أكد محافظ محافظة مبارك الكبير الفريق أول م. أحمد الرجيب أمس أهمية دور الشباب الكويتي في تنمية بلادهم من خلال تقديم أفكارهم ومبادراتهم المتميزة في شتى المجالات وبذل الجهود التي تستهدف تطور الكويت وازدهارها.

وقال الرجيب في كلمة له في حلقة نقاشية شبابية نظمتها الهيئة العامة للشباب ضمن فعاليات «ملتقى الأربعاء» في محافظة مبارك الكبير بحضور 100 طالب وطالبة: ان دور الشباب اكتسب أهمية كبرى في مسيرة الكويت منذ نشأتها، «ما يتطلب الاهتمام بتفعيل العمل التطوعي».

وذكر ان هناك مشروعا متكاملا للتطوع، وسيتم تشكيل أكثر من فريق متخصص لمساعدة رجال الإطفاء والأمن وكبار السن في المحافظة، مضيفا ان المحافظة أنشأت إدارة خدمة المواطن لخدمة الشباب والأهالي على مدار الساعة واستقبال مقترحات الشباب ومبادراتهم.

وأوضح أن المحافظة أطلقت بالتعاون مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي برنامج «حدد مسارك» الذي يستهدف التعاون مع كل الجامعات والكليات الحكومية والخاصة لتحديد الفرص المتاحة أمام الطلاب الذين سيتخرجون قريبا لتحديد مسارهم المهني والتعليمي.

بدوره، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري في كلمة مماثلة: ان الحلقات النقاشية تستهدف الاطلاع على أفكار الشباب وتطلعاتهم، وتعد استكمالا لمسيرة الهيئة في التواصل مع الشباب.

وأضاف المطيري ان الهيئة عقدت العديد من الملتقيات في مختلف محافظات الكويت لإعداد استراتيجية الهيئة التي انطلقت من الشباب أنفسهم في اليوم العالمي للشباب.

وأكد حرص الهيئة على الاستماع إلى الشباب وملاحظاتهم وأفكارهم، ما يسهم في إعداد خطط تنفيذية تعبر عن الشباب وتجعلهم شركاء مبدعين في ريادة الكويت، لافتا إلى أن ملتقى الأربعاء هو عبارة عن تجمع شبابي ونافذة حوارية للتواصل مع الشباب بشكل مباشر.

وذكر ان الكويت اختيرت عاصمة الشباب لعام 2017 ـ 2018 نتيجة العمل المتميز التي تقوم به الدولة فيما يتعلق الشباب في ظل مشاركة وتفاعل مميز منهم، مشيرا إلى أنهم يحتاجون إلى تطبيق أفكارهم على أرض الواقع واستثمار طاقاتهم وتنميتها.