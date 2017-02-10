عادل الشنان

أعلنت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلا بن ناجي عن أسماء (1401) مواطن ومواطنة تم ترشيحهم كدفعة جديدة للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين في العمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة، موضحة أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين، ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية لا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية، مشيرة إلى أن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقا لاحتياجات الجهات الطالبة.

وطالبت بن ناجي المرشحين في الدفعة الحالية بمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة (دون ضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية) وذلك اعتبارا من تاريخ 14 /2 /2017م الذي يصادف يوم الثلاثاء، مصطحبين معهم المستندات اللازمة.

بدوره، نوه مدير إدارة الاختيار راتب العريفان إلى أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال إجراءات تعيينهم، فإنه يسر إدارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم.

هذا، وكشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» عن أن انخفاض أعداد المرشحين للعمل في الجهات الحكومية في الدفعة الحالية يرجع إلى تقدير احتياج نهاية السنة المالية الحالية بناء على احتياجات وزارت الدولة ومؤسساتها المختلفة التي أبلغت الديوان بها خلال الشهر الماضي، مؤكدا أن القوانين التي رفضها مجلس الأمة أيضا بشأن سن التقاعد وأسبابه أدت إلى انخفاض أعداد المرشحين مؤخرا.

الإدارة المركزية للإحصاء

أبرار خدعان شبيب العازمي

أسماء علي عوض المطيري

أشواق صالح شرار العتيبي

العنود عواد مطلق العازمي

آمنة سمير مقطوف جابر

أمينة معجب عيسى جاركي

أنوار حبيب ابريم العازمي

حصة عجران فدغوش العجمي

حنان راشد فلاح العازمي

حنان ملحان محسن المطيري

دانة فؤاد عبدالرحمن الخراز

رشا غريب طميش الظفيري

روان سلطان نزال الشمري

شروق محمد ملابش العنزي

شهد حامد مرزوق المطيري

شيخة سعود عبدالعزيز المنيع

عبدالله ساير جويعد الصهيبي

عنود نافع عبدالرحمن المطيري

فاطمة محمد مجبل العازمي

معالي مرزوق زايد العازمي

منار عراك ادخيل العنتري

منيرة دغش فلاح الحجرف

هاجر متعب مبارك الراجحي

ياسمين ناصر محمد الجويسري

الإدارة العامة للإطفاء

نواف سليمان يعقوب الجويهل

الإدارة العامة للجمارك

عبدالله محمد علي العازمي

الإدارة العامة للطيران المدني

أبرار متعب جهز المطيري

حسن حسين عبد الصمد الاربش

حياة فهد ثامر العازمي

خديجة بدر غلوم عبدالله حسن

دلال محمد شلوان الشلوان

سارة علي عويض المطيري

سارة فالح محمد العجمي

غدير ثامر الهاده الرشيدي

فاطمة طلق محمد العازمي

فاطمة عبدالله فلاح السحيب

منيرة عبد الهادي مهنا العازمي

مي متعب فلاح العازمي

نجلاء سويد هورى الطريبيل

الأمانة العامة للأوقاف

زهراء هاني سيد علي سيد جابر

غادة نهار عبدالله العجمي

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

أحمد محمد عيسى الغزالي

ألطاف دخيل ثنيان السليماني

أوراد سليمان علي زويد

بدرية حسين علي الكندري

حنين شبيب خالد العجمي

دانة محمد حمد الهاجري

دلال صالح سعد البخيت الديحاني

زهرة حبيب طربوش مطرود

زينب درويش علم صادق

سارة اسماعيل إبراهيم التميمي

سارة وديد مهدي القحطاني

سلمى شايع عواد العازمي

سهام مبارك براك العازمي

سيهام مسلط لافي المطيري

عليا راشد عايض عوض

عهود شريد براك هادي

غدير معدي هجاج العازمي

فاطمة سالم سيف الحجيلان

فاطمة فالح سعيد العازمي

فاطمة محمد إبراهيم ملا حسين

كنوز عقاب جفران المطيري

منى حسن ناصر الصايغ

مها عبيد محمد المطيري

نورة عبدالله مدوس الدوسري

نوف سالم عبدالهادي الحشار

نوير مفلح مدغم العازمي

هدى أحمد علي العنزي

المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

أسماء علي خالد الوصيص

أفراح أحمد ناشي العازمي

أفراح عايد مطلق العازمي

ألطاف مجبل هادي العازمي

أنوار سعيد طلق العازمي

حنان عواد خمخيم العازمي

دانة فيصل أحمد عيادة

سارة بدر ناصر العدواني

سارة سالم مرزوق العازمي

سارة مطلق مناحي الفزير

شروق متعب صلبي المطيري

شهد سعيد بتال السبيعي

شوق صالح محمد العجمي

شوق فالح عامر الهاجري

عائشة صالح علي الكهيدان

عائشة طلق فرحان العازمي

عفاف لافي متروك العازمي

فاطمة عبدالرحمن اسعد خريبط

فاطمة محمد لافي المطيري

مريم جابر أحمد اشرف

منال خالد ذياب العازمي

مها ظاهر حضيرم العازمي

ناهد محمد علي الكندري

نورة حمود حسن المطيري

نورة محمد راشد المري

نورة محمد عيسى العميري

الهيئة العامة لشؤون القصر

أبرار عبدالله سعود ضويعن

اشواق صالح حمود العازمي

البندري عبدالله جعيثن العبدالله

بشاير صويلح صالح العتيبي

جميلة هادي سعد العازمي

حصة نواف عطاء الشمري

خلود مليح عبدالرحمن العازمي

ريم كامل هطيل العنزي

ريم محماس خاتم العازمي

سارة سالم فارس الحطاب

سارة عوض فهد العازمي

سارة فهد مهنا الخالدي

سارة نياف بداى المطيري

سعد عادل سعد الرشيدي

سلمى عبود ردعان العازمي

طلال عبدالله يعقوب الفودرى

فارس خالد ساير الظفيري

مريم عبدالله منصور بذال الرشيدي

نجود عبدالله مسعر الشمري

وضحة عادل خالد الياقوت

الهيئة العامة لشؤون ذوى الإعاقة

أبرار درويش حجي إبراهيم عبدالله الحمادي

