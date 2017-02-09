شاركت وزارة الدولة لشؤون الشباب في منتدى الشباب السادس للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بعنوان «دور الشباب في القضاء على الفقر وتعزيز التقدم والازدهار في عالم متغير» والذي أقيم في الولايات المتحدة بمشاركة العديد من المنظمات الشبابية الدولية.

وبهذه المناسبة قالت ممثلة وزارة الدولة لشؤون الشباب سارة الفارس في بيان صحافي أن الكويت حريصة على تقديم كل السبل المتاحة للشباب الكويتي ليكون لبنة أساسية في بناء المجتمع وأداة فعالة لتطوير ذاته.

وأضافت الفارس أن الوزارة وقعت عددا من مذكرات التفاهم لتطوير العمل الشبابي مع جهات محلية وإقليمية ودولية بما في ذلك الأمم المتحدة، كما شاركت في العديد من المنتديات والمؤتمرات الشبابية، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تشجيع هذه المشاركات بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات، كما تحرص الوزارة من منطلق استراتيجيتها العمل على تنسيق الجهود الوطنية وتشجيع السياسات والمبادرات لضمان تنمية ومشاركة الشباب، مشيرة إلى أن هناك خارطة طريق للسياسات الوطنية والمستقبلية.

وقالت إن الوزارة أطلقت مشروع إعداد السياسة الوطنية للشباب وهو مشروع استراتيجي من أكبر مشاريع الوزارة والدولة ويهدف إلى تطوير سياسة الدولة تجاه الشباب وتحديد الرؤية للسنوات الخمس المقبلة في مجالات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.

وذكرت أن الكويت تحتفل هذا العام باختيار جامعة الدول العربية لها عاصمة للشباب العربي 2017، مبينة أن هذا الاختيار فرصة لتسويق الكويت سياسيا وتنمويا من خلال الأنشطة التي سيشارك بها الشباب من مختلف الدول العربية.

وأوضحت أن الوزارة مستمرة في دعم المشاريع الشبابية الكويتية غير الربحية التي من شأنها تطوير شخصية الشباب، لافتة إلى أنها في عام 2013 دعمت منذ تأسيسها أكثر من 1144 مبادرة في مختلف المجالات مثل العمل التطوعي والعلوم والتكنولوجيا والإعلام والثقافة والفنون والآداب، مشيرة إلى ان الوزارة أطلقت جائزة الكويت للتميز والإبداع وهذه الجائزة وضعت انطلاقا من اهتمامها بتشجيع الشباب الكويتي الذين تضعهم الوزارة في بؤرة الاهتمام، واحتضان كافة الإبداعات والابتكارات، واستثمار طاقات أكبر عدد من الشباب الكويتي الموهوب والمبدع في شتى المجالات بدعم من صاحب السمو الأمير.