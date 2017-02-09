قالت وسائل اعلام فرنسية ان انفجارا وقع اليوم الخميس في محطة (فلامانفيل) النووية شمال فرنسا مشيرة الى احتمال وقوع اصابات بشرية دون التسبب بخطر التلوث النووي.

واوضحت قناة (فرانس 24) التلفزيونية نقلا عن صحيفة (سد كويست) الفرنسية اليومية انها تلقت معلومات عن وقوع انفجار في محطة (فلامانفيل) موضحة انه حتى اللحظة لم تتلق اي معلومات حول الحادث الا انه من المتوقع ان يكون هناك اصابات بشرية.



غير أن السلطات المحلية أكدت أنه حصل "خارج المنطقة النووية" نافية أن يكون هناك أي خطر تلوث.



وبدأت محطة (فلامانفيل) النووية عملها في 1986 وتنتج نحو 3ر5 في المئة من احتياجات فرنسا من الكهرباء وتوفر الطاقة النووية نحو 70 في المئة من الكهرباء في البلاد.

وقال مدير مكتب مسؤول الادارة المحلية اوليفييه مارميون لوكالة فرانس برس أن خمسة أشخاص اصيبوا "بتسمم طفيف" نووي من دون ان تسجل أي اصابات خطيرة، مشيرا إلى وقف أحد المفاعلين في المحطة النووية