الجازي سعود بجاد العتيبي

أماني محيسن بخيت الميموني

أميرة فيصل خلف العنزي

إيمان خضير محمد

إيمان فلاح قبلان العازمي

بدر محمد حجرف العتيبي

بشار محمد علي شمس

تحرير فرحان حاكم فراج

حصة أحمد يوسف المنصور

حصة عبد المحسن ناصر المصيليت

دلال نافل بدر المطيري

رثعاء ذيب مترك القحطاني

سارة فهاد حسين العجمي

سارة محمد عايض العجمي

سارة ناصر عبيد الرشيدي

سعدة محمد عيد الظفيري

سعدون عبد الهادي سعدون العتيبي

سلوى شعيفان صقر العتيبي

سمية ضيف الله سعود الماجدي

شرعاء ذعار عبدالله السبيعي

شيخة سامي عبدالرزاق الزيد

شيمه سعد فهد الهاجري

صافية عبدالله مبارك العجمي

عائشة عايد رهق سعد

عالية مبارك عبدالله الرشيدي

عبير محمود دله

عيسى عباس بن علي جاسم

فوزية رفاعي سند العازمي

ليلى مبارك فالح البذالي

مشاعل حسين نايف العنزي

نورا راشد كميخ المطيري

نورة محمد عقلى الهاملى

نوف فهد سعران المطيري

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

خالد سهو مطلق الخالدي

سامية فهيد مبارك العازمي

نفله مبارك علي اعويش

يوسف فؤاد مهنا المهنا

الهيئة العامة للرياضة

محمد فرحان سعد العازمي

الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية

سعد سعدون سعد العازمي

صالح مهدي محمد البلوشي

عبدالرحمن جابر صالح القطان

علي بدر نادر الخضري

الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما

حوراء محمد سلمان العريعر

ريم جفين جهز المطيري

سلوى خالد مطلق الجدعى

صالح علي الصالح الفداغي

فواز خالد منير المطيري

محمد جاسم محمد العصفور

محمد حامد محمد الشمري

مساعد محمد حاجي القبندي

الهيئة العامة للقوى العاملة

أماني مبارك مرضى العازمي

إيمان فهيد عواض الرشيدي

بشاير فواز عمر المطيري

تهاني عويد نهار المطيري

حسن أحمد حسن المزدي

حسنة حمدان حسين غزاي

حصة مساعد هليل الحربي

خالد نايف سلمان العجمي

دانة محمد بندر الديحاني

سامية مطر رحيم المطيري

طلال عبدالله صنهات الحربي

فجر فهد فرحان ونيان العازمي

في فلاح راشد المطيري

منار حمد ناصر العتيبي

منال محمود حسن العنزي

موضي محمد حمود العدواني

مي سعدون عوض الهاجري

مي صنت شمروخ العتيبي

نورة وبران شبيب المعتقه

هدى بركة محمد البخيت

وضحة شالح سويد حمد

الهيئة العامه للغذاء والتغذية

دانة شافي عبدالله العجمي

روان علي أحمد خشاوي

منيرة دغش منوخ بجاد

وضحاء معدي فهد القحطاني

إدارة الفتوى والتشريع

خلود صلف مزيد المطيري

ديما جابر حنيف جابر

ريم أحمد محمد العدواني

نوف راشد عقيل خليفة

بلدية الكويت

ألطاف خالد أحمد الكندري

أنوار فهد محمد العجمي

جنان سالم حميد عبد علي

حنان اياد اسحق محمود

دلال حامد حسن الحداد

روان فيصل أحمد الكندري

زينب عادل عبد الرسول الامير

سارة وليد إبراهيم السليم

شهد عبدالله خلف العنزي

شهد عدنان عيسى القطان

شوق حسين خليفة مراد

شيماء خالد سالم السبيعي

طلال فوزي عبدالعزيز الخميس

عبدالرحمن سيف فالح العازمي

عبدالله خالد علي ابا الخيل

مشاعل شايع مسير الشمري

نادية محمد عبدالله العازمي

نوف جاسم محمد محمود

وزارة الإعلام

أبرار صالح زيد العبيد

أحمد جاسم محمد الحديبي

أحمد جلوي غنام العازمي

أحمد مشعل هادي المطيري

استبرق توفيق خلف الحوطي

أسماء صلاح خليفة الدرباس

أسماء فالح الدباغ العازمي

أماني أحمد باقر مراد

أماني يوسف برجس البرجس

امل سعود سعد العازمي

آمنة فضي ظاهر الرشيدي

أميرة محمد نصار بطي

أميرة هادي فلاح الحجرف

انتصار هادي ظاهر العنزي

أنفال مطلق الحميدي المطيري

أنوار عجيل مانع الظفيري

إيمان سالم صغير وطيان

إيمان فهيد عواض المطيري

بدر سامي محمد الحشاش

بدر ناصر أحمد التميمي

بدرية قبلان مهنا العتيبي

بدور صالح علي العتيبي

بدور عبدالوهاب عبدالله الناصر

بسمة نوري جمعة السالم

بشاير بدر جديع الهيم العازمي

بشاير بشير ضيدان الشمري

بشاير جاسم محمد الشمري

بشاير مبارك راشد الزنيف

بشاير مطر علي العازمي

جميلة مطلق نقيع الخصيلى

جنان حبيب أحمد علي

جواهر نزال حبيب الشمري

حبيب محمد حبيب التركي

حسن عبد النبي حسن المتروك

حصة عبدالله راشد الطرموم

حمود فهاد بداح المطيري

خديجة عبدالله صالح التقى

خلود فوزي أحمد الرشيد

خيرية علي عناد العنزي

دانة حمد أحمد الكندري

دانة خلف إبراهيم خلف

دلال جابر علي الفهد

دلال حامد عبدالله الحمادي

دلال خالد غازي العلي

دلال فاضل عبدالله يوسف

راشد أحمد راشد القراوي

رؤى محمد مهدي العجمي

رجوى مفلح اوتيد الصليلي

ريم فهد شباب العتيبي

ريم وليد حسونى الشمري

زهراء طالب محمد السلمان

زينب حسين طالب غلوم

زينب فهد عبدالله إبراهيم

زينب محمد علي المسلم

سارة طارق عبدالله المطر

سارة علي جمعان الدوسري

سارة عيسى عبدالله بلوشي

سارة محمد فهد العتيبي

سارة مطلق عوض الصعنونى

سعاد محمد صنيهيت المطيري

سعد محمد حديد الشمري

سعد محمد عايض الرشيدي

سهام عبد الرزاق محمد الفهد

شافي سلمان محمد الرفيدي العجمي

شروق زيد خليف العنزي

شريفة عبدالرحمن محمد شمس الدين

شهد عبدالله مطر المطيري

شهد مطلق محمد الجبري

شهد وليد مبارك عبيد

شوق عبدالعزيز يوسف المذن

صالح حميدان جابر المري

ضحي سعد راشد الرشيدي

طلال بدر جهار المشاري المطيري

طلال طارق سهيل العنزي

عائشة عواد مضحى الفضلي

عامر مبارك عامر العازمي

عبدالله أحمد معلث الرشيدي

عبدالله جمال جاسم الصايغ

عبدالله خالد سعد الحيلان

عبدالله محمد حمد الجنوبى

عبدالله محمد مياح العركى

