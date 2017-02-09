عادل الشنان

استكمالا للخطة الإســكانية قصيرة الأجل للســنة المــالية 2016/2017 أعــلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أن القسائم الحكومية في مشروع جنوب المطلاع الإسكاني التي تم توزيعها بلغت نسبتها (84.6%) من العدد الإجمالي وهو 11341 وحدة سكنية للسنة المالية الحالية.

وأشارت إلى أن إجمالي القسائم الحكومية التي تم توزيعها على المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية التي وردت أولويتهم التاريخية على مشروع جنوب المطلاع الإسكاني حتى اليوم قد تم توزيع 9627 قسيمة حكومية وأن ما تبقى من الدفعات سيتم الإعلان عنها وتوزيعها وفقاً لجدول التوزيعات للسنة المالية، ليكون المتبقي من القسائم الحكومية بالمشروع 1714 قسيمة .

والجدير بالذكر أن المؤسسة قد انتهت من توزيع الضواحي N6,N10,N8,N9,N11), ,N5,N12,N1وجزء من N7 ) في مشروع جنوب المطلاع للسنة المالية 2016/2017 ويجرى الآن توزيع رابع دفعة من الضاحية 4N وذلك وفقا لجدول التوزيعات للسنة المالية 2016/2017.

علماً بأن المتعهد المنفذ للعقد الأول من المشروع قد انتهى من الفترة التحضيرية وقد تفوق في نسبة الإنجاز على الجدول الزمني المحدد سلفاً ومن المتوقع أن يتم توقيع العقد الثاني للمشروع في نهاية الشهر الجاري أو الشهر المقبل ( مارس ) حسب تصريحات وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر ابل.