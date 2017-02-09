كريم طارق

أعلن أمين عام رابطة الادباء الكويتيين طلال الرميضي عن تكريم الشاعر الكبير د.خليفة الوقيان بعد فوزه بجائزة القدس في افتتاح اجتماعات المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب والمقام في ضيافة اتحاد الكتاب الجزائريين في العاصمة الجزائر وذلك يوم الأحد المقبل.

وبين الرميضي أن الرابطة ستشارك في الفعاليات الثقافية المصاحبة لمؤتمر الأدباء العرب والذي يحمل عنوان «تجليات ثقافة المقاومة في الأدب العربي المعاصر» حيث سيقدم طلال الجويعد ندوة بعنوان «الثورة الجزائرية في الأدب الكويتي» مع مشاركة نخبة من الادباء العرب، موضحا أن الشعراء أمل عبدالله ومحمد البغيلي وخلف الخطيمي سيشاركون في الأمسية الثقافية التي ستنظمها سفارة الكويت بمناسبة الأعياد الوطنية للكويت، وعبر عن تقديره لسعادة السفير محمد الشبو للدور الكبير الذي يبذله في خدمة الوطن.

وكشف الرميضي عن أن الأدب الكويتي رفيع المستوى بوجود مثل هذه النخب الثقافية الكبيرة التي خدمت الثقافة العربية وحصدت الكثير من الجوائز منذ فوز قصيدة الشاعر فهد العسكر بالمسابقة الشعرية التي نظمتها الإذاعة البريطانية عام 1944م واستمر الإبداع الكويتي مستمرا ومتنوعا في مختلف الفنون والآداب، ويعتبر فوز الأديب الكبير د.الوقيان هو تكريم للجهود الثقافية الكبيرة التي يبذلها المثقفون الكويتيون نحو الدفاع عن القدس منذ عقود طويلة من الزمن، ويعتبر الوقيان من القامات الثقافية العربية التي نعتز بها كثيرا وكتب الكثير من الدراسات الادبية حول قضية القدس الشريف التي نالت الثناء والاهتمام والتقدير، منها ما وثقه في كتابه «القضية العربية في الشعر الكويتي» حيث تتبع قصائد الشعراء الكويتيين بدقته المعهودة وأسلوبه البحثي الرائع ليعطي للقارئ العربي صفحات عظيمة من تاريخ الشعر الكويتي حول الدفاع عن القضية الفلسطينية وقيامه برصد ما كتبه شعراء الكويت الأوائل من قصائد قديمة كخالد الفرج وعبدالله النوري ومحمود شوقي الأيوبي وعبدالعزيز الرشيد واحمد السقاف وعبدالله زكريا الأنصاري وغيرهم، كما صدر له في شهر مايو كتاب «فلسطين في الشعر الكويتي» الذي أشرفت عليه رابطة الأدباء الكويتيين وطبع بالتعاون مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ضمن منشورات الكويت عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2016.