عبيد محمد عبيد المطيري

عروب خالد علي حسن الكندري

علي فراس حسين العجمي

علي فلاح مطلق المطيري

غالية عيد هجاج العازمي

غدير شاهر حمود الرشيدي

غدير يوسف علي العازمي

فاطمة داود سليمان امير

فاطمة دواس باتل الرشيدي

فاطمة راضي حماد الشمري

فاطمة عواد حنون الشمري

فاطمة مبارك محمد العازمي

فاطمة محمد خليل القلاف

فاطمة مرزوق خلف الفجي

فاطمة منيخر هدمول العازمي

فاطمة نجيب بدر الردعان

فجر حمد عبيد العنزي

فراس ناصر طاهر الشمري

فرح جمال عبد الكريم شموه

فرح جهيم غزاي المطيري

فرح فلاح مرشد الشلاحي

فرح مطيران مساعد العازمي

فوزية حمود سلطان عريج

قفلة حسين محمد العاقله

كوثر محمد مصحب الظفيري

لولوة فاضل عبدالرحمن البصيرى

محمد أحمد مسلم اسيرى

محمد اسعد محمد مزيعل

محمد حماد مياح الشمري

محمد شلال خليفة الشلال

محمد عبدالعزيز محمد بورحمة

مريم خالد أحمد الكندري

مريم خليل محمد عبدالله دشتي

مريم فهد الدباغ العازمي

مريم محمد تركي الخميس

مريم محمد سالم صالح الحيمر

مسند راجح علي الهاجري

مشاري عبدالله محمد العجيل

مشاعل ناصر محمد العازمي

مشعل مطني زيد الأسلمي

معالي خلف سعد العازمي

منار جابر علي الصراف

منال علي راشد الهاجري

منال منصور رباح العتيبي

منى علي عبد الوهاب القلاف

منيرة صعفق عيد السقياني

منيرة فهد عبد العالي جبر

مها منور محمد الشمري

موضي نجيب محمد الهولى

ناصر محمد عبد الستار غلوم

نجلة فهد مبارك العازمي

نرجس علي السيد كرم اسماعيل

نواف فياض محمد العنزي

نواف يونس فرحان حمود

نوال الحميدي فالح العازمي

نوال سعد طلق الحضيري

نوال سعيد سالم العجمي

نور دغيم سليمان الخالدي

نور سالم الشيخ الهندي

نور محسن خليف المطيري

نورة رجعان فراج العازمي

نورة سعيد خميس العجمي

نورة محمد يوسف العروج

نوف أحمد عبد الكريم الجريدان

نوير براك إبراهيم البطحانى

هبة جابر عبد الرضا عبدالله

هديل ناصر عبدالله العنزي

هند بعيجان قطيم العتيبي

هنوف نايف نزال العازمي

هيا حمود حرفان الحرفه

وضحة محمد حمود هويشل

وضحة ناصر مانع العجمي

يعقوب صلاح يعقوب الشطي

وزارة الأشغال العامة

إسراء عبدالرحمن سيد أحمد سيد محمد

أماني منذر عبد المحسن الإبراهيم

فاطمة براك سالم العازمي

محمد فهد خليل المزين

هبة عبدالرحمن علي الهندال

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

أحمد خالد أحمد اليعقوب

أحمد عبد المجيد جاسم شمساه

أحمد محمد أحمد الرقم

انتصار مفلح مطلق الرشيدي

براك سامي عبدالرحمن البسام

حمد عبد المحسن بندر المطيري

خالد عبد اللطيف خالد العبيد

خالد عبدالله فرج اللميع

راشد فهد محسن العجمي

روان عبدالعزيز سليم عجران

زبن علي حسن النعيمي

سارة خالد محمد المطاوعه

شريفة طارق يوسف العمر

عبدالله حافظ ناصر عباس

عزيز سعيد عواد العتيبي

عطا الله عبدالله عايض المطيري

عماد سبتي جاسم السعد

فاطمة حسين جلال الحسيني

فاطمة صنهات ضيدان القحطاني

محمد انور طاهر العطار

مرضى محمد سعود أبو كريشه الراجحي

مطلق مطلق فدغوش المطيري

منيرة نايف لافي المطيري

ناصر بدر ضيف أحمد

ناصر بدر ناصر المريفع

يوسف محمد بدر الشاهين

وزارة التجارة والصناعة

ابداح عايض محسن العجمي

أحمد حمود حجي المطيري

إسراء حمود عبدالله سعود

ألطاف جمال علي العتال

الهنوف محمد عيسى اجبلي

أمينة حمود عبدالله المطيري

حمزة حسن صالح مهنا

خليفة صالح ملوح المطيري

ريم حربي فريح المطيري

ريم خالد سعود الصواغ العازمي

زهراء عدنان مبارك علي

سعود علي مشعاب سحلول

سلطان مجحم صالح الخدير

شيماء اسماعيل خليل فرمن

عبد اللطيف ابركة حمد البغيلى

عبدالله علي جاسم الحساوى

غالية مصبح مجبل جغيثم

غزلان مرزوق مبرك اجريدى

فاطمة محمد قمبر علي

فرح محمود حوماني

ماجد كامل رجا الرشيدي

محمد مرزوق رويتع الشمري

مريم سلمان عاجل الضفيري

مشعل نادر سارى المطيري

موضي خالد أحمد المطاوعه

نورة فؤاد عيسى المناعى

نوير مطر حويان المطيري

هنوف عيد خليفة العازمي

وضحة سالم زايد الهاجري

وزارة التربية

أحمد محمد رايف الرويعى

اروي حيدر حسين اتش

إسراء فتحي سعود حسن

أسماء عبدالله حمد العنزي

الجوهرة معيض فنيخر العنزي

أمل مطلق ثاني الوهيدة

أميرة سعود تركي الشمري

أنوار حمود فلاح الرشيدي

أنوار دحيم حسن العتيبي

أنوار صلاح عيسي الرجيب

أنوار مشاري عبدالله السنعوسى

أنوار ناصر فرحان العنزي

انور صلاح محمد تيفونى

إيمان حمود غازي العتيبي

ايناس عبدالعزيز صالح العبوه

بدر شرحبيل محمد الصدر

بدور سامي محمد الحسن

بسمه غازي عبدالرحمن العمر

بشائر علي عبد الرزاق السالم

بشاير طلال ناصر السعيد

بشاير عبدالله عنبر المطيري

بيداء حسين عادن العنزي

تواد عبدالله عوض الهاجري

جمانة اكبر شيخان علي

جميلة مرجان سعد الحمود

حصة قيس حمد الشطي

حنين خلف سلطان المنديل

حواء حميد اسد ناصر

داليا محمد إبراهيم النجار

دانة أحمد غلوم محمد

دانة عبدالله علي السهلي

دانة فالح دغيمان الخشاب

دانة ناصر سعد الزريق الخالدي

دلال مبارك عبدالرحمن الميال

دلال محمد عربيد جلوي العربيد

دلال مناحي زيد العتيبي

ديما محمد إبراهيم النجار

ردينة أحمد راشد الشطي

روان خالد أحمد عبد السلام

روان طالب يوسف ابو الحسن

روان عصام علي النعماني

ريم خالد صقر آل بن علي

ريم خالد علوش العازمي

ريم ركاد دليم العازمي

ريم محمد سعيد ناصر

زهراء سالم صباح الحداد

زهراء محمد حسين الحداد

زهرة ناصر جواد الاربش

زينب حسين طاهر الشمالى

زينب عادل محمد العطار

زينب عبدالحميد محمد العبدالله

