ملايين راكب سنويا ما يخفف العبء عن المطار الحالي موضحا انه سيتم توفير 1800 موقف للسيارات فضلا عن توفير كل الخدمات للمسافرين مثل السوق الحرة والخدمات التجارية المتكاملة وخدمات الراحة التي يحتاج اليها المسافرون.

بدورها قالت وكيل وزارة الأشغال م.عواطف الغنيم في كلمة مماثلة ان الشركة المنفذة لمشروع المطار الجديد تعهدت بالانتهاء من أعمال المشروع قبل المددة المحدد لها وهي ست سنوات.

وأضافت الغنيم ان الوزارة ستخاطب الشركة المنفذة لأعمال المشروع لتقليص المدة الزمنية تنفيذا لتعهدهم امام سمو أمير البلاد حيث أعطى سموه توجيهات بتقديم كل التسهيلات للشركة المنفذة لهذا المشروع الذي سيخدم التنمية في الكويت.