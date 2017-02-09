قال مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم أمس ان المنظمة الدولية للهجرة أنتجت فيلما وثائقيا يبرز برامج الكويت الإنسانية.

وأوضح السفير الغنيم في تصريح لـ «كونا» ان الفيلم سوف يعرض تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اثناء زيارة مدير المنظمة السفير وليام سوينغ للكويت في 11 فبراير الجاري بحضور عدد من ممثلي المنظمات الإنسانية الدولية.

واستذكر الغنيم التكريم الذي خصت به المنظمة الدولية للهجرة صاحب السمو الأمير خلال أعمال افتتاح المجلس التنفيذي للمنظمة في نوفمبر من عام 2014 عرفانا بدور سموه في المجالات الإنسانية.

ولفت الى ان المنظمة لطالما أشادت بالدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو على هذا الصعيد عبر منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية في العديد من بقاع العالم لخدمة قضايا النازحين واللاجئين الذين يعانون شظف العيش والذين أجبرتهم الحروب والكوارث على الفرار بحياتهم.

وأثنى السفير الغنيم على العلاقة الوثيقة والاستراتيجية بين المنظمة الدولية للهجرة ودولة الكويت مؤكدا انها تخدم العمل الإنساني الدولي.

وأضاف ان العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين تتجلى في مساهمات الكويت العالمية الإنسانية ودورها في تقوية الأهداف الإنسانية التي تضطلع بها منظمة الهجرة الدولية في الكويت.