سارة زايد فهيد العمار

سارة عايض حمد العازمي

سارة ملفي شبيب السبيعي

سالم ساجي سالم الدوسري

سالم عبدالله سالم الحشار

سالم مطر محمد الشمري

سامية إبراهيم سعد العتيبي

سلطان عويض صالح الشلاحي

سلوى جمال محمد العمران

سليمان مشعل مسعد المطيري

سيف عبدالعزيز حاجي محمد عبدالهادي

شهد زياد صالح الصالح

شهد سعد عبدالله العسعوسي

شوق صالح سلطان المزعل

شيخة الحميدي بدر الدويش

ضحية مرضى صالح العلاطي

طلال محمد منصور المسعود

عائشة حامد أحمد الخميس

عائشة سعود مخلف الشمري

عائشة محمد حسن الكندري

عايض عوض سبيل الرشيدي

عبدالله حميد جبار محمد جبارة

عبدالله عباس حمزة شعبان

عبدالرحمن معوض دليم الرشيدي

عبدالرحمن ندى خلوي العتيبي

عبدالعزيز صالح مصطفي محمد الريس

عبدالعزيز فواز ملفي الديحاني

عبدالله محمد عبدالله شعيب

عبيد هايف عبيد سفير

عذبه حمد صالح الشهاب

عفاف بدر مرزوق الرشيدي

علي عبدالله جواد يلى أحمد

علياء سامي محمد الحسن

عنود علي يعقوب الهولى

عهود حسان شاكر أحمد

عواطف فالح دليم العازمي

عيسى راضي عطية عيد

فادية محمد خالد محمد رشيد فتح الدين

فاطمة يعقوب حسين العبدالرحمن

فاطمة أحمد عبد المحسن المليفي

فاطمة خالد إبراهيم الصفار

فاطمة عبد الكريم حسين بولند

فاطمة عبدالله عبدالرحمن المزيني

فاطمة عمر محمد عبدالله

فاطمة عمران إبراهيم المنصور

فاطمة محمد أحمد العلي

فاطمة محمد عبد المحسن الموسى

فراج جمعان فراج المرشاد

فراج فهيد سعيد الهاجري

فرح فريد بدر العيسى السعد

فهد خالد عبدالله الرشيدي

فهد راشد زمام السليماني

فهد سعود فهد السهلي

فهد سلطان سبهان الديحاني

فهد ضحوي عويض المطيري

فهد نعمان عبد الكريم جواد

فوز محمد نومان الماجدي

فيصل أحمد سعد صالح زيد الرخيص

فيصل أحمد عبدالرحمن الغريب

فيصل فهد سليمان المشعان

فيصل محمد سالم العجمي

لجين عبدالمطلب عبدالله السيد عمر

لطيفة نجيب إبراهيم البلوشي

لولوة طارق محمد الرشيد

مريم حماد منصور العجمي

مريم شاكر عبدالله بوحمد

مريم فاضل محمد حسين

مريم محمد علي الفيلكاوي

مريم محمد علي مبارك

مريم نومان مبارك العجاجي الفضلي

مريم وائل داود الحمدان

مزيد صباح مزيد المسعود

مشاري محمد جلال حسين الهزيم

منى راكان جضيع راكان

منيرة انور سليمان العثمان

مها مشاع محمد الديحاني

نادر عبيد فالح الرشيدي

نادية سعود عبيد الرشيدي

نايف مطلق هذال المطيري

نبيلة سلمان صباح السالم الحمود الصباح

نسيبة أحمد صقر الغانم

نسيبة عيسى أحمد الشطي

نواف عبدالرحمن عبدالله الصفران

نورا سامي راشد السنان

نورة محمد يوسف المنصور

نورة نايف جازي الرشيدي

نوف حريمس جيحان العنزي

نوفه حامد محمد حمدان

هاشمية سيد إبراهيم سيد علي الرشيدي

هدى إبراهيم سليمان الجمهور

هديل فالح ناصر العازمي

يوسف فوزي علي القطان

يوسف محمد فهيد العتيبي

يوسف نواف عبدالله الخميس

وزارة التعليم العالي

أحمد جمال يعقوب عبد الكريم

أحمد عبدالعزيز محمد العوضي

أحمد عماد يوسف البكر

امل مطر معتق المطيري

أنوار لافي ناصر العازمي

إيمان فتحي سعود حسن

بدر ناصر عيسى العطوان

بشاير محمد سليمان حسن

تسنيم خليل علي حجي حسين

جراح نافل عوض المطيري

جميلة شبيب محمد الهاجري

حسن عايض ناصر العجمي

حسين جاسم عبدالله الحمر

خالد صالح جاسر العرادة

دلال منصور محمد المنصور

رسما غصين هادي الدوسري

روان فارس أحمد العنزي

سارة جاسم سليمان الفهيد

سارة عبدالله مبارك الخرينج

سارة مهدي محمد العجمي

سالم أسامة سالم السويلم

سالم فيصل جاسم الوهيب

سامي سماح رابح الرشيدي

سبيكة حسين علي العصفور

سعدة عبدالله دهيران العازمي

سلوى محمد حماد العازمي

شافي نقى مرزوق المطيري

صالح شايع صالح الحيان

طلال إبراهيم عبدالله عبدالكريم

عائشة فلاح عايف العازمي

عبدالرحمن عبدالله محمد اليحيي

عبدالعزيز نجيب محمد عبد الوهاب

عبدالله يوسف محمد سبتي

عبدالرحمن مساعد فلاح الشمري

عذاري مبارك محمد العازمي

عمر عبدالرحمن سليمان الخبيزى

عيسى عبدالله سليمان الشايجي

فاطمة عماش محمد العجمي

فجر سعود فرحان المطيري

في فلاح شداد المطيري

محمد عجمي رمضان الشمري

مرزوق غازي مرزوق العتيبي

مريم حماد عامر العجمي

مريم سعود بدر المطيري

معالي حمد حسين العازمي

مي حمود حسين العازمي

ميثم عبد الامام بدر علي خان

ناصر عبدالله مرزوق الحربي

ناصر محمد ناصر البسام

نور مطر عبدالرحمن العتيبي

هنوف لافي عبدالله الشمري

وزارة الداخلية

ابتسام جابر حزام الهاجري

ابتسام حمود شافي سالم

أبرار ثاني سعود الرشيدي

إبراهيم ملقاط عوض العنزي

أحمد خالد ارفاده العنزي

أحمد عبدالله عايد العازمي

أحمد غلوم علي حسين

أحمد محمد أحمد الشيباني

أحمد محمد علي الدويلة

إسراء عذبي عبد الكريم الملا

اسرار جاسم عبدالله السنعوسي

أسماء حسين محمود فرس

أسماء سعود هادي العجمي

أسماء مهدي صياح العازمي

آلاء بدر محمد الحبيشي

البندري سالم خليف الشمري

البندري سعود عناد الخالدي

العنود نواف محمد الحربي

أماني خلف حمد الفضلي

أماني محمد عبد الرزاق رمضان

أمثال مبارك براك العازمي

أنوار أحمد محمد غلوم حسين

أنوار خالد ابطيحان الدويهيس

ايلاف علي عبدالله مندنى

إيمان حمدان خويلد العنزي

باسم ممدوح عيادة العنزي

بدر عبدالله أحمد الرباح

بدر مبارك عبدالله الرشيدي

بشائر أحمد عبد المجيد بن حيدر

بشار إبراهيم محمد جاسم

جواهر سعود حمد الحميدي

حسين موسي هاشم علي

حصة جاسم أحمد الوزق

حصة صلاح داود الحزامى

حمد سعود طراخم العتيبي

حمد شامان عايد العضيله

حنان فيصل عبد الكريم علي

حوراء عادل عبدالله صالح

حوراء عامر صالح العبوه

خزنة محمد هميج المطيري

خزنة هجاج مطلق الرشيدي

خلود فواز عايض الدوسري

دانة ياسر جاسم القلاف

داود شاكر داود الشمري

دلال يحيى جمعة حاي

ذكريات جابر عيد العازمي

روان بدر عوض العتيبي

روان حمود منشد الخالدي

ريم بنيان مناور الرشيدي

ريم سعود علي المطيري

ريم عادل جاسم بوقمبر

ريم عايد زعل الظفيري

زهراء عبد اللطيف عبدالله محمد السلمان

زينب علي غلوم عبدالله

سارة جاسم محمد الهندى

سارة عبيان عيد الرشيدي

سبيكة علي يوسف ابوغيث

سعاد مجيد عطية

سعد عبدالرحمن نايف الشمري

سعود فهد سليم الديحاني

سلطان محمد جديد العنزي

سلمان بدر عبد الرحيم الكندري

سلمان فيصل عجيل الشمري

سميرة صريد راشد صريد

شوق علي سالم الهدفه المري

شوق ناصر بدر علي

شيخة وليد بدر الرومي

شيخة وليد عيسي العود

شيرين مصطفى حيدر حسن

شيماء عبد المجيد حسين الشهاب

شيماء عبد المحسن منصور القطان

شيماء فلاح راشد العنزي

شيماء ناصر عطية الفضلي

شيمه مخلد راشد المطيري

عائشة نزال فخرى الرشيدي

عبدالرحمن بدر خليفة الفقم العازمي

عبدالرحمن حمود خالد دغيمان العازمي

عبدالرحمن نجم عبدالله حيدر

عبدالعزيز سلامة عبدالله الشمري

عبدالعزيز فلاح ناصر الرشيدي

عبير فرج فالح الشمري

عفاف عبدالله منصور محمد

علي أنور يعقوب حياتي

علي سعيد علي الشهري

عنود سعد محمد العازمي

عهود جاسم زابن الرشيدي

غدير صالح حمد المري

غدير علي عبد الحسين بهمن

فادية جازي باتل المطيري

فارس خالد صادق سبتي

فاطمة جميل بخيت الأحمد

فاطمة سالم صقر السعيدي

فاطمة عبدالله محمد الحمادي

فاطمة مصطفى حسن ندوم

فهد جمعان عبد الهادي مبارك

فهد حماد غنام العجمي

فهد يوسف محمد بهبود

فواز ساير عوين الشمري

قينه ناصر محمد العجمي

كهف محسن كهف المطيري

لطيفة سعد مزبان الزهاميل

لولوة سعود راشد الحملي

محمد أحمد عيسى الصلال

محمد حسن أحمد غلوم اشكناني

محمد حمود سعود السبيعي

محمد سامي علي الفرحان

محمد سعيد حمد الهاجري

محمد فهيد محمد العجمي

محمد مساعد محمد الفريح

محمد وليد كاظم عثمان

مراحب أحمد غيلان الشمري

مرام جاعد خلف القحص

مريم حمود مناور المطيري

مريم عدنان عبدالله نعمة الله الكندري

مريم عزيز حمود العتيبي

مريم منير فهد منصور

مشاعل خليفة سعد عبيد

مشاعل فهد دخيل العتيبي

مشعل حسن عباس محمد

مشعل خالد محمد جمعة

مطلق فالح مطلق الزعبي

ملاك فيصل عبود العنزي

منار محمد ياسين الهاملي المطيري

منيرة محمد مجبل الخيوطي الحربي

منيرة مزيد غزاي المطيري

مها فهد شافي الدوسري

مها محمد غزلان العازمي

مها يوسف خالد البغيلى

موضي عثمان صالح الريش

مي فهد عماش المطيري

نادية خضير قاسم مهدي

ناصر عودة مريح شاهر

ناصر فلاح علي الحصينان العجمي

نور عبد المجيد محمد غلوم

نورة الهاب سباح المطيري

نورة سراج سعود العجمي

نورة محمد ملحم الدوسري

نوف حمود مناور الحجيلان

نوف محمد عبدالله الرماح

نوف نايف هايف العازمي

نوير منيخر هدمول العازمي

هاجر محمد مساعد المجرب

هلا سلطان راكان المرشد

هنوف طلال سليمان الشرهان

هيا عادل يعقوب العبيدان

وجدان محمد ردين العجمي

وضحة خالد ضويحي السبيعي

وله زهير علي النجار

يوسف حمود غياض الضفيري

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

أفراح نجيب محمد الفهد

أفنان ناصر نداء المطيري

الهنوف سعد فهد العازمي

إيمان حيدر يعقوب الصفار

جمانة محمد اسماعيل علي حسن

سعدة جاسم محمد عنزة

فاطمة أحمد محمد العيبان

فجر صلاح مخلف منصور العنزي

ندى محمد فالح العازمي

نواف دليم غزاي المطيري

وزارة الصحة

ابتسام فلاح مضحى العازمي

ابتسام ناصر بداح العتيبي

ابتهاج اطحيشل مطلق عبدالله الرشيدي

أبرار سعد مسند المطيري

أبرار منيع عبدالله المطيري

إبراهيم عبدالعزيز إبراهيم الحسين

احرار عبدالله معيوف الفردان

احلام جابر اسحاق البلوشي

أحمد جمعان فراج المرشاد

أحمد خالد راشد الشحومي

أحمد شملان عبدالله المطيري

أحمد عبدالله هاشم الحمدان

أحمد فرحان حمدان الحميدي

أحمد فهد شبوط الخميلي

أحمد فهد نايف الضفيري

أحمد فواز خالد الصباح

أحمد منصور علي جمال

أحمد ناصر عبدالله المنصور

اروى ناصر عبدالله الغانم

إسراء عبدالعزيز عبدالكريم علي

اسرار منصور مسعود السالم

أسماء عبدالله سعد الأحمد

أسماء مبروك عويد الرشيدي

أسماء مخلف عواد الشمري

أشجان حمود مبارك الشمري

أفراح عبدالله راشد الحربي

آلاء علي حسين علي

الجازي خالد سعيدان الشمري

الجوهرة فراج مبارك العجمي

ألطاف سلمان مجبل السليمان

ألطاف علي مشخص سند

ألطاف فالح خلف عبيد

العنود سعد رشيدان المطيري

العنود فهد فالح العازمي

العنود محمد مبارك العازمي

النيرة غازي محسن العتيبي

الهنوف ناصر مسفر الزعبي

أماني ضمد خلف العنزي

أماني نافع ونيس الرشيدي

امل سعود مشعل الشمري

امل عبدالله عباس

امل فهيد عبدالله الظفيري

املاك سماح غزاي المطيري

آمنة عامج عبيد سعد

آمنة عبد الرضا جاسم كمال

أميرة محسن محمد الشمري

أمينة اعيادة سلمان العازمي

أمينة جعفر موسى الصايغ

أمينة دوشق سمير الظفيري

أمينة سعيد سعود زبن

انتصار عزاره هلال الضفيري

انتصار نافل طليحان المطيري

أنفال جري حجي الرشيدي

أنفال عبدالرحمن مطلق الغيص

أنوار إبراهيم محمد الحساوى

أنوار خليف لزام الرشيدي

أنوار عيد مشخص البذالي

أنوار محمد عبدالله محمد

أنوار محمد يعقوب الحمدان

أنوار مزعل مطيران العاردى

أنوار مناور فالح العازمي

أنوار مهنا سالم الرشيدي

إيمان أحمد محمد أحمد مبارك

إيمان حمد حسين الدويلة

إيمان رحيل مزيد العنزي

إيمان مختار علي دشتي

إيمان هابس خليف الحربي

ايناس فرحان دحل الرويلي

بتول أحمد جاسم كرم

بدر انور راضي العازمي

بدر ناصر عطية الفضلي

بدرية سعد محمد القحطاني

بدرية فهيد مقنع العازمي

بدرية هزاع سالم القحطاني

بدور بدر عبدالعزيز العويس

بدور عصام فيصل حسين قمبر

براك ناصر محمد بورسلي

بسام عويض فالح العازمي

بشاير حسن حمزة الصليبي

بشاير حمدي مرزوق الرشيدي

بشاير خالد دوان العنزي

بشاير راشد حسن الفارسي

بشاير رشيد محمد عقيل

بشاير سعيد عبدالله بردى

بشاير سمير مساعد البناي

بشاير عبد الرضا غلوم عبدالله

بشاير عبدالله عايش الرشيدي

بشاير منصور لافي محمد النجدي العنزي

بطحه مجعد عيد المطيري

بندر سعود رحيل الرشيدي

بندر عبدالله ربيع العجمي

بندري سالم فالح العجمي

تهاني حمد سعيد الهاجري

تهاني فلاح عبدالله الذروه

تهاني محسن محمد الحجيلان

تهاني محسن محمد العجمي

جزنه لافي عيد الظفيري

جلال أحمد عبدالله دشتى

جمانة فؤاد حمزة الصراف

جنان حسين عواض سمران

جهير سيف ناشي الحمادي

جواهر ادغفك متعب الشمري

جواهر طلق مريزيق الرشيدي

جواهر عكرش عيد محمد

جواهر عيد عويضه العجمي

حزوة مفرح مبارك العجمي

حزوة ناصر محمد عبدالرحمن

حسن عبد الامير عبدالله الحرز

حسين عبدالله كاظم المزيدي

حصة حماد فهد الدوسري

حصة عبدالرحمن عبدالعزيز المبيلش

حصة غايب مقذل العازمي

حصة غريبان صنت الديحاني

حصة وليد علي العسيري

حليمة محمد حجي إبراهيم

حمد قيس حمد الشطي

حمود راشد مرعى الهاجري

حميدة راشد محمد العنزي

حنان فارس خالد المطيري

حنان فيصل عايض الديحاني

حنان محمد أحمد الكندري

حنين وليد حمد الجيران

حوراء عبد النبي عباس حسين

خالد ناصر عبدالله الصانع

خالدة عيسى علي بورحمة

ختام دلول مطلق مجيدل

خلدا مشاري شافي السبيعي

خلود صالح ملوح المطيري

خلود ناصر فلاح الهاجري

دانة محمد عبدالعزيز العكارى

دانة بدر عيد الوطري

دانة حمود حجرف الرشيدي

دانة شعيل ثقل الهاجري

دانة محمد فهد السبيتي

دلال اسماعيل حسين الكندري

دلال خميس سعيد الخميس

دلال دبيس مجيد الظفيري

دلال راشد عبدالله الحواس

دلال علي محمد العجمي

دلال فدغوش خليفة العتيبي

دلال قبلان براك العازمي

دلال محمد ناصر الدوسري

دلال مسلط عبدالرحمن العتيبي

دلال مناحي شلعان العجمي

رثعاء مبارك مفرح العجمي

رحاب مسفر محمد الهاجري

رشا حمد محمد العازمي

رشا محمد فهد حمود

رفاعي فارس مناحي العجمي

رفعة حمد عبدالله العجمي

رفعة فالح محمد العجمي

رقية محمد عبدالله اسماعيل

روان طامي عبدالله الحبيليص المطيري

روان عدنان يعقوب القلاف

روان يوسف يعقوب العمر

ريم عبدالله مهدي البذالي

ريم مبارك عبدالرحمن العازمي

ريم محمد مصلح الموجي العتيبي

ريم مطلق جدعان العازمي

زهراء كاظم محمد الحسيني

زهرة طالب محمود الموسوي

زهرة مهدي حسين فيصل

زينب عيسى غلوم عبدالله

زينب هاشم عبدالمحسن العلي

سارة ارشيد خالد الهاجري

سارة عايد باتع العتيبي

سارة عبدالرزاق جاسم البناي

سارة عبيد جديع العجمي

سارة عياد ثابت العصيمي

سارة عيد عواض العنزي

سارة فلاح محسن الخالدي

سارة متعب علي المطيري

سارة مرضى ضاوي العازمي

سارة مفلح ضاحي الرشيدي

سعد جديع سمير الفضلي

سعد سعود علي العازمي

سعدة مهنا سالم الرشيدي

سعود عبدالعزيز سعود العوام

سكوت مرزوق مهدي الرشيدي

سكينه ضاحي عودة الفضلي

سكينه علي حسين بوحمد

سلطان مبارك حامد العازمي

سلمى مشعل عبدالرحمن محمد

سلوى خليفة صالح العازمي

سلوى طفيح فهيد العازمي

سليل حسين علي ميرزا

سميرة مبارك فالح مرزوق

سندس حسين محمد الخرس

شادية النشمي فهد العنزي

شبيب سحيم مطلق الرشيدي

شروق عبدالله مرضى الاذينه

شروق عبد الوهاب ناصر العيسى

شريفة سامي عبدالحميد الحسن

شريفة عبدالرحمن محارب المحارب

شمسية حمدي مرزوق الرشيدي

شمة حسين محمد العازمي

شهد أحمد فاضل الدوسري

شهد داود حسين محمد الكندري

شهد طلال عيسى المطوع

شوق داود حسين محمد الكندري

شيخة جمال حجاب العنزي

شيخة مشعل يوسف العلي

شيخة ناصر عباس حسن

شيخة ناصر مانع العجمي

شيخة ناصر محمد العجمي

صمود فارس عثمان العازمي

صيدة منير مهدي العجمي

ضاوي منصور عباس مقامس

ضحى محمد مطر الشمري

طلال عواض بعيجان المطيري

طيبة سالم خالد البدر

عائشة جزاع نشمي الضفيري

عائشة عبدالناصر حسين الكندري

عائشة علي أحمد البالول

عائشة فهد أحمد الشامي

عائشة فيحان عياد المطيري

عائشة نصار طارش الشمري

عامر ناصر شنار العجمي

عايشة فالح متروك بليق

عايشة مساعد ناصر الهرشاني

عباس عبدالله عباس العوض

عبدالرحمن حسين إبراهيم محمد

عبدالعزيز مروى صالح العازمي

عبدالعزيز منصور عويد العنزي

عبدالله إبراهيم محمد صالح

عبدالله ضويحي عوض الرشيدي

عبد الهادي جهيم عبد الهادي المري

عبدالعزيز فهد اديغم الرشيدي

عبدالعزيز محمد عبدالوهاب محمد

عبدالله فالح صقر صنيدح الديحاني

عبيد مرزوق عبيد العازمي

عبير محمد مبارك العجمي

عبير مطشر مرزوق عبدالله

عثمان أحمد محمد الأحمد

عذاري حمد عوض المطيري

عذاري سعد محمد الهاجري

عذاري عبدالله أحمد النعار

عذاري مطر هلال دغيليب

عزيز محمد مطلق العازمي

عزيزة عبدالرضا موسى حيدر

عفاف فليح حمد سعد

عفراء عارف مبارك عيد الجميلي

عفيفة محمد مسفر معلج

علي حسين عبدالله الرشيدي

علي حيدر علي الحلاق

علياء محمد محسن المري

عمر مجلاد عبدالله الظفيري

عهود عمعوم خلف الحسيني

عهود ماطر غصاب الظفيري

عواطف زبن نايف الشمري

عواطف سعود مشعل الشمري

عواطف شحاذه راجي المطيري

عواطف عجيج فالح الزايد

عواطف علوش معدي العتيبي

عواطف هادي فهاد العازمي

عيد اردينى عيد العازمي

عيدة ثلاب ذعار المطيري

عيدة غريب خلف الديحاني

غادة محمد صالح المري

غدير بدر خالد العازمي

غدير حسين علي المويل

غدير خالد زيد المطيري

غدير فهد عايد الصليلي

غدير فيصل جطلى الهاجري

غزوا مطلق نفيخ عواد

غنيمة جويعد عجيل الظفيري

غنيمة عوض عبد المنعم العتيبي

غنيمة مبارك لافي العازمي

غنيمة ناصر مرزوق رقدان

فاتن محمد خليل القلاف

فارس تركي سدخان الفضلي

فاضل حسين حاجية باقر

فاطمة حسن دغيمان المطيري

فاطمة سعود عبيد العازمي

فاطمة الزهراء عبدالله عباس الشطي

فاطمة بشير علي صنقور

فاطمة حسن قنبر الحسين

فاطمة حسين محمد بو حمد

فاطمة حمد عبدالله الرشيدي

فاطمة حمد عبدالله المطيري

فاطمة حمدان محمد السعيد

فاطمة عبدالله بدر المنصور

فاطمة عويد غانم عيد الظفيري

فاطمة فاروق حمود الصقر السعدون

فاطمة فرحان رجاء الحربي

فاطمة فرحان سلامة العنزي

فاطمة فلاح علي الرشيدي

فاطمة محمد غنام العنزي

فاطمة مشعان نوري عطية

فاطمة ناصر غلوم صفر

فالح رجا فالح المطيري

فايزة سالم إبراهيم العجمي

فايزة فالح سعيد العازمي

فتوح يوسف أحمد الحمادي

فجر أحمد مشعاب سحلول

فجر بدر مبارك الجلاوى

فجر مبارك لافي العازمي

فجر ناصر عبدالله المطيري

فضيله فرهود عودة بادي

فلحه لافي فهد الرشيدي

فهد خالد عبدالله الكفيف

فهد خالد فهد العجمي

فهد صالح ضافر العجمي

فهد عبدالرحمن إبراهيم السالم

فهد مبارك فالح العازمي

فهدة كريدي دعيبيل السويط

فهيد حمد مفرج العجمي

فواز مساعد رجا صالح

في محمد عبيد العنزي

فيحا مناجي جفين العازمي

فيصل بدر راشد الغنام

فيصل فايز باني المطيري

فيصل نخيلان إبراهيم النخيلان

قمره معزى عليان المطيري

كفاية عبد الحسن الباجي

كفايه خليل مخلف اللحيدي سرور

كوثر جاسم شافي العنزي

لطيفة أحمد عبيد العنزي

لطيفة ذياب سالم العازمي

مبارك فالح عيد العازمي

مبارك نجا مفلح الرشيدي

محمد جاسم جابر عزيز

محمد خالد عبدالله الديحاني

محمد سعود فهد العجمي

محمد عبدالله أحمد العوض

محمد عمر سعد العجمي

محمد فهد حماد العتيبي

مريم إبراهيم غلوم محمد

مريم أحمد يعقوب يوسف

مريم بداح نزال الهاجري

مريم تركي مخيف الظفيري

مريم جاسم عبد الرحيم العوضي

مريم حسن عبدالله الهزيم

مريم سعد فالح المطيري

مريم شاكر عبد الصمد نقى

مريم عبدالعزيز سعود صرام

مريم عبدالعزيز عبدالله الحسن

مريم عبدالله مهدي البذالي

مريم عثمان عبدالله السعيد

مريم علي حمد عمارة العجمي

مريم فهد حمود المطيري

مريم فهد فلاح الوطري

مريم محسن غازي المطيري

مريم محمد اكعيد الخصيلي

مريم محمد مبارك الغضوري

مريم محمود ملاح كنكي

مريم مرجى قوطان العنزي

مريم نسيم عبدالله المعيلي

مزنة بداح شافي المطيري

مزنة دغيشم حمد الشمري

مزنة محمد عطا الله السميران المطيري

مزيد عادل جاسم الرهيف

مستورة سعد سعود العازمي

مستورة محمد مدغم العازمي

مشاري ثامر شباب السعيدي

مشاعل سعد فالح المطيري

مشاعل سيف محماس الدوسري

مشاعل نايف مطلق العتيبي

مشعل بعيجان خضران المطيري

مطيرة سالم باتل الرشيدي

معالي عبدالله مبارك الرويعي

معالي يوسف سعود الحسيني

مليحة فهيد محمد محسن

منار محمد خلف الحربي

منال سعد جعيثن الجوزانى

منال لافي غنيم ابوعنيج

منى ثعيل ثامر المطيري

منى فراج عبدالله فهاد

منى مجاهد فهد هشال العنزي

منيرة أحمد صلال القاشوط

منيرة بطيان سعود السحلول العازمي

منيرة حمد عبدالله الصقهان

منيرة حمود حسن المطيري

منيرة صالح محمد الخدير

منيرة مرزوق عبدالله العجمي

منيرة منصور محمد السهلي

منيفة غنيم متروك المطيري

مها خالد بدر المطيري

مها زيد عبد العالي جبر

مها عايض حمود العتيبي

مها فهيد شايع العازمي

موجعه مهدي حرفان العازمي

موزة باتل نافل العازمي

موسى رياض صاحي الهندال

موضي ضحوي طعيس متعب

موضي ضيدان محمد المطيري

موضي طراد جلاب حمود

موضي محمد مشعان المرزوق

موضي ناصر دليم الحربي

مى ثامر جبر العنزي

مى محمد فالح الهاجري

ميثا مرزوق مهدي الرشيدي

نادية بدر هزاع فريح

ناصر فاضل مجيد العلي

ناهدة بطي ردن منيع

نجاة حسين سلمان العنزي

نجاة عبد الستار مقبول

نجلاء محمد مطلق العدواني

نجلاء ناصر عبدالله الهاجري

نداء علوان عبد

ندى حماد فالح حماد

نشمية بداح نزال الهاجري

نعمان غالب نعمان عبد اللطيف

نهى محمد صالح الحربي

نوارة عيد محمد العنزي

نوال سماح ثعيل الرشيدي

نوال عايض صليهم العازمي

نوال فالح محمد العجمي

نوال فالح ناصر الظفيري

نوال ناصر سعد الرشيدي

نوال هزاع مزيد المطيري

نورة راشد عبدالله الشطي

نورة راشد فهيد العازمي

نورة سعد وتير العازمي

نورة شافي محمد العجمي

نورة عبيد عواض منير

نورة غازي فراج الحسيني

نورة فارس عامر العجمي

نورة فيصل عوض العازمي

نورة مبارك ابجاد العتيبي

نورة محمد مرزوق الشمري

نورة ناصر محمد العجمي

نوف خالد فارس العنزي

نوف سالم عوض الرشيدي

نوف سعد سعود زمانان

نوف عبد الرزاق يوسف العبد الرزاق

نوف محمد عبدالله الغريب

نوف مطلق علي الرشيدي

نوف نايف حسن الدوسري

نوف وادى مبارك المياس

هبة الاسود سمير الرشيدي

هدى ناصر هاشم البلوشي

هديل حورى راضي صنيدح

هنادي سعد صعفك العازمي

هنادي مضحي حبيب السليماني

هند عياد قويل الديحاني

هوية شافي حمود العجمي

هيا سليمان علي ابا الخيل

هيا صالح راشد الحسيني

هيا صلاح محمد العيدان

هيا عبدالله محمد العريمان

هيا عزاره هلال الضفيري

هيا محمد طاحوس الشديد

هيا هادي فهد الرشيدي

هيام رحيل سالم العنزي

وسمية غازي منيع الله الرشيدي

وسمية محسن عوض سعود

وضحة شراد محمد العنزي

وضحة طلال محمد العدواني

وضحة فاهد شوردى فاهد

وضحة فلاح كميخ الهاجري

وضحى فهد عبدالله العتيبي

وفاء صالح ربيع النومس

ياسمين فهد محمد المطيري

يعقوب محمود حسين الاستاذ

يوسف فهد خليفة العازمي

وزارة العدل

إبراهيم اسماعيل إبراهيم الصفار

أحمد حسين أحمد علي

أحمد خالد عبدالله الشراح

أحمد عبدالله مطر العنزي

أحمد محمد أحمد إبراهيم

أسماء رفاع محمد الرشيدي

الاء سعدي عثمان العثمان

أماني ظافر محمد العجمي

أمثال خالد حمود الخالدي

امل عيد عواد الصليلي

أميرة فالح حميد العازمي

أمينة اسماعيل إبراهيم الانصاري

إيمان ناصر مفلح سعود

بدر ناصر بريك الجميلي

بدرية سالم عايض الوهيدة

بركات عبدالعزيز بركات الشمري

بشاير أحمد منوخ الشمري

جابر عبدالله مسفر المطيري

جابر عبدالرحمن عبدالله الجابر

جراح نوري فاضل الباذر

جواهر مجبل محمد المطيري

حسين محمود عبد العظيم الاربش

حمد عبدالعزيز حمد العربيد

خالد سعد عبدالله القوبع

خالد صالح سالم الشمري

خالد قاسم عبد الكريم الجريدان

دعاء حسن سيد هاشم الناصر

دلال أحمد يوسف بهبهاني

ديمة جمال ناصر المنيع

راشد عبدالله عيسى الراشد

رغد محمد شايع الدغيم

رغد نادر مطلق العازمي

رفعة فهد فنيس العجمي

روان عوض عشوي العنزي

روان محمد غانم محمد

ريم عبيد مبارك عايش

زهراء عادل جاسم امير

زهراء عارف اسحاق البلوشي

زيد خالد زيد الخالدي

سارة عباس محمد عبدالله

سارة عبد الهادي عبيد المسعود

سارة كامل بدر الشمري

سالم راشد سالم الدويلة

ساير مفلح سعود الميموني

سعد خالد سعد السبيعي

سعد مطر محمد العارضي

سعود عبدالعزيز محمد الثويني

سلطان معجب سعود المطيري

شملان عبدالله خالد الايوب

شهد خليل إبراهيم الامير

شهد صالح مناحي الرشيدي

شهد مبارك سعد العازمي

شوق باسل محمد الزيد الناصر

شيخة مشاري حسن الزنكي

صالح سالم عنبر بلال

عائشة خالد رجا الرشيدي

عبدالرحمن مشعل عبدالرحمن القحطاني

عبد الرحيم محمد مجحود العجمي

عبد اللطيف نهار مفلح الجسار

عبدالله بدر مبارك السليم

عبدالله صالح علي القيلانى

عبدالله عدنان مشاري عبدالله

عبدالله محمد عبد المحسن الخبيزى

عبدالرحمن بدر متعب الرميح

عبدالعزيز ناصر محمد المزين

عبيد محمد ناصر الدوسري

عبير علي حماد العجمي

عبير ناصر عايض المطيري

علي إبراهيم مختار خضير

علي أحمد علي الماجد

علي محمد عبدالله حيدر

عهود علي مطر الهليلي

عهود فراج مفرج المطيري

عيسى زياد عيسى الغربللي

عيسى عذبي عبدالله غريب

غازي ثنيان حمدان الخالدي

غالية عيد عواد الدويلة

غزوة عبدالعزيز حمد فهد بودي

غنيمة خلف محمد الفضلي

فاطمة جمعة مبارك العلي

فاطمة علي فلاح العازمي

فاطمة محمد فرحان مبارك

فاطمة محمل ضيف الله المطيري

فاطمة مطلق محمد الدغيم

فالح فهد غريب فالح الجسار

فتون ضاوي محمد العتيبي

فرح خالد عزران الظفيري

فهد أحمد علي سند

فهد خالد عبداللطيف بورسلي

فهد عويد محمد الرشيدي

فهد غالب حليويس الشمري

فواز خالد سعود الهاجري

فيصل هزاع عواد الفضلي

قيروان فهد الهاده البغيلي الرشيدي

لطيفة علي خالد الحمدان

لولوة عبدالله رمضان الكندري

لولوة ناصر فالح الثاقب

لين عبدالرحمن مصبح الحزمي

مبارك فهيد محمد الهاجري

محمد سعود محمد الشمالي

محمد سعود نادر العجمي

محمد عامر عبدالعزيز المانع

محمد عبدالله حسن الرشيدي

محمد علي حمدان الشمري

مرزوقة عبيان عيد الرشيدي

مزيد غنام لافي المطيري

مشاري هشام جاسم الدخان

مشاعل علي مروى العازمي

مشاعل لافي محمد المطيري

ملوك نواف مقبول العتيبي

منال خالد عيد العازمي

منصور عبدالله حماد العجمي

نوار حمود فهد المويزري

نواف ثميل خميس العنزي

نوال صالح مجبل الرشيدي

نورة مبارك محمد العجمي

هاجر سعد مدعج الديحاني

هنوف عزيز محمد العازمي

هيا محمد خالد العبيد

وضحة جاسر راشد الهاجري

يوسف علي عبد الوهاب العصفور

يوسف محمد سعد العازمي

وزارة الكهرباء والماء

أحمد يوسف أحمد الأحمد

حسين نسيم حسين الزعابي

سعود نايف عبدالله العازمي

صالح سالم صالح امان

عبدالرحمن عبدالله فالح البادي

غزيل عبدالله فلاح الرشيدي

فاضلة مسفر سعد الهاجري

محمد ردعان خالد الردعان

مها عبيد جديع العازمي

وزارة المالية

زهراء حميد محمود حسين

شيخة عبدالله دخين العدواني

عبدالله محمد ناصر الإبراهيم

علي عبدالله علي جاسم

مزنة هادي مبارك العازمي

وزارة المواصلات

أحمد عيد ذعار المطيري

امل عواد خمخيم العازمي

جوزة جابر علي العجمي

حميدة سالم عوض

زينب عباس علي عباس

سعدية قاسم عبد الحسين

شاديا ياسين الزحيلي

عبد الكريم محمد عبيد جديع

عبدالله سعد خالد العازمي

عهد سعود فهد الدوسري

فيحاء هنيدى ضاوي العتيبي

محمد معدي عبدالرحمن العتيبي

مريم أحمد حسين القلاف

معيوف وليد معيوف العجيل

هيفاء مزعل عبدالحميد

وزارة النفط

إبراهيم مشعان الأدعس السعيدي

إبراهيم ناصر بدر العنجري

أنفال ضيف الله ثامر العتيبي

زهراء صفر اسماعيل المقصيد

سارة صالح محمد طميهير

طلال حسين علي اليوسف

علي فاروق علي محمدي

فهد نايف غنام العنزي

محمد جواد سيد خلف سيد هاشم

محمد حميد جواد الامير

محمد ناصر علي العنزي

نعيمه عبد الجبار فهد المضيان

نوف عبدالله عويض العازمي